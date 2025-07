食事の“好き”と“楽しい”を話そう！大塚製薬とクオン、オンラインコミュニティ「賢者のスマートごはん部」を開設

クオン株式会社

大塚製薬株式会社(本社:東京都千代田区)と、クオン株式会社(本社:東京都港区)は、日々の食事をテーマに、楽しみながら健康について考えるオンラインコミュニティ「賢者のスマートごはん部 Supported by 賢者の食卓 ダブルサポート」を、2025年7月31日に開設しました。「食べることが好き」「おいしさを楽しみたい」という気持ちを大切にしながら、ちょっとした工夫=“賢いひと工夫”によって、誰もが自然体で健康を目指せる社会づくりに貢献してまいります。

コミュニティ概要

「賢者のスマートごはん部」は、毎日の食事をもっと楽しく、もっと前向きにするためのオンラインコミュニティです。参加は無料で、どなたでも気軽にご参加いただけます。「好きなものを我慢せずに楽しみたい」「おいしいものを味わいながらも、健康に気をつけたい」といった想いを持つ方々が、“賢いひと工夫”を日々の食卓に取り入れ、未来のカラダを守るライフスタイルについて語り合う場を提供します。

「賢者の食卓 ダブルサポート」とは

賢者の食卓 ダブルサポートは、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きで糖分や脂肪の吸収を抑え、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにする、2つの働きを持った特定保健用食品です。

賢者のスマートごはん部

「賢者のスマートごはん部」が開設された「“絆”のコミュニティ」は2020年1月にオープンした、クオンが運営するオンライン上のファンコミュニティプラットフォームです。70以上の企業・自治体と200万人を超える生活者が集い、“絆”をテーマにした交流や、参画企業・団体のコラボレーション企画、双方向コミュニケーションから生まれる生活者の声をもとにした価値共創のイベントなどを実施しています。

スタッフの想い

本コミュニティの開設に際し、「賢者の食卓」のスタッフからは次のような声が寄せられています。

現代の日本人は、食の欧米化にともない、食物繊維の摂取量が減少し、さまざまな健康問題が発生しています。賢者の食卓 ダブルサポートは、そんな現代人のライフスタイルに寄り添う製品を作りたいという思いから開発に至りました。

そんな賢者の食卓がサポートする「賢者のスマートごはん部」コミュニティでは、皆さんと一緒に自分の食の「好き」と「楽しい」をお話しする場にしたいと思っています。

どうぞよろしくお願いします!

クオンのコミュニティを導入した理由

「賢者の食卓 ダブルサポート」は、自身の食事の健康管理だけでなく、家族・友人・職場の同僚など様々な方の健康にも気遣う象徴になる製品を目指しています。そこで「賢者のスマートごはん部」コミュニティを通じて、たくさんの生活者とのコミュニケーションのきっかけになり、製品が活躍できる機会の発見の場になればと期待を込めて導入させていただきました。

自然体で健康を目指す社会へ──“ひと工夫”から始まる共創

大塚製薬とクオンは、コミュニティでの対話を通じて生活者の実態やブランドへの期待について深く理解し、そこから得られるインサイトを活かすことで、顧客体験の質的向上を目指します。「今日のひと工夫が、10年後の自分を守る」――そんな前向きな視点を持ちながら、誰もが自然体で健康を目指せる社会の実現に向けて、参加者の皆さまとともにコミュニティを育んでまいります。

オープン記念キャンペーン実施中!

コミュニティのオープンを記念して、抽選で100名様に「賢者の食卓 ダブルサポート」が当たるキャンペーンを実施中です。

期間:2025年10月15日(水)13時まで

賞品:「賢者の食卓 ダブルサポート」1箱(30包) 100名様、

条件:期間中、コミュニティ内で1回以上コメントを投稿された方

※本キャンペーンはクオン株式会社による提供です。

大塚製薬株式会社

大塚製薬は、世界の人々の健康に貢献する革新的な製品を創造するという「Otsuka-people creating new products for better health worldwide」の企業理念のもと、人々の健康を身体全体で考え、疾病の治癒から日々の健康増進までを目指した「医療関連事業」と「ニュートラシューティカルズ関連事業」の両輪で、トータルヘルスケアカンパニーとして事業展開を行っています。

クオン株式会社

クオンは、企業・自治体と生活者をつなぐオンラインコミュニティの構築と運営・コンサルティングを行う会社です。1996年の創業以来、累計300超の企業や自治体のファンコミュニティを手がけ、国際特許を含む複数の特許技術を用いたデータサイエンスを駆使し、生活者との関係構築や課題解決、持続的発展を支援しています。コーポレートサイトで各社の成功事例をご紹介しています。

社名:クオン株式会社 QON Inc.

創業:1996年

代表取締役:武田 隆

事業内容:ファンコミュニティの構築/運営/コンサルティング

