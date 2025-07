都市とアートとミライのお祭り「六本木アートナイト2025」開催決定！日程：2025年9月26日(金)～28日(日)

六本木アートナイト実行委員会

六本木アートナイト実行委員会は、2025年9月26日(金)から28日(日)までの3日間にわたり、六本木の街を舞台にしたアートの祭典「六本木アートナイト2025」を開催します。「都市とアートとミライのお祭り」をテーマに、今年も六本木の街全体が創造のエネルギーに包まれます。

2009年の開催以来、回を重ねるごとに進化を続けてきた本イベントは、今年で14回目※を迎えます。なかでも注目のプログラムは、昨年からスタートした「RAN Focus」。特定の国・地域に焦点を当て、そこで活躍するアーティストによる作品を披露するプログラムとなり、今回は韓国にフォーカスします。今年、森美術館で開催された「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」展でも注目を集めた映像作家キム・アヨンや「ベアバルーン」を用いて都市を舞台に親しみやすい作品を展開するアーティスト、イム・ジビンをはじめとした気鋭の韓国人アーティストら6組による多彩なプログラムが六本木の街を彩ります。

さらに、美術館や文化施設、大型複合施設、商店街など六本木全域を舞台に、インスタレーション、パフォーマンス、音楽、映像、トーク、デジタルアートなど、約30組のアーティストによる50以上のプログラムを展開します。

街を巡ることそのものがアート体験となる特別な3日間。時代や価値観の変化をしなやかに受け止め、アートの可能性を社会に問いかけるこのイベントは、訪れる人々に新たな気づきとインスピレーションをもたらします。感性を刺激する出会いと発見に満ちた秋の六本木で、アートとともに過ごすひとときをお楽しみください。

※2011 年は東日本大震災、2020 年・2021 年はコロナ禍により中止

■ 六本木アートナイト2025 開催に向けて

撮影:新津保建秀不確実な世界のなか、都市とアートとミライを想像する!

今年は9月26日(金)から28日(日)まで、「六本木アートナイト2025」を開催します。インスタレーションやパフォーマンスなど約30組のアーティストによる50以上のプログラムをお届けします。昨年始まった「RAN Focus」、今年は国交正常化60周年を迎えている韓国にフォーカス! IT産業やエンタテインメント産業で世界をリードする韓国では、多くのアーティストがグローバルに活躍しています。



今回の六本木アートナイトでは、森美術館の「マシン・ラブ」展で注目され、2025年LGグッゲンハイム賞も受賞したキム・アヨンの《デリバリー・ダンサーズ・アーク:0°レシーバー》(2024年)を六本木ヒルズアリーナの幅約13mの巨大LEDスクリーンで上映。現代のデジタル社会における労働、テクノロジー、アイデンティティなどを未来的なビジュアルで探求しています。また、3Dソフトウェアとインフレータブルな素材を使用したカン・ジェウォンの彫刻も、未来の宇宙から飛んできた飛行船を想像させる刺激的なものです。そして、韓国の伝統音楽である国楽(クガク)に現代的な要素を取り入れたダイナミックなパフォーマンスで世界的に評価されるTAGOも登場。その他、バルーン、伝統工芸、布、和紙、ネオンなどさまざまな技法や素材を使ったカラフルで楽しく、そして意味を聞くと「なるほど!」と頷きたくなるアート作品の数々を、六本木の街全体でどうぞお楽しみ下さい。

六本木アートナイト実行委員長

片岡真実(森美術館館長)

■ RAN Focus | アーティスト紹介

■ エリア横断プログラム

《EVERYWHERE》2.5x2.5x4m 風船イム・ジビン《EVERYWHERE》

RAN Focus/パフォーマンス

慣れ親しんだ街角や公共の空間にゲリラ形式で作品を設置し、瞬間的な美術館へと変貌させる「デリバリー・アート(Delivery Art)」の概念を実践してきたイム・ジビンの代表的プロジェクト《EVERYWHERE》は、どこかに挟まれて潰れたクマの風船の造形物 「ベアバルーン」を都市の至る所に設置し、観覧客が日常の中で自然に芸術と出会うことができるように企画された展示です。

イム・ジビンは、激しい日常を生きていく現代人の姿を潰れた「ベアバルーン」で表現し、都市の風景の中にある見慣れた空間に、愉快で比喩的な造形物を通して小さな慰めと笑いを伝えます。

