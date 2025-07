Journey、Starlabと提携し商業宇宙ステーションの体験デザインを手がける

ヒューストン, 2025年7月31日 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC は、次世代型商業宇宙ステーションのインテリアおよび体験設計を共に手がけるため、マルチディメンショナル体験エージェンシーJourneyとの戦略的パートナーシップを締結したことを発表しました。Journeyは、HiltonおよびAirbusとともに、宇宙飛行士の軌道上での生活と仕事の質を高める宇宙ステーション環境の開発に参画します。

Journeyは、ラスベガスのSphere、ニューヨークのエンパイア・ステート・ビル展望台、プリンセス・クルーズの「サン・プリンセス・ドーム」など、世界的に認知された数々のプロジェクトを手がけてきた豊富な実績を有しています。同エージェンシーは、Starlabプログラムの最初期からの戦略的パートナーであるHiltonと緊密に連携し、Starlabのホスピタリティおよびクルー体験の設計を担当します。Journeyの役割は、機能性と人間性の両方を反映した空間を創造するうえで不可欠な、デザインおよび体験イノベーションの重要な要素を加えることにあります。

「Starlabでは、宇宙飛行士が任務に完全に集中できるよう、直感的で快適な環境を創り出したいと考えています」と、StarlabのCEOであるTim Kopra氏は述べました。「Journeyは、非常にユニークな文脈の中でデザインとテクノロジーを融合させる方法を理解しています。彼らの取り組みにより、Starlabは単なる低軌道上の運用プラットフォームにとどまらず、働き、暮らすうえでも卓越した空間となるでしょう。」

このコラボレーションは、軌道上での毎日の生活をより快適にすることに焦点を当てています。ストーリーテリングを軸としたデザイン、デジタルインフラ、空間レイアウトを融合させることで、JourneyはStarlabが最先端の研究プラットフォームであると同時に、快適で居住性の高い空間として機能することを支援します。

「私たちの使命は、世界で最も魅力的で野心的なプロジェクトに対して、マルチディメンショナルな体験を創造することです」と、Journeyの共同創業者兼チーフ・クリエイティブ・オフィサーであるLionel Ohayon氏は述べました。「私たちは、何十年にもわたるデザインの専門知識を、人類の次なるフロンティアである宇宙に応用しています。この世界を変えるビジョンを実現するためにStarlabとパートナーを組めることに、これ以上ないほどの興奮と期待を感じています。」

Starlabは、国際宇宙ステーションの退役予定時期よりも前の打ち上げを目指しており、軌道上での人類の継続的な滞在を支えるよう設計されています。このステーションは、世界中の政府機関、学術機関、そして民間企業に向けて、研究および商業利用の機会を提供する予定です。

Starlabについて

Starlab Spaceは、Voyager Technologies、Airbus、Mitsubishi Corporation、MDA Space、 Palantir Technologiesによる米国主導のグローバル合弁事業であり、戦略的パートナーにはHilton、Northrop Grumman、オハイオ州立大学などが名を連ねています。Starlabは、次世代のAI搭載型商業宇宙ステーションの開発を進めており、国際宇宙ステーションの退役に伴っても、低軌道上での人類の継続的な滞在と微小重力下での科学研究の円滑な移行を実現することを目指しています。Starlabは、先進的かつユーザー主導の設計と強力な機能を備えており、宇宙における科学的発見と技術革新のための最先端プラットフォームとして位置付けられています。

詳細は、starlab-space.comをご覧ください。

Journeyについて

Journeyは、人々、ブランド、そして文化をつなぐマルチディメンショナルな体験(MDX)を通じて未来を形づくる、グローバルなデザイン&イノベーションエージェンシーです。Journeyの多層的なMDXアプローチは、物語性に富み、感覚を刺激する体験を、フィジカル、イマーシブ、デジタル、バーチャルといったあらゆる空間で創出します。これは、創造性とテクノロジーの革新によって支えられています。先駆的なスタジオの伝統を受け継いで誕生したJourneyは、戦略的思考と高度なクリエイティブ力を融合させ、さまざまな業界に革新的なソリューションを提供しています。Journeyは、人間のあらゆるインタラクションの次元に響く意義ある体験を創造することで、オーディエンスやパートナーに対して持続的な価値を提供し、成長を促進しています。

詳細はwww.journey.worldをご覧ください。



Rendering of Starlab space station in orbit above Earth



写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2739640/Starlab_and_Journey_Logo.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2739641/Starlab_Our_Mission.jpg?p=medium600

(日本語リリース:クライアント提供)

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com