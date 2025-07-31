Gap¡ßBEIS¡¢Î¹¤ËºÇÅ¬¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½Gap¥¹¥È¥¢6Å¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç8·î2Æü¤è¤êÈ¯Çä
Gap¤Ï¡¢½÷Í¥¤Çµ¯¶È²È¤ÎShay Mitchell¡Ê¥·¥§¥¤¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡Ë¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉBEIS¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ¤è¤êGap¥¹¥È¥¢6Å¹ÊÞ¤ÈGap¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢( https://www.gap.co.jp/ )¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Gap¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¡¢BEIS¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ëµ¡Ç½À¤ò½Å»ë¤·¤¿Î¹¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢BEIS¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥È¥é¥Ù¥ë¥¦¥§¥¢¤òÅ¸³«¤·¡¢Î¹Àè¤Ç¤â¥¨¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹¤ËÃå¤é¤ì¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢Gap¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥ëー¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥«¥éー¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¥¦¥§¥¢¤ÏBEIS¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥Ù¥êー¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
Shay Mitchell¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖBEIS¤Ï¡¢µ¡Ç½À¤È¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Gap¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ØBEIS¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éGap¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÎ¹Àè¤Ç¤âÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë±¿Ì¿Åª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÁõ¤¤¤âµ¤Ê¬¤â²Ú¤ä¤®¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÎ¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
Gap¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢CEO¤ÎMark Breitbard¡Ê¥Þー¥¯¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¥Ðー¥É¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£BEIS¤ÏShay¤ÈÈà½÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤«¤é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹â¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò»ý¤Ä¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÛ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Gap ¡ß BEIS¤ÏÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥È¥é¥Ù¥ë¥¦¥§¥¢¤ò¥â¥À¥ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¼çÆ³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¶¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¡£
²Á³ÊÂÓ¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬3,990±ß～17,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤È¥È¥é¥Ù¥ë¥Ð¥Ã¥°¤¬14,900±ß～45,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¼çÍ×¥¢¥¤¥Æ¥à¡§
¡¦ Gap ¡ß BEIS 2WAY ¥«ー¥´ ¥Ð¥ì¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê14,900±ß¡Ë¡§¥Õ¥ë¥ì¥ó¥°¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥¸¥Ã¥×¤Ç¼è¤ê³°¤·¤Æ¥·¥çー¥Ä¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£É¬¼ûÉÊ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¸¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£
¡¦ Gap ¡ß BEIS 2WAY ¥Ð¥ó¥É¥¥ ¥¸¥ã¥ó¥×¥¹ー¥Ä¡Ê11,900±ß¡Ë¡§¥¸¥ã¥ó¥×¥¹ー¥Ä¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ê¥ÖÉôÊ¬¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£·ÚÎÌ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯Ãå²ó¤·¤ËºÇÅ¬¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¦ Gap ¡ß BEIS ¥Ø¥Óー¥¦¥§¥¤¥È ¥È¥é¥Ù¥ë¥Ñー¥«ー¡Ê17,900±ß¡Ë¡§¥Õー¥ÉÉôÊ¬¤¬¶õµ¤¤ÇËÄ¤é¤ó¤Ç¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥íー¤Ë¡£Ëí¤Ê¤·¤Çµ¡Æâ¤Ç¤â²÷Å¬¡£
¡¦ Gap ¡ß BEIS µ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹ ¡Ê32,900±ß¡Ë¡§BEIS¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡£ºÇÂç2¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¥Þ¥ÁÉý¤òÄ´Àá¤Ç¤¤ë²ÄÇ½¤Ê¥¥ã¥êー¥Ð¥Ã¥°¡£¥Ö¥ëー¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¡£Gap¥Ç¥Ë¥à¤Î¥ë¥Ã¥¯¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¼Á´¶¤ÇGap ¡ß BEIS ¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹ Âç¡Ê45,900±ß¡Ë¤È¤ÎÁêÀ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£(Gap¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈÎÇä)
¡¦ Gap ¡ß BEIS ¥Ç¥Ë¥à ¥Ð¥Ã¥°¡Ê16,900±ß¡Ë¡§¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤ÈÊ»¤»¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£³«¸ýÉô¤¬¹¤¯¡¢¥·¥åー¥º¡¢²½¾ÑÉÊ¤äÀöÌÌÍÑÉÊ¡¢¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥äー¤Þ¤Ç¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¹¥Úー¥¹¤â¡£BEIS¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡£(Gap¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈÎÇä)
¡¦ Gap ¡ß BEIS ¥Ç¥Ë¥à¥È¥é¥Ù¥ë ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê14,900±ß¡Ë¡§¥È¥í¥êー¥Ñ¥¹¥¹¥ëーµ¡Ç½¤Ç°ÜÆ°¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¡£¥Ñ¥Ã¥ÉÆþ¤ê¤ÎÆâÂ¦¥¹¥êー¥Ö¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÂÐ±þ¡£³°Â¦¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥Ü¥È¥ëÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬2¤Ä¤È¡¢¥Õ¥ë¥¸¥Ã¥×³«ÊÄ¸ý¤ÇÉ¬¼ûÉÊ¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊØÍø¤Ê¥ー¥êー¥·¥å¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(Gap¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈÎÇä)
