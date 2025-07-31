¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ー»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡§À¤³¦»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¡¢Æ°¸þ¡¢µ¡²ñ¡¢»º¶ÈÍ½Â¬2025-2031
ÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ー¤Ï¡¢ºÙË¦ÇÝÍÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇÝÍÜ±Õ¤òÏ¢Â³Åª¤Ë¶¡µë¤·¡¢ÉÔÍ×Êª¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙË¦´Ä¶¤Î¶Ñ°ì²½¤ÈÄ¹»þ´Ö¤Î°ÂÄêÇÝÍÜ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¹½Â¤¾å¤ÏÂ¿ÁØ¤ÎÇÝÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ÈÎ®Ï©·Ï¤òÈ÷¤¨¡¢¥â¥¸¥åー¥ë²½¤Ë¤è¤êÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿³ÈÄ¥¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºàÎÁµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤êÀ¸ÂÎÅ¬¹çÀ¤ò»ý¤Ä¹âµ¡Ç½¤ÊÀÜ¿¨ÌÌ¤òºÎÍÑ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊºÙË¦¼ï¤äÁÈ¿¥¹©³Ø¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏºÆÀ¸°åÎÅ¤äÁÏÌô¸¦µæÊ¬Ìî¤Ç¤Î¥Ëー¥ºÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢»º¶È³¦¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ー¤Ï°åÌôÉÊ³«È¯¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶È¹©Äø¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¥Ð¥Ã¥Á·¿ÇÝÍÜ¤«¤éÏ¢Â³ÇÝÍÜ¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤Ï¡¢À½Â¤¸úÎ¨¤ÈÀ½ÉÊÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤òÂ¥¤·¡¢¶È³¦¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°Û¶È¼ïÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¿©ÉÊ¤ä²½¾ÑÉÊÊ¬Ìî¤Ç¤âºÙË¦ÇÝÍÜµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¤Î±þÍÑÈÏ°Ï³ÈÂç¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ー¤ÏÂ¿³ÑÅª¤Ê»º¶ÈÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ー»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬7.2%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ー»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï11.5²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ーÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326400&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326400&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤ÎÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×12´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ー¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Sartorius AG¡¢Cytiva¡¢Thermo Fisher¡¢Eppendorf AG¡¢ZETA¡¢Infors HT¡¢Applikon Biotechnology ¡ÊGetinge¡Ë¡¢Bioengineering AG¡¢3D Biotek¡¢PBS Biotech, Inc.¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó79.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ï¹âÀºÅÙ¤ÊÎ®ÎÌÀ©¸æµ»½Ñ¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÁÇºàÁªÄê¡¢µÚ¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅý¹çÀ¤Ë¤¢¤ë¡£³Æ¼Ò¤Ï¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÈÀÇ½¸þ¾å¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Ä¤Ä¡¢¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¸þ¾å¤ä¼«Æ°²½µ»½Ñ¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½Ñ³×¿·¤È¤·¤Æ¤ÏÈù¾®Î®Ï©µ»½Ñ¤ä¥»¥ó¥µーÅý¹ç¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤ß¡¢É¸½à²½¤Ø¤ÎÆ°¤¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ³°¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬º¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¼ûÍ×Áý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À½ÉÊÅ¸³«¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢ÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ー¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊºàÎÁÍøÍÑ¤ä¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀß·×¤ò¶¯²½¤·¤Ä¤Ä¡¢IoT¤äAI¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À½ÉÊ¤Î¹âÅÙ²½¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥â¥¸¥åー¥ë²½Àß·×¤Ë¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¸¦µæ¡¦À½Â¤¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÏºÙË¦ÇÝÍÜµ»½Ñ¤ÎÃæ³ËÁõÃÖ¤È¤·¤Æ¤è¤ê°ìÁØ½ÅÍ×À¤òÁý¤¹¤Ç¤¢¤í¤¦¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅ¡¦¥Ð¥¤¥ª»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ëÀ½ÉÊ·²¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥ì¥Ýー¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Small Scale ¡ÊLess Than 100 Liters¡Ë
Mid-Scale ¡Ê100 Liters to 1,000 Liters¡Ë
Large Scale ¡ÊMore Than 1,000 Liters¡Ë
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Biopharmaceutical
Biotechnology
Others
²ñ¼Ò³µÍ×
