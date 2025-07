Nintendo Switch ソフト「Fit Boxing 3 」追加コンテンツ「アニソンパック Vol.1」、「ターゲットタイプ ″ネコパンチ″」配信開始のお知らせ

~配信を記念したSNSキャンペーンも開催~イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」)は、発売中のNintendo Switch™ソフト「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-(以下「本作」)」(国内版)及び「Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer」(海外版 発売元:任天堂株式会社、以下「任天堂」)につきまして、本日7月31日より2つの追加コンテンツ「アニソンパック Vol.1」と「ターゲットタイプ "ネコパンチ"」の配信を開始しましたのでお知らせします。なお、ターゲットタイプの追加コンテンツは『Fit Boxing』シリーズでは初となります。■国内外で大人気のアニメ楽曲をセレクトしたBGM追加コンテンツが登場本作は、ユーザーの皆様により楽しく継続的なエクササイズ体験をお届けするため、さまざまな追加コンテンツやアップデートを配信しております。7月17日には、無料アップデートとして前作でも人気を集めたインストラクター「ジャニス」を配信し、多くのお客様より「より親しみやすく、楽しくエクササイズを続けられる」とのご好評をいただいています。この度、国内外で人気を博しているアニメの楽曲3曲をエクササイズ向けにアレンジしたBGM追加コンテンツ「アニソンパック Vol.1」の配信を開始しました。新たなBGMにのせて、新鮮な気持ちで毎日のエクササイズをお楽しみください。【追加コンテンツ概要】・商品名称: アニソンパック Vol.1配信日: 2025年7月31日0時収録曲数: 3曲価格: 550円(税込)販売サイト: ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストア※追加コンテンツを利用するためには「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」が必要です。■シリーズ初のターゲットタイプの追加コンテンツBGM追加コンテンツとあわせて、ゲーム内のエクササイズのターゲットタイプを可愛らしい猫の手などのデザインに変更できる追加コンテンツ「ターゲットタイプ "ネコパンチ"」の配信を開始しました。ネコパンチ気分でエクササイズに取り組むことができる、楽しいコンテンツとなっています。いつもと違う気分でのボクシングエクササイズをお楽しみください。【追加コンテンツ概要】商品名称: ターゲットタイプ "ネコパンチ"配信日: 2025年7月31日0時収録内容: ターゲットタイプ "ネコパンチ" 1セット価格: 110円(税込)販売サイト:ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストア※購入後、「カスタマイズ」の画面から、ターゲットタイプを選ぶことで使用できます。※追加コンテンツを利用するためには「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」が必要です。・アップデート&追加コンテンツ一覧ページ本作では今後もアップデートやBGMなどの有料追加コンテンツの販売を予定しています。■配信記念SNSキャンペーンを開催Fit Boxing 公式Xアカウントでは2種類の追加コンテンツの配信を記念し、Amazonギフト券1,000円分が抽選であたるフォロー&リポストキャンペーンを開催します。詳細はFit Boxing 公式Xアカウントにてご確認ください。また、イマジニア公式Xアカウントでは「ゲームでみんなを健康に!」のスローガンのもと、お客様の運動習慣作りを応援する当社と協賛企業様による豪華プレゼントが当たるキャンペーン「夏を乗り切れ!みんなで健康キャンペーン!」を開催しています。詳細はイマジニア公式Xアカウントほか、特設サイトにてご確認ください。・Fit Boxing 公式Xアカウント:https://x.com/FitBoxingInfo・イマジニア 公式Xアカウント:https://x.com/Imagineer_info・「夏を乗り切れ!みんなで健康キャンペーン!」特設サイト:https://fitboxing.net/3/2025summer/■ダウンロード版30%オフセール開催中現在ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアにてダウンロード版が30%オフでご購入いただけるセールを開催しています。30%オフでのセールは初となりますので、この機会に是非ご活用ください。■無料体験版配信中ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアでは、「Fit Boxing 3」のエクササイズをお試しいただける、無料の体験版を配信中です。各種機能の制限はありますが、デイリーモード、フリーモードのエクササイズやチェアフィット、ミット、ストレッチがご体験いただけます。製品版へのセーブデータの引継ぎもありますので、是非お試しください。・「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」体験版:https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269※体験版で使用可能なインストラクターは「リン」のみとなります。■商品概要▼国内版商品名: Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-対応機種: Nintendo Switch価格: 6,578円(税込)発売日: 好評発売中ジャンル: ボクシングエクササイズプレイ人数: 1~2人対象年齢: 全年齢発売元: イマジニア株式会社公式サイト: https://fitboxing.net/3/公式X: https://x.com/FitBoxingInfo▼海外版(日本以外その他地域)商品名: Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer対応機種: Nintendo Switch価格: 各地域による発売日: 好評発売中ジャンル: ボクシングエクササイズプレイ人数: 1~2人対象年齢: 全年齢(各地域による)発売元: 任天堂株式会社© Imagineer Co., Ltd.*Nintendo Switchは任天堂の商標です。*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。以 上本件に関するお問合わせ先本件に関するお問い合わせ先イマジニア株式会社コンテンツ事業本部 曽田TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915E-mail pr@imagineer.co.jp関連リンク公式サイトhttps://fitboxing.net/3/公式Xhttps://x.com/FitBoxingInfo