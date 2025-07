自動運転車センサーの再考：カメラベースの視覚のみの未来への進化？｜カウンターポイントリサーチ

1

~ 自動運転の主役は視覚センサーか?進化する車載カメラ技術 ~ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年7月31日主なポイント・自動運転車(AV)のハードウェア、特にLiDARのコスト高を背景に、企業はカメラベースの視覚のみのアプローチへと革新を進めています。・地域ごとに規制の違いがある一方で、エンドツーエンドのトランスフォーマーベースAIモデルの進化により、視覚のみの認識システムが現実味を帯びています。・LiDARのコストおよびフォームファクターは低下しており、今後もハイブリッド型センサースイートにおいて重要な役割を果たす可能性があります。レポート完全版はこちら:Re-thinking Autonomous Vehicle Sensors: Evolution to camera-based vision only future?https://www.counterpointresearch.com/report/rethinking-autonomous-vehicle-sensors-evolution-to-camera-based-vision-only-future【市場動向】自動運転車(AV)技術の進展により、将来的にAVがどのようなセンサースイートを採用すべきかについての議論が活発化しています。果たして、今後のAVはカメラのみで構成されるべきなのか、それともLiDARやレーダーといったセンサーの役割も維持されるべきなのかという点が焦点となっています。これまで、多くのAVはLiDAR、レーダー、カメラを組み合わせたマルチセンサーアプローチを採用してきました。この冗長性によって、特に複雑な運転状況下でも高い信頼性が確保されてきました。しかしながら、これらのセンサースイートは高コストで構造も複雑であることから、一部の企業はAI技術を活用し、より低コストかつ効率的なカメラのみの視覚ベース戦略へと舵を切り始めています。企業がLiDARの採用を見直している最大の理由は、そのコスト構造にあります。従来のLiDARは大型で高価、さらに消費電力も多いという課題がありました。そのため、多くの自動車メーカーが、より安価で軽量なカメラ中心のシステムへの移行を模索しています。特にテスラと同社CEOイーロン・マスク氏は、この「視覚のみ」アプローチを強く支持しています。テスラは、人間が運転に視覚のみを用いているように、AIが適切に訓練されれば、車両も視覚情報だけで安全に運転できると主張しています。現在、同社はエンドツーエンドのトランスフォーマーベースAIモデルを用いた自律走行システムを開発・導入しています。Evolution Pathway of Sensor Prices and Vision Only Perception【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326426&id=bodyimage1】また、各国の規制方針も技術選択に影響を与えています。米国および欧州では、成果ベースの規制が主流であり、使用するセンサーに特定の要件は設けられていません。企業は安全性と性能要件を満たしていれば、独自のシステム設計を柔軟に進めることができます。こうした背景から、テスラのような企業は規制当局からの大きな制約を受けることなく、視覚のみのシステム開発を進められています。一方で、中国はより規範的なアプローチを採用しており、LiDAR規格が明確に定義され、主要な自動車メーカーによって広く採用されています。これにより、中国市場ではマルチモーダルセンサースイート、特にLiDARを含む構成が推奨されており、この違いが地域ごとの戦略に影響を与えています。