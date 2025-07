Nintendo Switchソフト『マジカルクラフト　猫と魔法のドレス』発売決定のお知らせ

~パッケージ版予約開始~~発売決定記念キャンペーン開催~イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」)は、Nintendo Switch™ソフト『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス(以下「本作」)』を本年11月6日に発売することを決定しましたのでお知らせします。また、パッケージ版につきましては本日7月31日より予約を開始しましたのであわせてお知らせします。HP: https://magical-craft.net/ ■イマジニア×シンソフィアによる新タイトル本作は当社と、ファッションゲームにおいて豊富な実績と高い評価を得ている株式会社シンソフィア(東京都武蔵野市、代表取締役社長 吉田 秀司)によるNintendo Switch向けの新タイトルです。これまでのヒットタイトルで培った経験を活かし、「着せ替える楽しさ」に加え、「服作り」や「裁縫」、「ほのぼのとした村での生活」といった体験そのものをエンターテインメントとして昇華させた新たなゲームをお届けします。■ゲーム概要本作はドレス作りと着せ替えをテーマにした生活シミュレーションゲームです。「青い空、南の風、猫と猫―。小さなドレス職人のものがたり」のキャッチフレーズのもと、美しい風景が広がるのどかな村「フルーヌ」を舞台に、主人公・リリアが村の人々とふれあいながらドレス作りの腕を磨き、“伝説のドレスメーカー”を目指し成長していきます。プレイヤーはリリアとなり、自分のドレスを作りながら依頼を受けて村人のドレスを作っていきます。また、リリアはもちろん村の人々も依頼を通して着せ替えが可能となり、村全体を自分好みのスタイルで彩ることができます。やさしい操作と温かな世界観で、子どもから大人まで時間を忘れて夢中になれるゲーム内容になっています。■あこがれの、伝説のドレスメーカーを目指す小さなドレス職人おばあちゃんのアトリエを受け継いだリリアは、自分のドレスを作りながら村人からの依頼を受けて伝説のドレスメーカーを目指します。評判が高まるにつれ、協力してくれる仲間や行き来できる施設も増え、徐々に村の中での体験や遊び方が広がっていきます。ドレスメーカーとしての技術だけでなく、村人とのふれあいや助け合いを通じ、小さなドレス職人が奮闘・成長していく物語を楽しむことができます。■やりこみ要素満載のドレスづくり本作のポイントの一つドレス作りは、最初はポケットを付けるなどパーツのアレンジから始まりますが、レベルを上げていくことでどんどん凝ったドレスを作れるようになっていきます。基本の型を中心に、襟・袖などのパーツや生地はもちろん、レースや刺繍も自分好みに装飾可能です。ドレスを作る上で重要な素材である生地もこだわり要素の一つです。村の広場にあるマルシェでは、色とりどりの生地が用意されており、好みのデザインもきっと見つかります。また、生地は購入するだけでなく柄の作成や染織といった本格的な工程を経て作成することもできます。色彩豊かなベースの色にバリエーションあふれる模様、さらにモチーフ柄を重ねて1枚の生地を作り上げていきますが、その組み合わせは10万種類以上のボリュームが収録されています。生地やデザインが決まったら「針の魔法」「はさみの魔法」など、4つの裁縫魔法を使ったミニゲームで仕上げます。魔力「マナ」が減ってしまった時は美味しいお菓子や気分転換の休憩で回復。カフェでお茶をしたり、本をよんだり、湖のほとりまで足を伸ばしたりしながら、思い思いの楽しみ方も挟みながらドレスを完成させていきます。■ドレスで変わる、村人たちのリアクションリリアが着替えてお出かけすると村人のリアクションも変化することも本作のポイントです。赤いリボンをつければ「私も欲しい!」と声をあげる女の子、新しい型に驚く流行好きなお姉さん……ドレスを着替えるたびに人々とのつながりも一層深まり、いつも新鮮な気持ちで生活を送ることができます。■美しくのんびりとした村での暮らしを体験舞台であるフルーヌ村には、石畳の街並みや一面に広がる花畑、目移りするほどの生地が並ぶマルシェ、香ばしい匂いが漂うパン屋などまるで絵本の1ページを切り取ったような美しい風景が広がっています。村の中ではお散歩をしたり、買い物をしたり、村人とお話したり、ゆったりした時間を過ごすことができます。お散歩中には色々なアイテムが手に入れることができますが、これらはリリアの親友である染織家に生地を作ってもらったり、村はずれに住むアーティストに頼んで生地に柄をいれてもらえることができるなど、ドレスの素材にすることができます。また村にはたくさんの猫たちが気ままにのんびりと過ごしています。リリアの飼い猫「ジャム」は、どこへ行く時もぴったりとそばに寄り添う大事なパートナーですが、ジャム以外の猫たちも見かけた時に可愛がり仲良くなると新しいアイテムをプレゼントしてもらえます。■パッケージ版予約開始本日より本作のパッケージ版の予約を開始しています。また早期購入特典として、ゲームに登場するドレスや小物を着せ替えて楽しめるシール&コーデブック「ときめき着せかえ帖」をご用意しています。※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■発売決定記念キャンペーン開催マジカルクラフト公式Xアカウントでは、発売決定を記念し、QUOカードPay1,000円分が抽選で3名に当たるフォロー&リポストキャンペーンを開催します。詳細はマジカルクラフト公式Xアカウントにてご確認ください。・マジカルクラフト公式Xアカウント:https://x.com/MagicalCraft_■商品概要商品名: 『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』対応機種: Nintendo Switchジャンル: 生活シミュレーション価格: 6,578円(税込)発売日: 2025年11月6日(予定)プレイ人数: 1人対象年齢: 全年齢発売元: イマジニア株式会社公式サイト: https://magical-craft.net/公式X: https://x.com/MagicalCraft_© Imagineer Co., Ltd. Developed by syn Sophia*Nintendo Switchは任天堂の商標です。*ゲーム画面は開発中のものです。以 上本件に関するお問合わせ先本件に関するお問い合わせ先イマジニア株式会社コンテンツ事業本部 曽田TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915E-mail pr@imagineer.co.jp関連リンクマジカルクラフト公式サイトhttps://magical-craft.net/マジカルクラフト公式Xアカウントhttps://x.com/MagicalCraft_