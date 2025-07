China Southern Power Grid、2025世界人工知能大会（World Artificial Intelligence Conference）でAI分野の最新の成果を披露

上海、2025年7月31日 /PRNewswire/ -- 2025年7月26日から28日にかけて、「AI時代における世界的な連携(Global Solidarity in the AI Era)」をテーマに、2025年世界人工知能大会(World Artificial Intelligence Conference、WAIC)が上海で開催されました。本イベントの戦略パートナーであるChina Southern Power Grid(CSG)は、「1kWhごとにAIの力を(Empowering Every kwh with AI)」をテーマとした展示を披露し、電力分野におけるAI主導のイノベーションに焦点を当てたフォーラムを開催しました。CSGは、中国AI産業イノベーション展示会(China AI Industry Innovation Exhibition)においても、エネルギーおよび電力システムへのAI統合に向けた最新の取り組みを披露し、よりスマートな産業エコシステムの発展を支援する姿勢を強調しながら、AIを活用した多様な応用例を紹介しました。





近年、CSGは、特に人工知能をはじめとする新興テクノロジーを積極的に取り入れ、数々の革新的な進展を遂げています。これには、技術基盤の強化、幅広い実証シナリオの展開、電力分野におけるAIエコシステムの構築支援などが含まれます。こうした取り組みは、新エネルギー・システム(New Energy System)および新電力システム(New Power System)の構築を推進し、業界の低炭素・環境配慮型への転換を支える重要な役割を果たしています。

今後もCSGは、デジタル中国(Digital China)構想やより広範なエネルギー転換といった国家戦略目標を最優先に取り組んでいきます。同社は、AIテクノロジーの研究を深化させるとともに、その応用範囲をエネルギー分野全体へと拡大し、業界バリュー・チェーン全体にわたる連携の強化を進めていく予定です。こうした取り組みを通じてCSGは、エネルギー産業のグローバルなデジタル化・スマート化の推進に向けて、中国発のソリューションと専門知識を提供し、カーボン・ピーキングおよびカーボン・ニュートラルという長期目標の実現にも貢献していく方針です。

(日本語リリース:クライアント提供)