今回、街なか各所に「ベアバルーン」を出現させるパフォーマンスを実施いたします。

●日時:詳細はウェブサイトにて掲載予定

●場所:六本木各所エリア 詳細はウェブサイトにて掲載予定

●参加料:無料

ソ・ナンジェ《ポロシウム》

RAN Focus/パフォーマンス

《ポロシウム》はポールとコロシウムを組み合わせた造語で、観客参加型サーカスパフォーマンスです。ポールを立てるというシンプルな目的を達成するため、パフォーマーも観客も一連のプロセスを経験することで、その間の境界は崩れていきます。《ポロシウム》は観客とともに作り上げていくものであり、その過程で起こる人間関係や協力、そして苦闘や失敗の瞬間など、そのプロセスそのものが重要です。それはまさに、人生の縮図です。

●日時:詳細はウェブサイトにて掲載予定

●場所:六本木ヒルズアリーナ、六本木ヒルズ 66プラザ

●参加料:無料

TAGO《韓国の鼓動 ドラム・シャーマン》

RAN Focus/パフォーマンス

韓国の伝統芸能を現代的なセンスを活かして斬新なスタイルで受け継ぐパフォーマンスグループ「TAGO」。打楽器によるグループアンサンブルと躍動的な舞踊が一体となったそのステージは世界の舞台芸術の祭典「エディンバラ・フェスティバル・フリンジ」でも高い評価を受けるなど、世界各地で輝かしい注目を集めています。六本木ヒルズアリーナで会期中、毎日公演するほか、ほかの場所でも何度かミニパフォーマンスを行います。

●日時:詳細はウェブサイトにて掲載予定

●場所:六本木ヒルズアリーナ、龍土町美術館通り、東京ミッドタウン(実施予定)

●参加料:無料

佐藤翔吾《箱しばい》

オープンコール・プロジェクト採択作品/パフォーマンス

紙芝居ならぬ、《箱しばい》の六本木アートナイトスペシャルのお届けです!かつて、街中のあちらこちらで多くの人の心を掴んでいた紙芝居を、現代の大都会ここ六本木で“ニューパフォーマンス”として昇華させます。演者がキューブを次々と組み変え変化する絵柄たち。「生語り」や「生演奏」とのコンビネーション。そうこれは、ストイックなるものではなく、厳かなるものではなく、ユーモアと笑い、ときに緻密に壮大に!子どもから大人まで全てのみんなが楽しめるパフォーマンス。佐藤翔吾とゆかいな仲間たちでお送りします。お楽しみに!

●日時:詳細はウェブサイトにて掲載予定

●場所:龍土町美術館通り、東京ミッドタウン プラザB1階(実施予定)

●参加料:無料

望月ゆうさく×めぐみ梨華《駒と空間と光が交錯するポリリズム》

パフォーマンス

ジャグリングとプログラミングされた光が組み合わされたマルチメディアジャグリング。ディアボロという駒の要素を持つジャグリング道具を用いて、それらの特性を拡張した、光や音などさまざまな表現で体感して頂くコンテンポラリーサーカスパフォーマンスです。空中を飛び交うディアボロと六本木の空間とを繋ぐ作品をお楽しみください。

●日時:詳細はウェブサイトにて掲載予定

●場所:六本木ヒルズ 66プラザ、龍土町美術館通り

●参加料:無料

■ エリア別プログラム紹介 | 六本木ヒルズ

キム・アヨン《デリバリー・ダンサーズ・アーク:0°レシーバー》

RAN Focus/インスタレーション

《デリバリー・ダンサーズ・アーク:0°レシーバー》(2024年)は、キムの《デリバリー・ダンサーズ・スフィア》(2022年)の2つの続編のうちの1つで、テクノフューチャリスティックなソウルの街と様々な次元を舞台に、若い女性配達員達の旅を描いています。本作では、彼女たちは普通の配達物ではなく、より抽象的で根源的なもの、「時間」を運びます。異なる暦法のシステムや天文学的技術を横断しながら、彼女たちは互いに矛盾し衝突する時空のネットワークに巻き込まれていきます。

コミッション:ACMI(メルボルン、オーストラリア)

●日時:9/26(金)~9/28(日) 時間はウェブサイトにて掲載予定

●場所:六本木ヒルズアリーナ

●参加料:無料

カン・ジェウォン《Exo2_crop_xl》他

RAN Focus/インスタレーション

《Exo2_crop_xl》(2022年)をはじめとする作品群は、デジタルで生成された彫刻をアーティストが物理的に再現したシリーズです。見た目は金属のようで頑丈そうに見えますが、実際は空気で膨らませた風船でできていて、空洞であり、送風機の電源が切れて空気が抜けると形を保つことができなくなります。これらの作品群で、カンはこれまで物理的なものとしてのみ存在していた彫刻が、デジタル・テクノロジーの発展を受けて異なる大きさやメディアに進化する可能性を追及しているのです。

