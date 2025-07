『KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ』より、プリズムスタァ三強によるボイス搭載ワイヤレスイヤホンが登場完全受注生産で販売決定！

1

オンキヨー株式会社(所在地:大阪府大阪市、代表取締役社長:大朏 宗徳)は、完全ワイヤレスイヤホン「ANIMA AOW04」と『KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ』※1から「法月 仁」、「氷室 聖」、「黒川 冷」の録り下ろしボイスを搭載したコラボレーションボイスガイダンス搭載ワイヤレスイヤホンを7月31日(木)15:00から受注販売いたします。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326358&id=bodyimage1】本機種「ANIMA AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したモデルです。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス(無線)充電にも対応し、音質はオンキヨー監修、高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。本コラボレーションモデルは、「法月仁」、「氷室聖」、「黒川冷」のプリズムスタァ三強による3モデルで、左右のハウジングや充電ケースには各プリズムスタァのサインやモチーフ、カラーを装飾し、作品ならではのプリズムな世界観やスタァ性を本体に落とし込んだ格のある商品となっております。音声ガイダンスは「法月仁 (CV:三木眞一郎)」、「氷室聖 (CV:関俊彦)」、「黒川冷 (CV:森久保祥太郎)」の録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、各モデル全11ワードの豪華内容となっております。弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE(以下、音アニ)」では7月31日(木)15:00から実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される各ボイスや音質の確認ができ、店頭設置の専用QRコードにて受注予約も可能です。※1<KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ>とは■「KING OF PRISM」について「KING OF PRISM」は、プリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、女の子をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていくストーリー。TVアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」(2013~2014年放送)のスピンオフとして劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(2016年1月9日公開)から始まった人気の劇場アニメシリーズで、「応援上映」という独特の鑑賞スタイルが話題を呼び、応援上映の火付け役となりました。昨年2024年8月16日(金)からは「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」を全国劇場公開。10月25日(金)からは日本アニメ史上初となるSCREENX、ULTRA 4DXに対応した「も~っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」も上映され、シリーズ累計動員数は153万人(3月19日時点)となりました。そして6月27日(金)より全国劇場で公開中のシリーズ最新作「KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ」では”プリティーシリーズ”より作品の垣根を越えて”プリティーボーイズ”が登場し、タイムマシンで時間、世界を飛び超えて様々な新作プリズムショーを披露しています。■作品概要時間も世界も飛び超えて―初めて出逢う、プリズムショー!累計155人の心をときめかせ続ける大ヒット劇場アニメシリーズ「KING OF PRISM」