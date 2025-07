GMOペイメントゲートウェイのBundle by freeeの導入事例を公開　アカウント発行・削除の自動化と「棚卸しのデジタル化」

フリー株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木大輔、以下「freee」)はGMOペイメントゲートウェイ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:相浦一成、以下「GMOペイメントゲートウェイ」)のオールインワンのSaaS一元管理ツール「Bundle by freee」の導入事例を公開したことをお知らせします。■SaaS利用の急増とアナログ運用していたアカウントの棚卸しが煩雑化GMOペイメントゲートウェイは、事業者向けに総合的な決済関連サービスを展開する国内最大級の決済代行会社です。オンラインショップに不可欠なクレジットカード決済やコンビニ決済など、多様な決済手段をまとめて導入できる利便性を提供しています。Bundle by freeeの導入背景として、近年社内利用するSaaSが急激に増加したことで管理が行き届きづらくなったことや、アナログ作業で行っていたアカウントの棚卸し作業の煩雑化、企業の成長に伴う人員の入れ替えによる手作業でのアカウント発行と削除作業の対応増加、人事担当者とアカウント管理者の間の情報連携がアナログであることが課題でした。■Bundle by freeeでアカウントの発行・削除の自動化と「棚卸しのデジタル化」の土台作りBundle by freeeの「管理画面の見やすさ」と「サポート体制」、そして「グループ会社管理機能」が導入の決め手となりました。グループ会社を含めて複数社の管理を行うにあたり、グループ会社間で見られてはいけない情報があるため、適切に制限をかけることは導入時の必須の要件でした。グループ会社管理機能があることで、グループ会社ごとに情報の閲覧制限をかけ、情報の一元管理と権限分離の両立が可能になりました。また、従業員の入退社時に発生するアカウントの発行・削除を自動化し、さらに事前に予約設定できるため、入退社のタイミングを都度気にする必要がなくなり事前に作業を完了できるようになりました。さらに、これまでの課題であった人事担当者とのアナログな情報連携についても、Bundle by freeeに直接データを登録してもらうことでデータの転記ミスなどを減らし、作業の一部を自動化できたことで手作業による人為的ミスを減らすことができました。これまで中々進まなかった「棚卸しのデジタル化」について社内でようやく本格的に議論できる「土台」ができたことが、会社としての大きな進歩に繋がっています。導入事例: https://www.freee.co.jp/cases/gmo-pg/ Bundle by freee:https://bundle.jp/Corp IT films:https://www.youtube.com/@CorpITfilms■GMOペイメントゲートウェイ株式会社 会社概要会社名:GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表者:代表取締役社長 相浦一成設立日:1995年3月所在地:東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラスhttps://www.gmo-pg.com/■フリー株式会社 概要会社名 フリー株式会社代表者 CEO 佐々木大輔設立 2012年7月9日所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階https://corp.freee.co.jp/<経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識>:https://www.freee.co.jp/kb/<フリー株式会社最新の求人一覧>:https://jobs.freee.co.jp/#job_listfreeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。本件に関するお問合わせ先フリー株式会社 広報 (PR) 品田真季https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせくださいhttps://freee.my.site.com/HelpCenter/s/