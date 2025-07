DAHON、「D-VELO」テクノロジーを「DAHON-V」に名称変更すると発表

深圳(中国)、2025年7月30日 /PRNewswire/ -- 折りたたみ自転車の世界的リーダーであるDAHONは、常にイノベーションを原動力としてきました。1年以上にわたる世界各地での展示会やメディアによるプロモーションを通じて業界内で高い評価を得たことを受け、DAHONは「D-VELO」技術の名称を正式にDAHON-Vへ変更することを発表しました。

「V」は「勝利」を意味しており、DAHONの高度なエンジニアリングの進化と成功を象徴しています。

起源と革新

DAHON-Vテクノロジーは、従来の自転車フレーム設計を「根本から考え直す」ことから始まり、折りたたみ自転車とロード・バイクの両方のスピード向上を目的とした一連の技術と試験方法を確立しました。

*折りたたみ自転車:

DELTECHおよびスーパー・ダウン・チューブの導入により、DAHONはフレームの剛性を大幅に強化し、シングルビーム折りたたみフレームによく見られる弱点を克服しました。その結果、同社の折りたたみ自転車はより高い走行性能、安全性、耐久性を備えたものとなりました。

*ロード・バイク:

DAHON-Vの理念を適用することで、DAHONはフレーム構造を最適化し、パワー・ロスを最小限に抑え、効率性、剛性、走行性能を向上させました。



What is DAHON-V Tech Suite?



製品の特長

DAHONは、ドイツ・フランクフルトで開催されたEUROBIKE 2025で、革新的な新製品のラインナップを発表しました。自社開発のDAHON-Vバイク技術を搭載したDAHON 2.0キャンペーンにより、全製品ラインの性能向上を掲げて大きな注目を集めました。

同展示会で注目を集めた主な製品は以下の通りです。

Télodon C8 AXS:内蔵型Vロック・システムと強化されたフレーム剛性を備え、携帯性と高速性能を兼ね備えた折りたたみ式カーボン・ロード・バイクです。

Vélodon C8 Di2:DAHON-Vテクノロジーを搭載したDAHON初のフル・カーボン・ロード・バイクです。SRAM製電子変速システムとUDHシステムを備え、純粋なスピードを追求して設計した1台です。

Global Cycling Network(GCN)やBikeRadarなどの主要メディアも来場し、製品展示の様子を報道しました。



Major media outlets reporting on the DAHON-V products Vélodon C8 Di2 and Télodon C8 AXS.



今後の展望

今後に向けて、DAHONは以下の取り組みを通じてDAHON-Vの展開をさらに拡大していきます。

*先進素材(カーボン複合材および高性能合金)の開発

*スマート統合(適応型eバイク・システム)

*エコシステムの構築(すべてのカテゴリーにおけるDAHON-Vテクノロジーの標準化)

研究機関や業界のリーダーとの戦略的パートナーシップを通じて、DAHONはサイクリングの未来を切り拓くことに取り組んでいます。世界中のライダーに向けて、より軽く、より速く、よりスマートなモビリティ・ソリューションを提供していきます。