¢¨¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤È¥È¥é¥Ù¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ÏGap¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¸³«Å¹ÊÞµÚ¤ÓÈÎÇä»þ´Ö¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Bjorn Iooss¡Ê¥Ó¥ç¥ë¥ó¡¦¥¤¥ª¥¹¡Ë¤¬»£±Æ¤·¡¢ Andrew B. Myers¡Ê¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦B¡¦¥Þ¥¤¥äー¥¹¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢Shay¤È¥Ñー¥È¥Êー¤ÎMatt Babel¡Ê¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ð¥Ù¥ë¡Ë¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿75ÉÃ¤ÎÍ·¤Ó¿´°î¤ì¤ë¥àー¥Óー¡ØGo Big. Don't Go Home¡Ê¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤³¤¦¡£²È¤Ë¤Ê¤ó¤Æµ¢¤é¤º¤Ë¡Ë¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥àー¥Óー¤Ë¤Ï¡¢Shay Mitchell¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ÎMatt Babel¡Ê¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ð¥Ù¥ë¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢Atlas¡Ê¥¢¥È¥é¥¹¡Ë¤ÈRome¡Ê¥íー¥Þ¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬½é¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂÊª¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢Shay¤Ïº£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÎ¹¤ËÅ¬¤·¤¿¥ë¥Ã¥¯¤ò¼¡¡¹¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¡¢Atlas¤ÈRome¤Ï¤ªÂ·¤¤¤Ç¥Ù¥Óー¡õ¥È¥É¥éー¤ÎGap ¡ß BEIS ¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥½¥Õ¥È ¥Ñー¥«ー ¤ÈGap ¡ß BEIS ¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥½¥Õ¥È ¥Ð¥ì¥ë ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BEIS¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó°î¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÈGap¤é¤·¤¤¥¯¥êー¥ó¤Ê¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Í»¹ç¤·¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÀº¿À¤òÂª¤¨¡¢Î¹¤Î³Ú¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥àー¥Óー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Gap ¡ß BEIS¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È°Ê²¼¤ÎGap¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸³«Å¹ÊÞµÚ¤ÓÈÎÇä»þ´Ö
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡§
2025Ç¯8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
ÈÎÇä³«»Ï»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ～
Gap¿´ºØ¶¶Å¹¡¡
Gap¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥¤ÇîÂ¿Å¹
Gap¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¥¦¥©ー¥¯ÂçºåÅ¹
Gap¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(ÆÃÀß¥Úー¥¸)¡§https://www.gap.co.jp/gap/gapx/gap-x-beis-3049286
ÈÎÇä³«»Ï»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ～
Gap¿·½É¥Õ¥é¥Ã¥°¥¹Å¹
Gap¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ìÅ¹
Gap¾åÌî¥Þ¥ë¥¤Å¹
¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹µÚ¤Ó¥È¥é¥Ù¥ë¥Ð¥Ã¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡§
2025Ç¯8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë°Ê¹ß¿ï»þÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê
8·î3Æü¡ÊÆü¡ËÍ½Äê¡§Gap¿·½É¥Õ¥é¥Ã¥°¥¹Å¹¡¢Gap¾åÌî¥Þ¥ë¥¤Å¹
8·î4Æü¡Ê·î¡ËÍ½Äê¡§Gap¿´ºØ¶¶Å¹¡¢Gap¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¥¦¥©ー¥¯ÂçºåÅ¹
8·î7Æü¡ÊÌÚ¡ËÍ½Äê¡§Gap¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ìÅ¹¡¢Gap¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥¤ÇîÂ¿Å¹
Gap ¡ß BEIS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³Æ¼ï¥Á¥ã¥Í¥ëÅù¤Ç¥íー¥ó¥Á¤·¤Þ¤¹¡£Gap ¡ß BEIS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï@gap_jp¤È@beis¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Gap¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Gap¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1969Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿Gap¤Ï¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¸ÄÀ¤ò¾Î¤¨¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Gap¤Ï¡¢GapKids¡¢babyGap¡¢Gap Maternity¡¢ GapBody¡¢GapFit¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢GapStudio¤Î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤äGapX¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ñー¥È¥Êー¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Á³Ê½Å»ë¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤ÆGap Outlet¤ÈGap FactoryÅ¹ÊÞ¸þ¤±¤ËÆÃÊÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Gap¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÀìÌç¾®Çä´ë¶È¡¢Gap Inc. ¡ÊNYSE: GAP¡Ë¤Î¼ÒÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤ÓÄ¾±ÄÅ¹¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤òÄÌ¤¸¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¾¦ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ïgap.com¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
BEIS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BEIS¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤«¤é¡¢Æü¡¹¤ÎÄÌ¶Ð¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°ÜÆ°¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿BEIS¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¹©É×¤¬¡¢µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿µ¡Ç½¤È¤·¤ÆµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¸°¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤±¤ëÉÕÂ°¥êー¥·¥å¡¢°ÜÆ°»þ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÇØÉé¤¨¤ë¥¸¥àÍÑ¥À¥Ã¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥°¡¢¤½¤·¤ÆÎ¹¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆþÇ°¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥Ïー¥É¥·¥§¥ë¥é¥²ー¥¸¤Ê¤É¤¬¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£³×¿·Åª¤Êµ¡Ç½¤È¥¨¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë - ¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëBEIS¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£