¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸÷³Ø¼°³°²Ê¼ê½ÑÍÑ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¡§¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¶¥¹çÊ¬ÀÏ¡¢2025-2031Ç¯Í½Â¬
¸÷³Ø¼°³°²Ê¼ê½ÑÍÑ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢°åÍÑ²èÁüµ»½Ñ¤È¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー»Ù±çµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ë¼ê½ÑÃæ¤Ë°å»Õ¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ·è¤á¤ÈÁàºî¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£´µ¼Ô¤Î²òË¶¹½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ë²èÁü¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ê½ÑÉô°Ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸÷³Ø¼°¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¼ê½Ñ´ï¶ñ¤Î°ÌÃÖ¤äµ°Æ»¤ò¹âÀºÅÙ¤ÇÄÉÀ×¡¦É½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¡¢½ÑÃæ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¡¢¼ê½Ñ»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢´µ¼Ô¤Î½Ñ¸å²óÉü¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¸÷³Ø¼ê½Ñ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¡¢¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹¤¯±þÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Âå¤ÎÀºÌ©°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Äー¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¸÷³Ø¼°³°²Ê¼ê½ÑÍÑ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬5.8%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¸÷³Ø¼°³°²Ê¼ê½ÑÍÑ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï20.6²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»º¶È¤ÎÆÃÄ§¤Èµ»½Ñ¿ÊÅ¸
¸÷³Ø¼°³°²Ê¼ê½ÑÍÑ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÈÀºÌ©²½¤Î¿ÊÅ¸¤òÇØ·Ê¤ËµÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ëµ»½ÑÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¼ê½ÑÃæ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê²Ä»ë²½¤È´ï¶ñ¤Î°ÌÃÖÇÄ°®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î·Ð¸³¤È´ª¤ËÍê¤ë¼ê½ÑÊý¼°¤«¤é¡¢¤è¤ê²Ê³ØÅª¤«¤ÄºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸÷³Ø¼°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÈóÀÜ¿¨·¿¤Ç¤¢¤ê¡¢Êü¼ÍÀþÈï¤Ð¤¯¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤È°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´À¤¬¹â¤¯¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÆ³Æþ°ÕÍß¤ò»É·ã¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìÆ°¸þ¤È±þÍÑÎÎ°è¤Î¹¤¬¤ê
¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¿À·Ð³°²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¡¢¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤ÊÀºÅÙ¤òÍ×¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¾Ã²½´ï³°²Ê¤ä¿´Â¡³°²Ê¤Ø¤Î±þÍÑ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÂ±¡¤Î¼ê½Ñ¸úÎ¨²þÁ±¤ä½Ñ¸å¹çÊ»¾É¤Î·Ú¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂçµ¬ÌÏ°åÎÅµ¡´Ø¤òÃæ¿´¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¹¹¿·¤äÆ³Æþ¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢½Ñ¼Ô¤Îµ»½Ñ³Êº¹¤òÊä´°¤¹¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¶µ°é¡¦·±ÎýÍÑ¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×°ø
¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢ËýÀ¼À´µ¤äÊÑÀ¼À´µ¤Î³°²ÊÅª¼£ÎÅ¥Ëー¥º¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤Î¼çÍ×¤Ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Äã¿¯½±¼ê½Ñ¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢ÀºÌ©¤Ê°ÌÃÖ·è¤á¤È²Ä»ë²½µ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ°ÕµÁ¤¬°ìÁØÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°åÎÅ¤Î¼Á¸þ¾å¤È¼ê½Ñ¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÍ×µá¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹âÀÇ½µ¡´ï¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¸÷³Ø¼°³°²Ê¼ê½ÑÍÑ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥àÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326401&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326401&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î¸÷³Ø¼°³°²Ê¼ê½ÑÍÑ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×17´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸÷³Ø¼°³°²Ê¼ê½ÑÍÑ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Medtronic¡¢Stryker¡¢Zimmer Biomet¡¢Globus Medical¡¢Brainlab¡¢B. Braun¡¢Smith & Nephew¡¢TINAVI Medical Technologies Co., Ltd.¡¢sinovation¡¢B Remebot¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó95.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¸÷³Ø¼°³°²Ê¼ê½ÑÍÑ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬5.8%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¸÷³Ø¼°³°²Ê¼ê½ÑÍÑ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï20.6²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»º¶È¤ÎÆÃÄ§¤Èµ»½Ñ¿ÊÅ¸
¸÷³Ø¼°³°²Ê¼ê½ÑÍÑ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÈÀºÌ©²½¤Î¿ÊÅ¸¤òÇØ·Ê¤ËµÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ëµ»½ÑÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¼ê½ÑÃæ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê²Ä»ë²½¤È´ï¶ñ¤Î°ÌÃÖÇÄ°®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î·Ð¸³¤È´ª¤ËÍê¤ë¼ê½ÑÊý¼°¤«¤é¡¢¤è¤ê²Ê³ØÅª¤«¤ÄºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸÷³Ø¼°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÈóÀÜ¿¨·¿¤Ç¤¢¤ê¡¢Êü¼ÍÀþÈï¤Ð¤¯¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤È°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´À¤¬¹â¤¯¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÆ³Æþ°ÕÍß¤ò»É·ã¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìÆ°¸þ¤È±þÍÑÎÎ°è¤Î¹¤¬¤ê
¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¿À·Ð³°²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¡¢¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤ÊÀºÅÙ¤òÍ×¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¾Ã²½´ï³°²Ê¤ä¿´Â¡³°²Ê¤Ø¤Î±þÍÑ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÂ±¡¤Î¼ê½Ñ¸úÎ¨²þÁ±¤ä½Ñ¸å¹çÊ»¾É¤Î·Ú¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂçµ¬ÌÏ°åÎÅµ¡´Ø¤òÃæ¿´¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¹¹¿·¤äÆ³Æþ¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢½Ñ¼Ô¤Îµ»½Ñ³Êº¹¤òÊä´°¤¹¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¶µ°é¡¦·±ÎýÍÑ¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×°ø
¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢ËýÀ¼À´µ¤äÊÑÀ¼À´µ¤Î³°²ÊÅª¼£ÎÅ¥Ëー¥º¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤Î¼çÍ×¤Ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Äã¿¯½±¼ê½Ñ¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢ÀºÌ©¤Ê°ÌÃÖ·è¤á¤È²Ä»ë²½µ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ°ÕµÁ¤¬°ìÁØÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°åÎÅ¤Î¼Á¸þ¾å¤È¼ê½Ñ¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÍ×µá¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹âÀÇ½µ¡´ï¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¸÷³Ø¼°³°²Ê¼ê½ÑÍÑ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥àÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326401&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326401&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î¸÷³Ø¼°³°²Ê¼ê½ÑÍÑ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×17´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸÷³Ø¼°³°²Ê¼ê½ÑÍÑ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Medtronic¡¢Stryker¡¢Zimmer Biomet¡¢Globus Medical¡¢Brainlab¡¢B. Braun¡¢Smith & Nephew¡¢TINAVI Medical Technologies Co., Ltd.¡¢sinovation¡¢B Remebot¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó95.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£