●日時:9/26(金)~9/28(日) 時間はウェブサイトにて掲載予定

●場所:六本木ヒルズアリーナ

●参加料:無料

川原隆邦《量子の共鳴》

インスタレーション

伝統と革新

手漉き和紙の概念を超えるべき作品であり、10mを超える一枚和紙の水墨画でもあります。また、あらゆる物を和紙化する川原氏が電子基盤を和紙化し墨で月の裏を描く。新たな日本工芸への問いかけ。10mを超える新・水墨画は必見です。

●日時:9/23(火・祝)~9/28(日) 時間はウェブサイトにて掲載予定

●場所:六本木ヒルズ ヒルズカフェ/スペース

●参加料:無料

■ エリア別プログラム紹介 |森美術館

セクション5:開かれた円環/展示風景:「藤本壮介の建築:原初・未来・森」/森美術館(東京)2025年/撮影:八代哲弥/画像提供:森美術館藤本壮介の建築:原初・未来・森

2025年大阪・関西万博の象徴《大屋根リング》の設計者、藤本壮介初の大規模個展。活動初期から世界各地で現在進行中のプロジェクトまで8セクション構成で網羅的に紹介し、約30年にわたる歩みや建築的特徴、思想を概観します。展示には、模型や設計図面、竣工写真に加え、インスタレーションや空間を体験できる大型模型、モックアップ(試作モデル)なども含まれ、建築に携わる人だけでなく、だれもが藤本建築のエッセンスを体感できる、現代美術館ならではの展覧会です。

●日時:7/2(水)~11/9(日)10:00~22:00(最終入館21:30)

※火曜日のみ17:00まで(最終入館16:30)

ただし8/27(水)は17:00、9/23(火・祝)は22:00まで

●場所:森美術館(六本木ヒルズ森タワー53階)

●入館料:[平日]一般2,300円(2,100円)、学生(高校・大学)1,400円(1,300円)、

中学生以下無料、シニア(65歳以上)2,000円(1,800円)

[土・日・祝日]一般2,500円(2,300円)、学生(高校・大学)1,500円(1,400円)、

中学生以下無料、シニア(65歳以上)2,200円(2,000円)

※( )はオンライン料金

■ エリア別プログラム紹介 |東京ミッドタウン

《あなたは一人じゃない》2018年 7x5x8m 風船イム・ジビン《あなたは一人じゃない》他

RAN Focus/インスタレーション

《You Are Not Alone(あなたは一人じゃない)》は、白いクマと黒いクマが互いを抱きしめる姿を通じて、連帯と調和、慰めのメッセージを伝えています。2018年平昌冬季パラリンピック競技大会でも設置されたこの作品は、差異を超えた包容と共感を象徴的に表現しています。同時に紹介される《Space in LOVE》シリーズは、「心の窓」と比喩される目を通じて、ポジティブさと希望のメッセージを直感的に伝え、感情的なコミュニケーションの領域を拡張します。 今回は他に2つの作品も展示予定。

●日時:9/26(金)~9/28(日) 時間はウェブサイトにて掲載予定

●場所:東京ミッドタウン コートヤード、プラザ1階、ガレリアB1階

●参加料:無料

《4つ目の境界》2022年小林万里子《未定》

(TOKYO MIDTOWN AWARD 2014 アートコンペ受賞者)

長期展示プログラム/インスタレーション

天井から流れ落ちる水の恵みを求めて、さまざまな動植物がツリーシャワーの前に姿を現します。

布、糸、和紙、粘土など多様な自然素材を用い、染めや刺繍によって動植物の生命の循環が空間全体で表現されます。あらゆる生命の源である水ですが、流れた水はどこへゆき、どのような旅を経て、私たちの元へ再びやってくるのでしょうか。水によってつながり繰り返される生命の営み、その物語の一片を想起させるインスタレーションです。

●日時:9/23(火・祝)~10/5(日)11:00~23:00

●場所:東京ミッドタウン ガレリア1階 ツリーシャワー

●参加料:無料

中田愛美里、まちだリな 意外な場所でアートと物語に出会う「移動式アートシアター」

(TOKYO MIDTOWN AWARD 2022・2024 アートコンペ受賞者)

インスタレーション

今後さらなる活躍が期待されるアーティスト、中田愛美里・まちだリなの作品を、「何気ない日常でアートと出会う」をコンセプトに館内各所で放映。ふとした瞬間にアートに触れ、思わぬインスピレーションが得られるような空間をお届けします。

