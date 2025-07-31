東京ラジオニュース × 天下車屋 × 豊福公平 “浅草の街を、ラジオが走る”特別コラボ人力車、8月限定で登場！
毎週火曜14時放送、意識進化と地球再生をテーマにお届けするラジオ番組『東京ラジオニュース』（レインボータウンFM 88.5MHz）は、2025年8月1日～31日の1か月間、浅草・雷門エリアで特別なプロモーションを実施いたします。
本企画は、人力車「天下車屋」とのコラボレーション。番組の毎月第2週コメンテーターである、株式会社Gift Your Life 代表・豊福公平さんの特製ポスターを掲げた人力車が、雷門界隈を疾走します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326320&id=bodyimage1】
ポスターには、豊福さんのメッセージ――
「幸せな人を増やしたくてインスタ始めてみました。」
という言葉と、InstagramアカウントへのQRコードも掲載。
「フォローしたら昨日よりちょっとハッピーに…」という言葉が印象的に添えられています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326320&id=bodyimage2】
なお、この企画は、当番組プロデューサー兼パーソナリティ、松本哲浩とラジオ局員でありながら現役の人力車夫でもある“二刀流”ディレクター、関森ありさの発案、と実行で実現したものです。
【実施概要】
● 期間 ：2025年8月1日（木）～8月31日（土）
● 場所 ：東京都台東区・浅草雷門周辺
● 内容 ：豊福公平氏のPRポスターを掲出した人力車が運行
● 企画 ：レインボータウンFM/東京ラジオニュース／オレンジ・レスキュー合同会社
● 協力 ：天下車屋
【番組情報】
● 番組名 ：東京ラジオニュース
● 放送日時：毎週火曜 14:00～15:00
● 放送局 ：レインボータウンFM（88.5MHz）
● コンセプト：「意識進化 × 地球再生 × 和の精神」
● 番組パーソナリティ：松本哲浩（DJ松P）
● 毎月第2週コメンテーター：豊福公平（株式会社Gift Your Life代表）
● 番組公式X：https://x.com/tokyoradionews
● 豊福公平Instagram：https://instagram.com/toyofuku_2025/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326320&id=bodyimage3】
配信元企業：オレンジ・レスキュー合同会社
本企画は、人力車「天下車屋」とのコラボレーション。番組の毎月第2週コメンテーターである、株式会社Gift Your Life 代表・豊福公平さんの特製ポスターを掲げた人力車が、雷門界隈を疾走します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326320&id=bodyimage1】
ポスターには、豊福さんのメッセージ――
「幸せな人を増やしたくてインスタ始めてみました。」
という言葉と、InstagramアカウントへのQRコードも掲載。
「フォローしたら昨日よりちょっとハッピーに…」という言葉が印象的に添えられています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326320&id=bodyimage2】
なお、この企画は、当番組プロデューサー兼パーソナリティ、松本哲浩とラジオ局員でありながら現役の人力車夫でもある“二刀流”ディレクター、関森ありさの発案、と実行で実現したものです。
【実施概要】
● 期間 ：2025年8月1日（木）～8月31日（土）
● 場所 ：東京都台東区・浅草雷門周辺
● 内容 ：豊福公平氏のPRポスターを掲出した人力車が運行
● 企画 ：レインボータウンFM/東京ラジオニュース／オレンジ・レスキュー合同会社
● 協力 ：天下車屋
【番組情報】
● 番組名 ：東京ラジオニュース
● 放送日時：毎週火曜 14:00～15:00
● 放送局 ：レインボータウンFM（88.5MHz）
● コンセプト：「意識進化 × 地球再生 × 和の精神」
● 番組パーソナリティ：松本哲浩（DJ松P）
● 毎月第2週コメンテーター：豊福公平（株式会社Gift Your Life代表）
● 番組公式X：https://x.com/tokyoradionews
● 豊福公平Instagram：https://instagram.com/toyofuku_2025/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326320&id=bodyimage3】
配信元企業：オレンジ・レスキュー合同会社
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