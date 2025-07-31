『ヴァイオリンケース』の受付開始！明るく華やかな音色を奏でるヴァイオリンを安全に持運びすることのできる『ヴァイオリンケース』をアクテックストアで受付開始！！
アクテック株式会社（本社：大阪府、代表取締役社長：芦田知之、以下 アクテック）は、繊細な音色を奏でるヴァイオリンを安全に持運びすることのできる『ヴァイオリンケース』をオーダーメイドの受付け直販サイト「アクテックストア」にて、7月31日開始したことをお知らせします。
当社のヴァイオリンケースは、輸送時の振動や衝撃によるボディへの負荷が掛からない設計となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000309577&id=bodyimage1】
蓋部の波型ウレタンと底部のウレタンで、ボディーを優しく包み込むので、振動や衝撃からボディを守ります。
蓋部に弓が２本収納可能で、底部にはポケットを設けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000309577&id=bodyimage2】
ショルダーベルトを付ければ、肩に掛けることも可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000309577&id=bodyimage3】
ヴァイオリンケース詳細ページ
https://actecstore.com/Products/catalog/117/violin-case/
アクテックストア
https://actecstore.com/
アクテックコーポレートサイト
https://actec1972.co.jp/
X
https://x.com/actec1972
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https://www.instagram.com/actec1972/
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https://www.youtube.com/channel/UC_oqdbip9krxCbBT_NPIOBg
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配信元企業：アクテック株式会社
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蓋部の波型ウレタンと底部のウレタンで、ボディーを優しく包み込むので、振動や衝撃からボディを守ります。
蓋部に弓が２本収納可能で、底部にはポケットを設けています。
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ショルダーベルトを付ければ、肩に掛けることも可能です。
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