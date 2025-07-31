大阪・関西万博店にて先行発売された、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』の新商品が、全国アニメイトで8月2日に発売！ 同日より特典がもらえるフェアも開催!!
△アクリルスタンド
商品の詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14501
株式会社アニメイトは、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』の新商品を、2025年8月2日から販売いたします。また、同日より全国アニメイト・アニメイト通販にて【『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』サマーフェア2025】を開催いたします。
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』は、株式会社セガと株式会社Colorful Paletteとの協業による、iOS/Android向けリズム＆アドベンチャーゲームです。数々の名曲や多数のオリジナル楽曲がプレイできるリズムゲームのほか、フルボイス+Live2Dによる生き生きとしたキャラクター表現を楽しめるストーリー、全国のプレイヤーとリアルタイムでライブを楽しめ、ペンライトを振ったり視点を自由に動かせるバーチャルライブ等、楽しめる要素が盛りだくさんのゲームとなっています。11月には作中の楽曲をオーケストラ＋スペシャルバンドで演奏するコンサート「セカイシンフォニー2025」の大阪公演の開催も控え、ますます人気を集めています。
そんな本作より、アニメイト大阪・関西万博店にて先行発売された描き下ろしイラストの「アクリルスタンド」や「キャラバッジコレクション」など、多数の新商品を全国アニメイト・アニメイト通販でも販売いたします。ほかに、ユニットマークをあしらった「ビッグメタルステッカー」や、普段使いしやすい「ボトルホルダー」などのアイテムもラインナップしています。
また、全国アニメイト・アニメイト通販では、新商品も対象の【『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』サマーフェア2025】を8月2日～8月31日まで開催いたします。期間中、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』関連のキャラクターグッズをご購入で、特典「イラストカード（全26種）」を1枚プレゼントいたします。
特典がもらえるこの機会をお見逃しなく！
■商品情報
アクリルスタンド
発売日：2025年8月2日
価格：各1,980円（税込）
種類：6種
△アクリルスタンド
キャラバッジコレクション
発売日：2025年8月2日
価格：1パック440円（税込）
1BOX（6パック入り）2,640円（税込）
種類：全6種
△キャラバッジコレクション
おまもり風アクリルキーホルダー
発売日：2025年8月2日
価格：各715円（税込）
種類：6種
△おまもり風アクリルキーホルダー
ビッグメタルステッカー
発売日：2025年8月2日
価格：各517円（税込）
種類：6種
△ビッグメタルステッカー
ボトルホルダー
発売日：2025年8月2日
価格：2,200円（税込）
△ボトルホルダー
このほかにも、多数の商品が発売！
■フェア情報
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』サマーフェア2025
開催期間：2025年8月2日～8月31日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』関連のキャラクターグッズをご購入1,100円（税込）毎に、特典「イラストカード（全26種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：イラストカード（全26種）
※特典はお選びいただけません。
△特典：イラストカード（全26種）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
■関連URL
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14501)
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』サマーフェア2025(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113362)
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』公式サイト(https://pjsekai.sega.jp)