●日時:9/26(金)~9/28(日) 時間はウェブサイトにて掲載予定

●場所:東京ミッドタウン ガレリア各階

●参加料:無料

■ エリア別プログラム紹介 |サントリー美術館

幕末土佐の天才絵師 絵金

土佐の絵師・金蔵(1812~1876年)は、幕末明治期に多くの芝居絵屏風を残し、地元高知では「絵金さん」の愛称で親しまれてきました。絵金の屏風絵は今なお夏祭りの間に高知各所の神社等で飾られ、闇の中で蝋燭の灯りに照らされる作品群は、見る者に鮮烈な印象を残しています。本展は東京の美術館では初の大規模な回顧展です。同時代の絵師の中でも一段と異彩を放つ絵金の作品をご堪能ください。

●日時:9/10(水)~11/3(月・祝)10:00~18:00(最終入館17:30)

※9/26(金)、27(土)は21:00まで開館(最終入館20:30)

※金曜日および11/1(土)、11/2(日)は20:00まで開館(最終入館19:30)

※休館日:毎週火曜日 (9/23、10/28は開館)

●場所:サントリー美術館 展示室

●入館料:一般1,800円、大学生1,200円、 高校生1,000円、中学生以下無料

■ エリア別プログラム紹介 | 21_21 DESIGN SIGHT

会場風景(ギャラリー 2)撮影:木奥恵三そのとき、どうする?展 -防災のこれからを見渡す-

自然災害はいつどこで発生するか、確実にはわかりません。しかし災害から目を背けなければ、今やるべきことや、考えるべきことが見えてくるのではないでしょうか。

本展では、そもそも災害とはなにかという視点から、データビジュアライゼーションをはじめとしたリアルな状況把握や、防災に関するプロダクト、災害をきっかけに生まれたプロジェクトなど、人々が直面してきた自然災害とその周辺を広く見つめ直します。そのうえで、改めて向き合いたい、いくつもの「問い」を会場に散りばめます。あらかじめ想像しておけば、未来は少し変えられるかもしれません。

●日時:7/4(金)~11/3(月・祝)10:00~19:00(最終入館18:30)

※9/26(金)、9/27(土)は22:00まで開館(最終入館21:30)

※休館日:毎週火曜日(9/23は開館)

●場所:21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2

●入館料:一般1,600円、大学生800円、高校生500円、中学生以下無料

■ エリア別プログラム紹介 |国立新美術館

《平和なんて朝飯前(10XL)vs 平和なんて朝飯前(10XL)》2025年/撮影:作日製作胡宮ゆきな《平和なんて朝飯前(10XL)vs 平和なんて朝飯前(10XL)》

インスタレーション

《平和なんて朝飯前(IT’S A PEACE OF CAKE)》は、“Piece”を“Peace”に置き換えた造語です。台湾の夜市で見た雞蛋糕(ベビーカステラ)の袋の中に、銃と鳩といった相反する象徴が共存していた光景は、矛盾が無自覚に消費される現代の構造を想起させました。可食素材とインフレータブルという異なるスケールのメディアを通して、身体を起点に思想や欲望が取り込まれるプロセスを可視化させ、世界の複雑さとその脆弱性に改めて目を向けます。

●日時:9/26(金)~9/27(土)10:00~20:00(最終入場19:30)

9/28(日)~9/29(月)10:00~18:00(最終入場17:30)

●場所:国立新美術館 1階ロビー

●観覧料:無料

■ エリア別プログラム紹介 |六本木街なかプログラム(六本木各所エリア)

《木のお魚》2013年 中国ジン・ヨンソブ《五方色の木のお魚縁台》

RAN Focus/インスタレーション

都会の地面の上に置かれた縁台に横たわる木の魚。そこで人は安らぎお互いを見つめます。鮮やかに彩られ吉祥紋が施されたこの縁台は韓国伝統家屋の庭に置かれた縁台の概念を現代都市空間に拡張した作品です。日本ではお馴染みの細長い縁台を数個組み合わせると、韓国式の広い縁台になり、狭い路地や広場で様々な組み合わせ方で展開されます。また、この作品は普遍的な縁台ではなくコミュニティアートによって生まれた、龍土町美術館通りに誕生する共同体の象徴です。

●日時:9/26(金)18:30~22:00、9/27(土)13:00~22:00、9/28(日)13:00~20:00

●場所:龍土町美術館通り

●参加料:無料

■ 六本木アートナイト2025 開催概要

