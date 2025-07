½Å¾ÉÇ®½ý¤ÎµßÌ¿¤ËÉ¬Í×¤Ê¼«²ÈÇÝÍÜÉ½Èé¤Î»ÈÍÑ¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº´µ¼Ô¤ÎÌó3³ä¤ÇÊÝ¸±¤Î¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë

図:51枚以上のJACE®を使用した患者(H群)における年齢(横軸)、熱傷面積(縦軸)、使用枚数(円の大きさ)の関係。若年で広範囲の熱傷患者や、高齢でも比較的小範囲の熱傷患者の救命に貢献していることがわかる。



なお、本研究は経済産業省の支援事業、およびJST-RISTEX『科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム』の一環として、実施されました。







<今後の展開>

本研究により、重症熱傷の救命現場において、自家培養表皮JACE®が保険適用の上限を超えて必要とされている実態が初めて客観的データで示されました。この結果は、現行の保険償還制度における再生医療等製品の薬価算定のあり方を見直す必要性を示す重要な科学的根拠となります。これまで治療法がなかった疾病の治療や大規模災害や事故の発生に備え、救命に不可欠な再生医療等製品の安定供給体制を維持するためにも、臨床現場の実態に即した制度へと改善していくための議論の活性化が期待されます。







<用語解説> 図:51枚以上のJACE®を使用した患者(H群)における年齢(横軸)、熱傷面積(縦軸)、使用枚数(円の大きさ)の関係。若年で広範囲の熱傷患者や、高齢でも比較的小範囲の熱傷患者の救命に貢献していることがわかる。なお、本研究は経済産業省の支援事業、およびJST-RISTEX『科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム』の一環として、実施されました。<今後の展開>本研究により、重症熱傷の救命現場において、自家培養表皮JACE®が保険適用の上限を超えて必要とされている実態が初めて客観的データで示されました。この結果は、現行の保険償還制度における再生医療等製品の薬価算定のあり方を見直す必要性を示す重要な科学的根拠となります。これまで治療法がなかった疾病の治療や大規模災害や事故の発生に備え、救命に不可欠な再生医療等製品の安定供給体制を維持するためにも、臨床現場の実態に即した制度へと改善していくための議論の活性化が期待されます。<用語解説>

生命に危険が及ぶ体表面積の30%以上かつ深いやけどのこと。皮膚の再生が期待できないため、皮膚移植など高度な医療が必要となる。



日本で最初に承認された再生医療等製品。患者自身の皮膚から表皮細胞を少量採取し、体外で培養してシート状に加工して移植して皮膚を再生させることを目的とする。保険適用とされるのは深達性Ⅱ度熱傷創(真皮の深層まで達するもの)、及びⅢ度熱傷創(皮下組織まで損傷が及ぶもの)と分類される熱傷。



「医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき、人の細胞に培養などの加工を施し、体の構造や機能を再建・修復・形成したり、病気を治療・予防したりする目的で使用される医薬品のこと。JACE®もこれに含まれる。



患者が受けた医療サービスに対して、医療機関に支払われる公的医療保険からの費用のこと。再生医療等製品のような高価な製品・技術も、保険償還が認められることで患者は安価に治療を受けられる。







<文献情報>

※1 重症熱傷※2 自家培養表皮(JACE®)※3 再生医療等製品※4 保険償還論文タイトルEvaluation of the usage of more than 50 sheets of autologous cultured epidermis (JACE®) sheets in treating patients with severe burns beyond insurance coverage limits著者八代嘉美1、井家益和2所属1 藤田医科大学 橋渡し研究支援人材統合教育・育成センター2 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング掲載誌Regenerative TherapyDOI10.1016/j.reth.2025.07.005