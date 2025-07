Cognizant、エンタープライズ規模のAIモデル開発を加速するAI Training Data Servicesを開始

Cognizantは、データとAIモデルのトレーニング・パートナーであり、長年にわたり大手デジタル・ネイティブの先駆者から信頼され、世界で最も先進的なAI/MLモデルのトレーニングを支援してきました

ニュージャージー州ティーネック, 2025年7月31日 /PRNewswire/ -- Cognizant(NASDAQ:CTSH)は本日、企業がAIモデルを迅速かつ大規模に構築、微調整、実装できるように設計された新サービス、AI Training Data Servicesの提供開始を発表しました。Cognizantは、厳選されたデジタル・ネイティブの先駆者に対するデータおよびAIモデルのトレーニング・パートナーとしての豊富な経験を活かし、現在、その専門知識を世界の2,000社のクライアントに提供してAIイノベーションを推進しています。



企業がAIを活用したアプリケーションの構築や生成AIおよびエージェントAIの運用化を競う中、クリーンかつ関連性の高いトレーニング・データに対する市場のニーズはきわめて重要です。大規模で正確に注釈が付けられたデータセットの利用が限られていると、機械学習モデル、特に大規模な言語モデルやコンピューター・ビジョン・システムのトレーニングに大きなボトルネックが生じる可能性があります。テキスト、画像、音声などを含むマルチモーダル・データは、複数のデータ形式からのコンテキストを必要とする複雑なシナリオをモデルで処理できるため、特に価値があります。

CognizantのAI Training Data Servicesは、企業が社内ガバナンスと監視に合わせてAIモデルを大規模に迅速に構築、微調整、検証、展開できるようにする戦略的なサービスです。データ・エンジニアリングとAIトレーニングの専門知識と、機能および業界ドメインの深い知識を融合し、マルチモーダル・データを機械学習および生成AIモデル用の高品質な入力に変換します。これらのサービスは、データの注釈付け、モデルのカスタマイズと拡張、およびデータ・ガバナンスを網羅しており、組織が市場投入までの時間を短縮し、モデルの精度とパフォーマンスを向上させ、コストを削減できるように設計されています。

Cognizantは長年にわたり、デジタル・ネイティブのリーダーたちによる世界最先端のAIモデルのトレーニングを支援してきました。同社は、テクノロジー、ヘルスケア、自動車、メディア、小売業の分野の先駆者と協力してきました。10,000人を超えるCognizantのスペシャリストは、音声、2D/3D画像、ビデオ、光検出および測距(LiDAR)など、あらゆる主要なモダリティにわたって、大規模なデータ注釈を提供し、数十億のデータ・ポイントと数百万のデータ・ラベルの品質チェックを行ってきました。これらのモダリティには、精度を高めるために地理空間メタデータが付加されることも少なくありません。Cognizantのドメイン知識により、同社はヘルスケア、自動車、メディア、デジタル・マーケティングなどの分野に特化した高精度のデータセットを作成できるようになりました。

「Cognizantは、クライアントのAIイノベーションを大規模に加速できるよう支援することに注力しています。AIトレーニング・データ・サービスを開始することで、この取り組みを推進し、企業が高度なAIソリューションを構築するために必要な高品質でマルチモーダルなデータを提供します」と、CognizantのCEOであるRavi Kumar S.氏は述べています。「デジタル・イノベーターとともに磨き上げてきたこの専門能力を活用することで、私たちはさまざまな業界のG2000クライアントのAI変革をサポートする上で大きな一歩を踏み出します。」

CognizantのAIトレーニング・データ・サービスは、次のようないくつかのコア機能を提供します。

*包括的なデータの注釈とキュレーション。これには以下が含まれます。

- マルチモーダル・データ・ラベリングにより、マルチモーダル・データ(テキスト、画像、音声、ビデオなど)の専門家による注釈付けとキュレーションが可能になり、コンテンツ理解から会話型AIまで、AIトレーニングの精度が向上します。

*AIモデルのカスタマイズおよび拡張データ。これには以下が含まれます。

- 教師あり微調整データ:LLMと基礎モデルを微調整するための綿密にキュレーションされたデータセット。

- 人間のフィードバックによる強化学習(RLHF)データ:RLHFの高品質な人間によるフィードバックは、クライアントの監視下で、AIモデルの動作を人間の好みや価値観に合わせるのを支援することを目的としています。

- 堅牢性のためのレッド・チーミング・データ:潜在的な脆弱性と障害ポイントを特定することを目的としたレッド・チーミング演習をサポートするためにキュレーションされたデータセット。

*エンタープライズ・グレードのAI評価とガバナンス。これには以下が含まれます。

- エージェント・ソリューションとコンテキスト・エンジニアリング・データ:クライアントが定義したパラメータに基づいてAIエージェント・ソリューションを構築、改良、評価するための特殊なデータ・サービス。

- LLMモデル評価データとレポート:さまざまなメトリックにわたってLLMパフォーマンスを評価するための堅牢なデータ。

- エンタープライズ・グレードのAIデプロイメント:エンタープライズ・グレードのデータ・セキュリティ、プライバシー、制御をサポートするように設計された、クライアントの仮想プライベート・クラウド環境内でのAIモデルの展開。

「企業はAIの運用化に熱心ですが、その多くはデータ負債によって阻まれています。データ負債とは、断片化されたデータ、質の低いデータ、またはアクセスできないデータによって引き起こされる永続的な負担であり、効果的なAIモデルの開発を制限します」と、HFS Researchのリサーチ & アドバイザリー・サービス担当プレジデント、Saurabh Gupta氏は述べています。「Cognizantは、ビジネス・サービス、ITの専門知識、エンジニアリングの卓越性、エコシステム・パートナーシップなど、あらゆる機能を統合し、合理化された業界固有のソリューションを構築することで、この課題に真正面から取り組んでいます。同社のAIトレーニング・データ・サービスは、深いドメイン知識と高度なデータ・エンジニアリングおよびトレーニング機能を融合し、『サービスとしてのソフトウェア』アプローチを体現することで、企業がデータ準備のギャップを埋め、AI主導の世界で競争力を維持できるよう支援します。」

「今日の企業は、生成AIとエージェント型AIを大規模に導入することを目指しています。これらのテクノロジーは、包括的な自動化のレベルを大幅に高め、それによって業務の効率と効果を高めることで、ビジネス・モデルを変革する可能性を秘めています」とEverest Groupのパートナー、Anil Vijayan氏は述べています。「これらの規模が拡大するにつれて、AIモデルの作成を高速化し、モデルの精度を高め、規制の遵守をサポートする包括的かつ多様なデータの必要性がさらに顕著になります。実績のあるCognizantのAIトレーニング・データ・サービスは、この分野に価値をもたらします。」

CognizantのAIトレーニング・データ・サービスの詳細については、こちらのウェブページをご覧ください。

Cognizantについて

Cognizant(Nasdaq-100:CTSH)は、現代のビジネスを支えるエンジニアリング企業です。同社は、お客様が技術を最新化し、プロセスを再考し、体験を変革し、急速に変化するこの世界で先行できるよう支援します。そして共に協力し、日常の生活を向上させています。

その方法について詳しくは、www.cognizant.comまたは@cognizantをご覧ください。

