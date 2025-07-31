¹âÄÐ¾ë¸ø±àËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ë°û¿©Å¹¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤¬»ÔÄ¹¤òË¬Ìä
ÎáÏÂ7Ç¯7·î31Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë¡¢ÎáÏÂ9Ç¯½Õ¤Ë³«±àÍ½Äê¤Î¹âÄÐ¾ë¸ø±àËÌ¥¨¥ê¥¢µÚ¤ÓËÌ¥¨¥ê¥¢Âç¼êÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ°û¿©Å¹Åù¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Î³ÞÅçÌÀÍµÂåÉ½¼èÄùÌò¤¬ßÀÅÄ¹ä»Ë»ÔÄ¹¤òË¬Ìä¤·¡¢ÎáÏÂ9Ç¯½Õ¤ËÉð²È²°ÉßÉ÷ÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÄÐ»Ô¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¹âÄÐ¾ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¹âÄÐ¾ë¸ø±à°ìÂÓ¤ò¡ÖËÌ¥¨¥ê¥¢¡×¡ÖÃæ±û¥¨¥ê¥¢¡×¡ÖÆî¥¨¥ê¥¢¡×¤Î3¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤±¡¢¾ë²¼Ä®¤ÎÉ÷¾ð¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡ÖËÌ¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¹âÄÐ¾ë¤ò¹½À®¤·¤¿ÅÚÎÝ¡¦ÅÚÊ½¤äÉð²È²°Éß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Åö»þ¤Î·Ê´Ñ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Âç¼êÃÏ¶è¤Ç¤Ï¾ë²¼Ä®¤ò¸«¼é¤Ã¤¿²Ð¸«Ï¦¤ò¸½Âå¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¡¢ÎáÏÂ9Ç¯½Õ¤Ë°ì¼¡³«±à¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¼¡³«±à¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¸ø±àÍøÍÑ¼Ô¤ËÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿°û¿©¥µー¥Ó¥¹Åù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ê°û¿©Å¹¡Ë¤È¥«¥Õ¥§¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤ò¸øÊç·¿¥×¥í¥Ýー¥¶¥ë¤Ë¤è¤êÊç½¸¤·¡¢Áª¹Í¤Î·ë²Ì¡¢Àè·î¡¢Æ±¼Ò¤òÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¿Íµ¤ÎÁÍýÅ¹¡Ö¥»¥ó¥É¡×¡¢¡Ö¥Ðー¥É¥Ä¥êー¡× ¤Ê¤É¹ñÆâ¤ÇÂ¿¿ô¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«¡£ÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¶ÈÂÖ³«È¯ÎÏ¤È±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÎÄó°Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢³«±à¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¡ÖÃÏ°è¤ÎÊÌÅ¡¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Éð²È²°ÉßÉ÷¤Î¸Ä¼¼ÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò·úÀß¤·¡¢½ÐÅ¹¡£Á´ÀÊ¤«¤é»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆüËÜÄí±à¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤´¤Á¤½¤¦TAKATSUKI¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë½Ü¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿Æ¦Éå¡¦ò¿¡¦ÆüËÜÎÁÍý¤Ê¤É¤ÎÏÂ¿©¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌ¥¨¥ê¥¢Âç¼êÃÏ¶è¤Ë¤Ï¡¢»Ô¤¬À°È÷¤¹¤ëÅö»þ¤ÎÄ®²È¤òºÆ¸½¤·¤¿ÌÚÂ¤ºî¤ê¤Î»ÜÀß¤Ë¡Ö²Ð¸«Ï¦¤ò¶Ä¤®¡¢Îò»Ë¤È¶¦¤Ë·Æ¤¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Á¤ä¥«¥Õ¥§¤ò½ÐÅ¹¡£²Ð¸«Ï¦¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÅ¹¤Ç¤Ä¤¤¤¿¤Ä¤¤¿¤Æ¤Î¤ªÌß¤ò»È¤Ã¤¿¼êºî¤êÃÄ»Ò¡¢ÃÏ¸µ¼òÂ¢¤Î¼òÇô¤ò»È¤Ã¤¿Âç¶ã¾ú¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¤¿Æ±¼Ò³ÞÅçÌÀÍµÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ï¡¢¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë½ÐÅ¹¤Ç¤ÂçÊÑ¸÷±É¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÅ¹ÊÞ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£ßÀÅÄ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÉð²È²°ÉßÉ÷¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ê¤É¼þ¤ê¤Î·Ê´Ñ¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÁÇÀ²¤é¤·¤¤Å¹ÊÞ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤´Äó°Æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£