ダーマコスメのリーディングブランド ラ ロッシュ ポゼ 50周年記念イベントを開催

仏化粧品会社ロレアルグループの日本法人である日本ロレアル株式会社(東京都新宿区)が展開するダーマコスメのリーディングブランド「LA ROCHE-POSAY(ラ ロッシュ ポゼ)」は、この度ブランド創立50周年を記念してイベントを開催いたしました。

皮膚科学と「肌」に向き合って50年 自分の肌を好きになり、毎日を変えていく

ラ ロッシュ ポゼが皮膚科学と共に歩んだ50年を振り返り、次の50年に向けてさらなる挑戦、そして常に「人」を中心としたブランドであり続けることへのコミットメントを再確認するイベントとなりました。

■ラ ロッシュ ポゼ 50周年記念イベントハイライト

2025年7月11日(金)、12日(土)の2日間にわたり開催された「ダーマコスメ」のリーディングブランド ラ ロッシュ ポゼの50周年イベントでは、ブランドが歩んできた50年の歴史、メンタルヘルスサポートに向けた新たな活動、製品のテクノロジーなど、様々な側面からブランドの魅力を体感いただけるイベントとなりました。

1.50周年を記念したスペシャルステージ

ロレアル ダーマトロジカル ビューティ事業本部 事業本部長・岩切直子

ブランドの起源であるターマルウォーターと共に、半世紀にわたるブランドの歴史と皮膚科学への貢献を語りました。そして未来に向けて、0歳から100歳を超えてすべての人々の肌の健康のため、これからも皮膚科学の限界に挑戦するとともに、2025年秋に開始するがん治療に伴う皮膚の副作用支援を通じてメンタルヘルスケアにも深くコミットする方針を新たに表明しました。

皮膚科医・友利新先生

2011年から長きにわたるブランドとの歩みを振り返り、ロングUVAへの先駆的な取り組みと肌悩みに寄り添う姿勢を高く評価。自身の原体験を交えながら、先進的な皮膚科学に基づく製品開発とメンタルヘルスへのコミットメントを称賛し、ラ ロッシュ ポゼを心から信頼できるブランドであると語りました。

皮膚科医・友利新先生

聖心美容クリニック 熱海院 院長 兼 美容皮膚科 指導責任者・小林美幸先生

皮膚の専門家と密接に連携し、データに基づいた研究に取り組む姿勢を称賛。パリで行われた50周年記念イベントでは、ブランドの皮膚科学研究の基盤、そして医療との連携の深さを実感。革新的な成分メラジルにも言及され、自身のクリニックでのメラ B3 セラム臨床試験での結果とその信頼性を語りました。

聖心美容クリニック 熱海院 院長 兼 美容皮膚科 指導責任者・小林美幸先生

VOCEイノベーションプロデューサー・三好さやか様

ラ ロッシュ ポゼを、医療と科学が融合した「ダーマコスメ」の代表格として高く評価。パリでの50周年記念イベントやターマルセンター訪問を通じ、皮膚疾患治療から心理的ケアまで含めたその深いブランド哲学を実感。データに基づいた確かな効果と患者に寄り添う姿勢は、ダーマコスメカテゴリーをリードするパイオニアであり、今後もその革新をVOCEとして応援し続けると表明しました。

VOCEイノベーションプロデューサー・三好さやか様

メイクアップクリエイター・GYUTAE様

事業本部長・岩切直子との対談セッションでは、皮膚疾患をSNSで公表した理由として、自身の経験を通じて同じ悩みを抱える人々を勇気づけたいという思いを述べ、スキンケアやメイクアップが持つ心への影響をお話いただきました。パリでの50周年記念イベントでは、世界中から愛されるブランドとしての規模感に感銘を受け、特にメラ B3 セラムの自身の肌への適合性や、ラ ロッシュ ポゼ村のターマルセンターで行われた、皮膚疾患患者へのソーシャルエステティックセラピーによるメイクアップレッスンに深く共感。肌だけでなく心にまで寄り添うブランドの姿勢に魅力を感じ、今後もその良さを発信していきたいと述べました。

メイクアップクリエイター・GYUTAE様と事業本部長・岩切直子

2. 50年の歴史、皮膚科学への取り組みを学ぶスペシャルボード

1975年に誕生したラ ロッシュ ポゼ。起源であるターマルウォーターは1369年に発見され、非常に長い歴史を有しています。フランス中西部のラ ロッシュ ポゼ村にあるターマルセンターは、世界でNo.1の肌ケア施設として高い評価を得ています。ターマルウォーターを使用した入浴施設、頭や顔にかけるミスト、シャワーなど多様な治療設備があり、この治療により、火傷やがんの副作用、また肌荒れやアトピーが改善したというエビデンスが多数あります。

現在は60ヶ国以上で10万人以上もの皮膚の専門家に採用された「ダーマコスメ」( Dermatology 皮膚科学 × Cosmetics 化粧品 )のリーディングブランドとして、皮膚科学に基づいて様々な肌悩みに寄り添うため、厳選された成分を基に製品を開発。

様々な皮膚科学への取り組みにも力を入れており、134以上の論文、227件もの研究への支援、そして日本全国で1,500軒以上のクリニック・調剤薬局でお取り扱いいただいております。

