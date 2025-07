世界のスマートドアロック市場は、2031年までに98.8億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）が18.6%で成長すると予測

1

世界のスマートドアロック市場は、急速に成長している分野であり、2022年から2031年にかけて、収益が21.3億米ドルから98.8億米ドルに増加することが予測されています。この期間における年平均成長率(CAGR)は18.6%に達すると予測されており、これは市場におけるスマートロック技術の需要が急増していることを反映しています。本稿では、スマートドアロック市場の現在の動向、成長要因、そして予測される課題について詳しく探ります。リサーチレポートサンプル&TOCダウンロード @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/smart-door-lock-marketスマートドアロック技術の革新と市場の成長スマートドアロックは、無線LANやブルートゥースを内蔵した機械的なガジェットで、遠隔操作でドアのロックを解除することができる画期的な技術です。これにより、ユーザーはモバイルアプリを使用してドアの施錠・解錠を行い、アクセス管理をリアルタイムで行うことができます。さらに、近年では生体認証センサーや電磁センサーが導入され、セキュリティが一層強化されています。この技術の進化により、家庭やオフィスのセキュリティが向上し、不正侵入を減少させる助けとなっています。市場成長を後押しする要因安全性の向上と利便性スマートドアロックの急速な普及を後押ししている最も大きな要因の一つは、安全性の向上と利便性です。従来の鍵を使ったセキュリティ方法では、鍵の紛失や盗難のリスクがありましたが、スマートドアロックはそのような問題を回避できます。スマートフォンや専用のアプリを使うことで、鍵を持ち歩く必要がなく、遠隔地からでもロック操作を行えるため、ユーザーは安全かつ便利にドアの管理を行えます。住宅や商業施設のデジタル化住宅や商業施設のデジタル化が進んでいることも、市場の成長を促進しています。特にスマートホーム技術の普及が、スマートドアロック市場に大きな影響を与えています。スマートホームデバイスの一環として、スマートドアロックが導入されるケースが増加しており、これにより他のスマートデバイスとの連携も進んでいます。このような環境下で、スマートドアロックは、セキュリティと利便性の両方を提供する重要な要素となっています。IoT技術と連携した機能の進化また、IoT(Internet of Things)技術の進化もスマートドアロック市場に大きな影響を与えています。IoTを活用することで、スマートドアロックはさらに高機能化し、ユーザーが自宅やオフィス内のセキュリティ状態をリアルタイムで把握することができるようになりました。例えば、ユーザーは遠隔でドアの状態を確認し、他のデバイスと連携してセキュリティシステム全体を管理することができます。主要な企業:● August Home, Inc. (ASSA ABLOY)● Avent Security● Cansec Systems Ltd.● HavenLock, Inc.● Kwikset (Spectrum Brands Holdings, Inc.)● MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES LTD. (ASSA ABLOY)● Schlage (Allegion Plc)● Zigbang Co., Ltd. (Previously Samsung SDS)● Sentrilock, LLC● Smart Locking Logic Proprietary Limited● UniKey Technologies, Inc.● Yale Locks (ASSA ABLOY)● Goji● Onity Inc. (Carrier Global Corporation)● Honeywell International Inc.