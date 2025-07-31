総額1億円以上売れている財布ブランドが自社ページでアフィリエイトプログラムを開始しました！
INTERSTATE DESIGN LLC（東京都江東区）が展開する帆布・革製品ブランド「SOLAHANPU」が自社ホームページ上で
アフィリエイトプログラムを始めました。これにより提携して頂けるメディア様との連携がより幅広く、強化されました。
当機能はSHOPIFYにより提供、メディア様は提携申請をするだけで簡単にアフィリエイトパートナーになる事ができます。
SOLAHANPUホームページアフィリエイトプログラム：
https://solahanpu.com/pages/collab
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326399&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326399&id=bodyimage2】
当機能は主にメディア様専用となります。
配信元企業：INTERSTATE DESIGN LLC
アフィリエイトプログラムを始めました。これにより提携して頂けるメディア様との連携がより幅広く、強化されました。
当機能はSHOPIFYにより提供、メディア様は提携申請をするだけで簡単にアフィリエイトパートナーになる事ができます。
SOLAHANPUホームページアフィリエイトプログラム：
https://solahanpu.com/pages/collab
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326399&id=bodyimage1】
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当機能は主にメディア様専用となります。
配信元企業：INTERSTATE DESIGN LLC
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