LP information¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·À½ÉÊ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È¤¤¤¦¸¦µæÀ®²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿É´¤â¤Îµ»½Ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶È»Ô¾ìÄ´ºº¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¡¢¶È³¦Æ°¸þÄ´ºº¡¢À¯ºöÊ¬ÀÏ¡¢µ»½ÑÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¶ÈÌ³¤Î¤´°ÍÍê¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÃLP Information
ÆüËÜ¸ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformation.jp
¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformationdata.com
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@lpinformationdata.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§LP Information Co.,Ltd
ÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ー¤Ï°åÌôÉÊ³«È¯¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶È¹©Äø¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¥Ð¥Ã¥Á·¿ÇÝÍÜ¤«¤éÏ¢Â³ÇÝÍÜ¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤Ï¡¢À½Â¤¸úÎ¨¤ÈÀ½ÉÊÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤òÂ¥¤·¡¢¶È³¦¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°Û¶È¼ïÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¿©ÉÊ¤ä²½¾ÑÉÊÊ¬Ìî¤Ç¤âºÙË¦ÇÝÍÜµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¤Î±þÍÑÈÏ°Ï³ÈÂç¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ー¤ÏÂ¿³ÑÅª¤Ê»º¶ÈÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ー»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬7.2%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ー»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï11.5²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ーÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326400&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326400&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤ÎÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×12´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ー¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Sartorius AG¡¢Cytiva¡¢Thermo Fisher¡¢Eppendorf AG¡¢ZETA¡¢Infors HT¡¢Applikon Biotechnology ¡ÊGetinge¡Ë¡¢Bioengineering AG¡¢3D Biotek¡¢PBS Biotech, Inc.¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó79.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ï¹âÀºÅÙ¤ÊÎ®ÎÌÀ©¸æµ»½Ñ¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÁÇºàÁªÄê¡¢µÚ¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅý¹çÀ¤Ë¤¢¤ë¡£³Æ¼Ò¤Ï¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÈÀÇ½¸þ¾å¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Ä¤Ä¡¢¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¸þ¾å¤ä¼«Æ°²½µ»½Ñ¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½Ñ³×¿·¤È¤·¤Æ¤ÏÈù¾®Î®Ï©µ»½Ñ¤ä¥»¥ó¥µーÅý¹ç¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤ß¡¢É¸½à²½¤Ø¤ÎÆ°¤¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ³°¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬º¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¼ûÍ×Áý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À½ÉÊÅ¸³«¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢ÞõÎ®¥Ð¥¤¥ª¥ê¥¢¥¯¥¿ー¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊºàÎÁÍøÍÑ¤ä¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀß·×¤ò¶¯²½¤·¤Ä¤Ä¡¢IoT¤äAI¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À½ÉÊ¤Î¹âÅÙ²½¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥â¥¸¥åー¥ë²½Àß·×¤Ë¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¸¦µæ¡¦À½Â¤¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÏºÙË¦ÇÝÍÜµ»½Ñ¤ÎÃæ³ËÁõÃÖ¤È¤·¤Æ¤è¤ê°ìÁØ½ÅÍ×À¤òÁý¤¹¤Ç¤¢¤í¤¦¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅ¡¦¥Ð¥¤¥ª»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ëÀ½ÉÊ·²¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥ì¥Ýー¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Small Scale ¡ÊLess Than 100 Liters¡Ë
Mid-Scale ¡Ê100 Liters to 1,000 Liters¡Ë
Large Scale ¡ÊMore Than 1,000 Liters¡Ë
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Biopharmaceutical
Biotechnology
Others
²ñ¼Ò³µÍ×
LP information¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·À½ÉÊ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È¤¤¤¦¸¦µæÀ®²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿É´¤â¤Îµ»½Ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶È»Ô¾ìÄ´ºº¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¡¢¶È³¦Æ°¸þÄ´ºº¡¢À¯ºöÊ¬ÀÏ¡¢µ»½ÑÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¶ÈÌ³¤Î¤´°ÍÍê¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÃLP Information
ÆüËÜ¸ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformation.jp
¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformationdata.com
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@lpinformationdata.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§LP Information Co.,Ltd
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø