2025年AI博覧会（2025 AI Expo）が蘇州で開催、AI産業の発展におけるイノベーションを特集

蘇州、中国、2025年7月31日 /PRNewswire/ -- 第7回AI製品・応用技術展(AI Product & Application Expo、「2025年AI博覧会(2025 AI Expo)」)が、次世代AI産業技術革新戦略同盟(AI Industry Technology Innovation Strategic Alliance、AITISA)の主催により、本日蘇州で開幕しました。今年のイベントは、エンボディッド・インテリジェンス、デジタル変革、産業用AIなど、影響力のあるテーマに焦点を当てました。展示会、フォーラム、マッチングセッションなど、多様なプログラムが実施され、業界間の協力を促進し、技術的突破口を加速し、異業種間のイノベーションを可能にするための取り組みが行われました。AIの進化の方向性と業界の変革の動向に関する議論をリードする役割を果たしました。





開会式において、2024-2025年度「次世代AI開発年次報告書(Annual Report on New Generation AI Development)」、2024-2025年度「中国都市AI開発指数報告書(China Urban AI Development Index Report)」、および「AI産業投資動向と開発報告書(AI Industry Investment Trends and Development Report)」などの3つの業界をリードする報告書が発表されました。これらの報告書は、中国のAIエコシステムの進展を追跡するための重要な指標を提供しています。同博覧会では、2025年AI技術リーダーシップ人材定着プロジェクト(2025 AI Technology Leadership Talent Settlement Projects)の表彰式が開催され、第3回AI製品・応用イノベーションと起業家精神コンテスト(AI Product & Application Innovation and Entrepreneurship Competition)および第2回Zu Chongzhi賞の人工知能分野における先駆的イノベーション賞(Zu Chongzhi Award for Frontier Innovation in Artificial Intelligence)の受賞式も行われました。

新製品発表会では、20件を超える注目すべき新製品が披露されました。博覧会では、新たな「ブラック・テック(Black Tech)」体験ゾーンが導入され、20社を超える企業が没入型デモスペースで200件を超える最先端技術を展示しました。このゾーンでは現地での購入オプションも用意され、先駆的なイノベーションと現実の消費者エンゲージメントを結びつける取り組みが行われました。地域統合を強化するため、イベントは上海の世界人工知能大会(World Artificial Intelligence Conference、WAIC)との協力を拡大し、長江デルタ地域における人材交流、シナリオベースの展開、共有リソース戦略を促進。これにより、蘇州がAI+応用展開の全国モデルとしての役割を強化しました。

蘇州工業園区は、市のAIイノベーションのエンジンとして、2017年からAIとデジタル産業の推進で先導的な役割を果たしてきました。基礎からAIの研究開発、パイロット応用、産業集積のエコシステムを構築してきました。近年、同パークは「AI+」戦略を強化し、基盤モデルやエンボディッドAIなど次世代技術に焦点を当てています。現在、複数の国家研究センターとイノベーションプラットフォームを擁し、中国国内外の主要なAI企業を誘致しています。AIが実体経済に深く浸透する中、同パークは1000億人民元を超える価値を持つAI駆動型産業クラスターの形成を推進しています。

