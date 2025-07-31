『マイクロプラスチック 』のトレンド、規制状況の変化、ろ過・捕集に対応する先進技術を包括的に分析した最新調査レポートをIDTechExがリリースしました。有望な代替材料についての評価も掲載しています。
2025年7月31日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「マイクロプラスチック 2025年」と題した調査レポートを発行し、2025年7月24日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「マイクロプラスチック 2025年」
◆正式タイトル（英語）：
「Microplastics 2025」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 202
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/microplastics/1113
マイクロプラスチックを巡る規制状況の進展に伴い、各業界や意思決定者は競争力を維持するために正確で将来を見据えた洞察を必要としています。本調査レポートでは、現在のトレンド、規制状況の変化、マイクロプラスチックのろ過・捕集に対応する先進技術を包括的に分析しています。また、有望な代替材料についても評価を行い、この新しい分野を進む業界関係者の方に市場動向、目下の課題、今後の見通しに関する重要な洞察を提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326159&id=bodyimage1】
「マイクロプラスチック 2025年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ マイクロプラスチックと懸念事項の紹介
- 懸念事項
- 緩和策
- マイクロプラスチックの発生源とマイクロプラスチックを伴う製品
- 環境中に漏出する仕組み
■ マイクロプラスチックの規制・政策（現行・最新）
- マイクロプラスチックの国際的な取り組み・政策
- ヨーロッパ
- アメリカ
- 市場の取り組み
■ 検出・分析方法の進歩
■ 捕集・ろ過技術
- 学術研究
- 水生環境と水処理用の技術
- 洗濯機器とテキスタイル用の技術
- その他
■ 特許分析
■ 代替品
- 生分解性プラスチック
- 用途と参入企業概要
- 生分解性プラスチックの主な懸念事項
■ 課題と展望
■ 企業概要
「マイクロプラスチック 2025年」は以下の情報を提供します
- 規制状況（マイクロプラスチックの現行規制・規制案の包括的分析（タイムラインも掲載）、主要グローバルトレンド、主な課題、展望についての洞察を含む）
- マイクロプラスチック検出・捕集技術（ろ過方法など）でのイノベーション分析。ソリューション開発を進める有力企業やスタートアップ企業に関する洞察を交えて、市場活動、関連規格・特許概要、技術動向を解説
- 各業界が直面している主な課題、生分解性プラスチックなどの代替材料の機会、今後のロードマップを解説
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/microplastics/1113
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「マイクロプラスチック 2025年」と題した調査レポートを発行し、2025年7月24日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「マイクロプラスチック 2025年」
◆正式タイトル（英語）：
「Microplastics 2025」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 202
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/microplastics/1113
マイクロプラスチックを巡る規制状況の進展に伴い、各業界や意思決定者は競争力を維持するために正確で将来を見据えた洞察を必要としています。本調査レポートでは、現在のトレンド、規制状況の変化、マイクロプラスチックのろ過・捕集に対応する先進技術を包括的に分析しています。また、有望な代替材料についても評価を行い、この新しい分野を進む業界関係者の方に市場動向、目下の課題、今後の見通しに関する重要な洞察を提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326159&id=bodyimage1】
「マイクロプラスチック 2025年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ マイクロプラスチックと懸念事項の紹介
- 懸念事項
- 緩和策
- マイクロプラスチックの発生源とマイクロプラスチックを伴う製品
- 環境中に漏出する仕組み
■ マイクロプラスチックの規制・政策（現行・最新）
- マイクロプラスチックの国際的な取り組み・政策
- ヨーロッパ
- アメリカ
- 市場の取り組み
■ 検出・分析方法の進歩
■ 捕集・ろ過技術
- 学術研究
- 水生環境と水処理用の技術
- 洗濯機器とテキスタイル用の技術
- その他
■ 特許分析
■ 代替品
- 生分解性プラスチック
- 用途と参入企業概要
- 生分解性プラスチックの主な懸念事項
■ 課題と展望
■ 企業概要
「マイクロプラスチック 2025年」は以下の情報を提供します
- 規制状況（マイクロプラスチックの現行規制・規制案の包括的分析（タイムラインも掲載）、主要グローバルトレンド、主な課題、展望についての洞察を含む）
- マイクロプラスチック検出・捕集技術（ろ過方法など）でのイノベーション分析。ソリューション開発を進める有力企業やスタートアップ企業に関する洞察を交えて、市場活動、関連規格・特許概要、技術動向を解説
- 各業界が直面している主な課題、生分解性プラスチックなどの代替材料の機会、今後のロードマップを解説
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/microplastics/1113
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
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