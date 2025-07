秋の睡眠の日（9月3日）を前に「ネスカフェ 睡眠カフェ」と、トヨタ開発の戦略的仮眠ツール「TOTONE」が初コラボ

ネスレ日本は、社会的に大きな問題となっている日本人の睡眠不足に注目し、カフェインを含む通常のコーヒーとカフェインレスコーヒーの飲み分けを通じて、良質な睡眠習慣について学べる場として「ネスカフェ 睡眠カフェ」を展開してきました。2017年以降、期間限定イベントを3回開催し、2019年からの品川区・大井町での常設店運営を経て、2021年3月より、「ネスカフェ 原宿」3階に「ネスカフェ 睡眠カフェ in 原宿」を常設店としてオープンしました。 ネスレ日本は、社会的に大きな問題となっている日本人の睡眠不足に注目し、カフェインを含む通常のコーヒーとカフェインレスコーヒーの飲み分けを通じて、良質な睡眠習慣について学べる場として「ネスカフェ 睡眠カフェ」を展開してきました。2017年以降、期間限定イベントを3回開催し、2019年からの品川区・大井町での常設店運営を経て、2021年3月より、「ネスカフェ 原宿」3階に「ネスカフェ 睡眠カフェ in 原宿」を常設店としてオープンしました。









コーヒーを飲んでから短い仮眠(昼寝)を行う「コーヒーナップ」を共同で提案ネスレ日本株式会社(本社:兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO:深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」)は、良質な睡眠のために必要な情報を総合的に学び・体験できる情報拠点「ネスカフェ 睡眠カフェ in 原宿」(東京都渋谷区)において、トヨタ自動車株式会社(代表取締役社長:佐藤 恒治、以下「トヨタ」)が開発した戦略的仮眠ツール「TOTONE」を2025年8月19日(火)から期間限定で設置し、コーヒーを飲んでから短い仮眠(昼寝)を行う「コーヒーナップ」を共同で提案するイベント「ネスカフェ 睡眠カフェ×TOTONEでコーヒーナップ」を開催します。睡眠不足は、日中に眠気を引き起こし、注意力や作業効率を低下させる要因となり、知らず知らずのうちに生産性を損なうことにつながります。こうした課題に対してネスレ日本は、カフェインを含むコーヒーを飲んだ後に15~20分程度の短い仮眠(昼寝)を取る「コーヒーナップ」を提案しています。「コーヒーナップ」を行うと、ちょうど起きた頃にカフェインでシャキッとし、午後のパフォーマンス向上が期待できます。このたび、短い仮眠(昼寝)および「コーヒーナップ」の認知を高めるために、トヨタが開発した戦略的仮眠ツール「TOTONE」とコラボレーションしたイベント「ネスカフェ 睡眠カフェ×TOTONEでコーヒーナップ」を行います。「TOTONE」は、トヨタが自動車で培ってきた快適空間を設計する技術や居眠り運転を防止する技術等を応用し、様々な仮眠をサポートする機能を搭載しています。通常は法人向けに提供されているため、当イベントは一般の皆様にとって「TOTONE」を体験できる貴重な機会となります。<開催概要>コース名: ネスカフェ 睡眠カフェ×TOTONEでコーヒーナップ体験時間: 30分場所: 東京都渋谷区神宮前 1 丁目 22-8 ネスカフェ 原宿営業時間: 11:00から20:00(最終受付、フード・ドリンクラストオーダー19:00)※8月19日(火)のみ16:00オープン席数と設置期間:2階のカフェスペース内・1席 2025年8月19日(火)から9月23日(火)3階の「ネスカフェ 睡眠カフェ in 原宿」内・2席 2025年8月19日(火)から12月18日(木)利用料金: カフェインを含む「ネスカフェ」のコーヒー1杯+席の利用で825円(税込)ホットの場合はコーヒーメーカー「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」で淹れた「ネスカフェ ゴールドブレンド」を、アイスの場合は「ネスカフェ ゴールドブレンド ボトルコーヒー 無糖」を提供します。体験の流れ:①「ネスカフェ 睡眠カフェ in 原宿」の専用サイト( https://suimin-cafe.jp/ )で予約をする。②来店し、スタッフの案内のもと、体験席に向かう。③スタッフが、カフェインを含む「ネスカフェ」のコーヒー1 杯を提供する。④体験席でリラックスタイムを過ごす(30分間)。⑤体験時間終了次第、退出する。予約方法:2025年7月31日(木)より「ネスカフェ 睡眠カフェ in 原宿」の専用サイト(https://suimin-cafe.jp/)で予約を受け付けます。「睡眠カフェのご予約はこちら」から、『【期間限定】TOTONEコーヒーナップ体験席』を選ぶと、予約が可能です。※予約なしで来店された場合は、事前予約のお客様を優先の上、座席の空きをみてご案内します。特別メニュー:「ネスカフェ 睡眠カフェ×TOTONE でコーヒーナップ」企画の実施を記念して、必須アミノ酸の一種である「トリプトファン」を約 78mg(1人分当たり: ネスレ日本調べ)含む「きなこのブランマンジェとコーヒーゼリー」を、期間限定で提供します。当メニューは、「TOTONEコーヒーナップ体験席」を利用した方だけが注文可能です。提供期間: 2025年8月19日(火)から12月18日(木)までメニュー名: きなこのブランマンジェとコーヒーゼリー価格(税込): 650円■「TOTONE」について「TOTONE」は社会的に課題となっている日本人の睡眠不足と睡眠不足がもたらす弊害に着目し、開発したトヨタの新規事業の一つです。自動車で培ってきた快適空間を設計する技術や居眠り運転を防止する技術等を応用し開発した戦略的仮眠ツールで、空間やシート自体の心地よさに加えて、エアクッション、シートヒーター、光や音を組み合わせて快適な入眠・睡眠・目覚めをサポートする機能を多数搭載しております。戦略的にTOTONEを活用することで頑張って働く方々の働き方改革を支援します。「TOTONE」ウェブサイト: https://www.toyota.co.jp/totone/以上関連リンクネスカフェ 睡眠カフェ in 原宿https://suimin-cafe.jp/TOTONEhttps://www.toyota.co.jp/totone/