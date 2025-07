TOYO TIRE¡ÖÅý¹çÊó¹ð½ñ2025¡×¤ò¸ø³«

TOYO TIRE株式会社(本社:兵庫県伊丹市、社長:清水隆史)は、本日、当社グループの財務情報と非財務情報を統合的にまとめた年次報告書である「統合報告書2025」を、当社企業サイトに公開しましたのでお知らせいたします。

当社は、「企業活動上のあらゆる動きがすべて社会と将来につながっている」という自覚を強く持ち、事業を通じた社会課題の解決、社会的価値の創出によって、自らの存在意義を追求していくことをサステナビリティ方針として掲げ、事業経営に取り組んでいます。「統合報告書2025」は、タイヤメーカーである当社が、「安全・安心、快適」「走りの愉しさ、感動・驚き」「モビリティの環境負荷低減」といった提供価値を通じて、持続可能なモビリティ社会の実現にどのように貢献していくのか、その考え方や取り組みをステークホルダーの皆さまにお伝えすることを目的として発行しています。特に、当社の強みである機能組織の連携や、どのようなビジネスプロセスと事業戦略によって価値を創造しようとしているかについて、より具体的かつ分かりやすく説明するよう心がけました。当社は統合報告書を社会とのコミュニケーション・ツールと位置づけてさまざまなステークホルダーの皆様との対話を深めるとともに、今後も社会に喜んでいただける企業へさらに研鑚を積んでまいります。■「統合報告書2025」の基本構成とポイント【1. Introduction】当社グループの存在意義を示す理念をはじめ、沿革や事業概要を紹介しています。【2. Top Message】代表取締役社長&CEO清水隆史が、2025年に最終年度を迎える中期経営計画「中計’21」の振り返りや評価を行なうとともに、2026年から始まる新たな中期経営計画に向けて、企業価値のさらなる向上をめざす決意を述べています。【3. 中期経営計画】「中計’21」の基本方針に基づく計画の進捗状況、タイヤ事業および自動車部品事業の個別の業績状況と今後の見通しについて紹介しています。【4. 財務戦略】「中計’21」の財務方針や目標、それらに対する進捗状況を説明しています。特に、設備投資の実行判断におけるWACC*1とIRR*2の比較の考え方や、営業キャッシュフローを基にした戦略的なキャッシュアロケーションの方針と実績についての記載を充実させました。【5. ビジネスモデル】当社グループの価値創造プロセスを、インプット、ビジネスプロセス、アウトプット、アウトカムの流れに沿って構造的に記載しています。アウトプット、アウトカムを再整理し、特に、アウトカムをKPIの実績で具体的に示すとともに、価値創出を実現する組織の仕組みや「中計’21」の実行戦略など、当社の強みを詳述しています。【6. マテリアリティ】当社グループのマテリアリティ(重要課題)を、3つの領域(価値創出、価値創出を支える基盤、リスクマネジメント)ごとに、取り組み方針や推進体制、活動実績をとりまとめて報告しています。「価値創出」領域では、強みを生かして具現化された商品やサービスを取り上げ、アウトカムに繋がるビジネスストーリーを記載しています。【7. Trends】自然資本と人権に関する取り組みの進捗を説明しています。自然資本では、TNFD*3対応に基づく当社生産拠点およびサプライチェーンの事業活動における自然資本への依存・影響関係の分析結果について、人権では、強制労働や児童労働の防止に向けた取り組みやサプライチェーン管理スキームの強化についての記載を充実させました。【8. Governance】基本方針やガバナンス構造、体制強化の取り組みについて説明しています。特に、全社的リスクマネジメント体制や内部通報制度に関する内容を拡充しています。【9. Data】有価証券報告書のサマリーを含む財務データを掲載しています。*1)WACC(Weighted Average Cost of Capital):加重平均資本コスト*2)IRR(Internal Rate of Return):内部収益率*3)TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosure):自然関連財務情報開示タスクフォース■報告媒体当社では、企業サイトにて財務やサステナビリティに関する情報を随時発信、更新しています。日本語版:「統合報告書2025」PDFダウンロードはこちらから英語版 :「Integrated Report 2025」PDFダウンロードはこちらからhttps://www.toyotires-global.com/csr/pdf/integratedreport2025_A3_en.pdf財務情報はこちらからhttps://www.toyotires.co.jp/ir/サステナビリティ関連情報はこちらからhttps://www.toyotires.co.jp/csr/

