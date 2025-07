NIKKEI THE PITCH スペシャルセミナー「遊びながら仕事を学ぶ」に「Zoo-phonics（R） Academy」が登壇。AI時代における学びについて、有識者とセッションいたしました。

1

株式会社城南進学研究社(所在地:神奈川県川崎市・代表取締役社長CEO:下村勝己。以下「当社」)は、2025年7月22日(火)にEXPO 2025 大阪・関西万博 テーマウィーク「学びと遊び」内で開催されたNIKKEI THE PITCH スペシャルセミナー「遊びながら仕事を学ぶ」に、当社が運営する完全英語指導スクール「Zoo-phonics(R) Academy」が登壇しましたことをお知らせいたします。近年、未就学児の英語教育においては、早期からのインプットの重要性が注目される一方で、子どもたちが楽しみながら自然に英語に触れられる環境の提供が課題となっています。詰め込み型ではない、子どもの発達段階に合わせた教育アプローチが求められる中、身体を動かしながら言葉を学ぶ「Zoo-phonics(R)」メソッドはその有効性から国内外で注目を集めており、2024年にはアメリカの「Education & Training Awards」で「最も革新的な早期識字プログラム」にも選ばれました。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325859&id=bodyimage1】EXPO 2025 大阪・関西万博の「テーマウィーク」とは、世界中の国々が地球的規模の課題の解決に向け、対話によって「いのち輝く未来社会」を世界と共に創造することを目的とした取り組みです。地球的課題の8つのテーマのうち、当社は「学びと遊び」のテーマウィークにおいて、NIKKEI THE PITCH社主催のセミナーに登壇いたしました。今回のセミナーでは、「Zoo-phonics(R)」開発者のDr. Charlene A. Wrighton氏による基調講演や体験型ワークショップの実演に加え、教育分野の有識者によるトークセッションも実施し、子どもたちの可能性を引き出す「あそび×まなび」の教育について多角的に議論。また、午後は未来に向けた起業家を育成する取り組みの一環として、18歳以下世代によるアイディアコンテストも実施。学生ファイナリスト6組が、2055年の日本と地域を想定して磨き込んだアイディアを発表しました。当社はZoo-phonics(R) Academy責任者でもある児童英語事業部部長・田部井がトークセッションに登壇し、「遊びを通じて学ぶとはどういうことか?」といったテーマのもと、子どもたちが自然に読み書きにつながる教育設計の重要性について提言。AI時代における学びについて、解決策を導き出すべく有識者たちと対話いたしました。なお、本セミナーの様子は、アーカイブ動画として視聴が可能となっております。遊びを通じた学びの実践、そして未来に向けた発想に興味をお持ちの方は是非ご覧ください。●アーカイブ動画 :https://channel.nikkei.co.jp/expo_pitch/tw0722_1.htmlhttps://channel.nikkei.co.jp/expo_pitch/tw0722_2.html株式会社城南進学研究社は、本イベントへの参画を通じ、遊びと学びを融合させた教育の重要性を広く社会に伝え、子どもたちの健全な成長と未来の可能性を広げる教育のあり方を追求してまいります。【開催概要】・イベント名: NIKKEI THE PITCH スペシャルセミナー 遊びながら仕事を学ぶ・日時: 2025年7月22日(火) 11:00~16:00・場所: EXPO 2025 大阪・関西万博 テーマウィークスタジオ/オンライン・受講料: 無料・主催: NIKKEI THE PITCH・協力: 株式会社城南進学研究社・イベント内容・第一部「言葉を身体で覚える。あそび×まなび×脳科学の教育革命」・開会のあいさつ北村 信行氏(NIKKEI THE PITCH事務局プロジェクトリーダー)