日本における大腸および小腸カプセル内視鏡の院外検査の遵守性、安全性、受容性に関する多施設共同前向き研究

用語解説>※1 REDCap:米国Vanderbilt大学が開発したデータ集積管理システムであり、IT専門家でなくとも簡単にWeb上でデータベースの構築と管理ができ、多施設のデータを簡単安全に集積できるシステム。アカデミック医学研究では世界標準になりつつある画期的な臨床研究支援ツール。<文献情報>論文タイトルMulticenter prospective feasibility study on compliance,safety, and acceptance of small bowel and colon capsuleendoscopy in the out-of-clinic setting in Japan著者大宮直木1, 荒木昭博3, 壷井章克6, 中村佳子4, 伊藤恭子5,堀田直樹1,2,角川康夫4, 岡 志郎6, 斎藤 豊4, 加藤智弘5, 田中信治6,7所属1.藤田医科大学 医学部 先端光学診療学2.増子記念病院3.虎の門病院 健康管理センター4.国立がん研究センター中央病院5.東京慈恵会医科大学附属病院 総合健診・予防医学センター6.広島大学病院 消化器内科7.JA尾道総合病院 消化器内科DOI10.1111/den.14981