ラ ロッシュ ポゼの起源 ターマルセンターの紹介ボードブランドや製品の50年の歴史を辿るスペシャルボード3つの代表製品の展示コーナー皮膚科学への貢献を学ぶボード

3. 皮膚疾患とQOLの関係性を学ぶメンタルヘルスコーナー

ラ ロッシュ ポゼが行った「皮膚疾患とQOLにおける影響の調査※」によると、「ニキビ患者の46%がうつ病を発症する可能性が高い」「湿疹患者の90%が夜間に痒みに悩まされ、睡眠障害を引き起こしている」など、皮膚疾患とQOLの相関を裏付ける数々のデータが示されています。

「こんな経験ありますか?」の投票コーナーでは、「ニキビ・シミを見つけると気分が落ち込む」「肌荒れをメイクアップで隠したいと思う」など当てはまるものに投票ボールをご投函いただきました。さらにメンタルサポートを含め、ブランドの社会貢献への取り組みとして、2025年秋よりがん治療による皮膚の副作用に悩む患者サポートプロジェクトの始動を発表。がん治療に伴う副作用の負担を少しでも軽減するための研究とサポート、そして啓発活動にも取り組んでまいります。

こんな経験ありますか?投票コーナーメンタルヘルスについて学ぶコーナー

4. 製品のテクノロジーを体験するデモブース、タッチアップブース

UV イデア XL プロテクショントーンアップ ローズ+、シカプラスト リペアクリーム B5+、メラ B3 セラムのそれぞれの開発背景にあるテクノロジーを体感できるデモブース。

紫外線防御の重要性を体験するブースでは、肌に届く紫外線の約75%を占めるロングUVAの脅威を示すとともに、日焼け止めがどれくらい塗れているかを確認できるUVカメラを用いて日ごろの紫外線対策の実態を体感いただきました。また、紫外線を疑似照射できるUVBOXを用いて、UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ+の紫外線防御力の高さを確認いただきました。

シカプラスト リペアクリームのテクノロジーを体験できるマイクロバイオームのブースでは、肌の健康に欠かせない皮膚常在菌(=マイクロバイオーム)について、実は悪玉菌を減らすという考え方ではなく、常在菌のバランスを整えて多様性を保つことが真の肌の健やかさへの鍵であることを体感いただきました。

メラ B3 セラムに配合されている独自成分のブースでは、色素沈着に新たな作用機序でアプローチする成分について、その開発背景とメカニズムを学んでいただくとともに、実際の成分展示もご覧いただきました。

製品タッチアップコーナー紫外線防御の重要性を体験するブースマイクロバイオーム(=皮膚常在菌)を学ぶブース独自成分を学ぶブース

5. 未来の肌へ、想いを込めるフォトコーナー

イベントの最後には、未来の肌に向けて想いを込めて鍵をロックしていただくアクティビティを実施。「毛穴レスな肌」「元気なお肌」など、それぞれの願いが込められたスナップ写真が一面に飾られました。

未来の肌へ、想いを込めるフォトコーナー実際に飾られている様子

50周年特設ページはこちら(https://www.laroche-posay.jp/50-years-lp.html)

■製品概要

▌UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ+

【日やけ止め・化粧下地】

製品名:UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ+

容量:30mL

メーカー希望小売価格:3,960円(税込)

全部、はね返す。

光、くすみ*1、紫外線も。高温多湿な夏の肌負担*2も。

生ツヤ肌トーンアップ*3UV

▌メラ B3 セラム

【ブライトニング*4美容液】

製品名:ラ ロッシュ ポゼ メラ B3 セラム

容量:30mL

メーカー希望小売価格:9,350円(税込)

美容施術以外の選択肢

皮膚科学の現場から 肌管理*5ブライトニング*4美容液

肌濁り*6にかつてない*7透明感*8を。

▌シカプラスト リペアクリーム B5+

【保湿クリーム】

製品名:シカプラスト リペアクリーム B5+

容量:40mL

メーカー希望小売価格:3,190円(税込)

夏のSOS*9、ゼロ肌宣言*10

塗るだけSOSシールド

うるおいの先、肌荒れやダメージケア*1まで

■ブランド概要

ラ ロッシュ ポゼは1975年に敏感肌にも使えるスキンケアブランドとしてフランスで誕生しました。ラ ロッシュ ポゼにとって、肌は人生そのもの。皮膚の専門家と力を合わせ、最先端の皮膚科学研究を続けるとともに、常に「人」を中心に据えたブランドであり続けます。0歳から100歳を超えて、すべての人々の肌に寄り添いたい。そんな願いを込め、ダーマコスメのリーディングブランドとして様々な活動を展開しています。

*AplusA及びその他パートナーによって2024年1月から5月に実施された、世界80%のGDPをカバーする31か国において皮膚の専門家を対象に行ったダーモコスメ市場調査による。

**皮膚科、クリニックなどの流通においてお取り扱いいただいていることを指します。

■ラ ロッシュ ポゼ 公式SNS

Instagram:@larocheposayjp

X:@LRP_JAPAN

*1 乾燥による

*2 紫外線、乾燥

*3 メイクアップ効果による

*4 うるおいを与え、輝き感のある肌にすること

*5 日々のスキンケアのこと

*6 乾燥によるくすみ

*7 ラ ロッシュ ポゼ内において

*8 保湿効果による

*9 夏に冷房等の影響で生じる乾燥

*10 意気込みのこと