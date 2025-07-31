特許庁は、ビジネスにおける知的財産の活用をサポートするイベント「つながる特許庁」を開催します。地域の企業や支援機関などが先進的な取組事例を紹介するほか、各分野の第一線で活躍している専門家による知的財産活用の気づきとなるセミナーを行います。

令和7年9月、大阪府大阪市での開催を皮切りに、令和８年2月までに全国9都市にて順次開催を予定しています。





１．「つながる特許庁」とは

地域の企業や支援機関等が先進的な取組事例を紹介するほか、各分野の第一線で活躍している専門家による知的財産活用の気づきとなるセミナーを行います。

開催地域の自治体はじめ、 知財経営支援ネットワーク（INPIT、日本弁理士会、中小企業庁、日本商工会議所） を活用し、地域のニーズに沿った情報をお届けします。

特許庁では、日本各地を訪問し地域の皆様と直接つながることにより、知的財産を身近に感じていただき、また地域と全国をつなげることで各地の知的財産の取組を全国へ発信するイベント「つながる特許庁」を全国9都市で開催します（参加費無料）。

開催地ごとに、知的財産の活用やビジネスチャンスのヒントにつながる様々なプログラムをご用意しています。

イベントの様子は、YouTube Liveで全国にもオンライン配信しますので、開催地域以外の方も是非ご視聴ください。なお、イベント終了後は期間限定でアーカイブ配信をします。

また、日本弁理士会主催の、セッション登壇者や参加者間の交流会を実施します。

＜開催都市＞

① 大阪府大阪市 （令和7年 9月 4日（木））

② 青森県青森市 （令和7年 9月19日（金））

③ 北海道函館市 （令和7年 10月 1日（水））

④ 栃木県宇都宮市 （令和7年 10月22日（水））

⑤ 沖縄県 （日時未定）

⑥ 山口県山口市 （令和7年 12月19日（金））

⑦ 鹿児島県鹿児島市 （日時未定）

⑧ 愛媛県松山市 （令和8年 2月13日（金））

⑨ 愛知県名古屋市 （令和8年 2月25日（水））

イベントの詳細や参加申込み方法（会場参加・オンライン参加）は、以下の各ホームページから御覧いただけます。

■つながる特許庁 特設ホームページ

https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp

■つながる特許庁 特許庁ホームページ

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/tsunagaru-tokkyocho.html

ご参考までに過去の開催実績等を掲載しています。

2．「つながる特許庁 in KANSAI」のご案内

令和7年度「つながる特許庁」第1回は、大阪府大阪市で開催します。





メインテーマ： 万博と知財 ～二度の大阪万博を比較して知財の役割の変遷を考える～

第1部

セッション１

【講演】 企業経営における知財の進化 ～1970年から2025年へ、価値創造の歩み～

安部 剛夫氏 ダイキン工業株式会社 知的財産部長

セッション２

【講演】 地域産業と万博：知財でつなぐ未来

立野 純三氏 大阪商工会議所副会頭／株式会社ユニオン 代表取締役社長

セッション３

【パネルディスカッション】知財の役割の変遷～二度の万博を比較して～

モデレーター:小林 誠氏 株式会社シクロ・ハイジア代表取締役CEO

パネリスト：荒井 亮氏 株式会社知財図鑑 代表取締役COO

パネリスト：奥山 幹樹氏 株式会社カプコン 知的財産部長

パネリスト：亀岡 郁雄氏 日華化学株式会社 知的財産戦略部長

第2部

交流会（日本弁理士会主催）

セッション登壇者や参加者同士がコーヒー片手に情報交換できる出会いの場

※セッションの内容は予告なく変更の可能性があります

○つながる特許庁 in KANSAI

■開催日 ：令和7年9月4日(木) 13：00～18：00

■開催会場：オービックホール

〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町4丁目2-3オービック御堂筋ビル2F

■定員 ：100名 ※参加無料、オンライン配信も実施

■主催 ：特許庁、近畿経済産業局

■共催 ：中小企業庁、（独）工業所有権情報・研修館(INPIT)、日本弁理士会、産経新聞社

■後援 ：大阪商工会議所、大阪府、（一社）大阪発明協会、（公社）関西経済連合会、関西商工会議所連合会、京都府、滋賀県、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、（独）中小企業基盤整備機構、奈良県、（一財）日本規格協会、日本商工会議所、（一社）日本知的財産協会、日本弁護士連合会、日本弁理士会関西会、（独）日本貿易振興機構、（公社）発明協会、（一社）発明推進協会、兵庫県、福井県、弁護士知財ネット、和歌山県[50音順]

■参加申込：以下の「つながる特許庁 特設ホームページ」からお申込みください。

https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp

※現地参加、オンライン参加ともに事前申込が必要です。

■問合せ：「令和7年度 つながる特許庁」運営事務局

support@tsunagaru-tokkyocho.go.jp(10:00~17:00)