「熱狂の5日間、東京に集う」JOPT 2025 Tokyo #02 開催レポート

多彩な顔ぶれが織りなす白熱の5日間

ジャパンオープンポーカーツアー株式会社Main Event 優勝記念撮影

2025年7月17日から21日の5日間、アジア最大級のポーカーイベント「JOPT 2025 Tokyo #02」が東京・ベルサール高田馬場で開催されました。国内外からインフルエンサーやプロプレイヤー、そしてポーカー初挑戦の一般参加者まで、多様なバックグラウンドを持つプレイヤーが集結し、会場は熱気に包まれました。

本イベントでは64のトーナメントが開催され、計66人のチャンピオンが誕生。会場では朝から夜遅くまで熱戦が繰り広げられ、テーブルごとに繰り広げられる心理戦に歓声と拍手が飛び交いました。真剣勝負の合間には、勝者を称える拍手や互いの健闘を讃え合う笑顔も多く見られ、プレイヤー同士のリスペクトに満ちた温かな空気が会場を包みました。海外からの参加者や若手プレイヤーも多く、初心者からトッププレイヤーまで誰もが主役になれる、多彩で国際色豊かな5日間となりました。

メインイベントの頂点に立った“おしげ”選手

仲間と喜びを分かち合う おしげ選手

JOPT 2025 Tokyo #02の主役となるトーナメント”#01 NLH Main Event”。

「Poker Chase」にて開催された5回に及ぶOnline Day 1と、ベルサール高田馬場で開催された4回に及ぶLive Day 1にて、合計4,345エントリーを記録いたしました。



観る者すべてが息を呑むこの激戦を制し、見事優勝の栄冠に輝いたのは“おしげ”選手。

勝利が決まった瞬間、会場は割れんばかりの拍手と歓声に包まれ、会場中の熱気が最高潮に達しました。この感動的な瞬間は、参加者や観客の記憶に深く刻まれ、JOPTの歴史に新たな1ページを刻みました。

「『JOPT Main チャンピオン』こりゃやばい。笑」 おしげ選手が語る優勝の実感

喜びを爆発させた おしげ選手

Xでは、優勝の実感が徐々に湧いてきたことや、多くの祝福メッセージに感謝を綴りました。

配信映像やバナーで自身の姿を見て「自分がセンターでいいのか」と戸惑いも。

普段は気軽にポーカールームに訪れるおしげ選手ですが、優勝の重みを噛みしめ、これからも多くのプレイヤーや店舗と交流したいと意欲を見せてくれました。

さらに後日のインタビューでは、ポーカーを始めたきっかけやメインイベントの振り返りなど、おしげ選手の素顔に迫る盛りだくさんの内容が収録されています。ぜひチェックしてみてください!

おしげ選手の新たなる舞台での活躍を、これからも応援していきましょう。

おしげ選手の投稿はこちら(https://x.com/ComebackShigeo/status/1947781741135183904)

特別協賛 MTT SPORTS

【MTTをオリンピックの正式種目にする。】というビジョンを掲げるeSportsポーカートーナメント「MTT SPORTS」の特別協賛の下、PCブラウザ上で参加可能なオンライントーナメント「JOPT 2025 Tokyo #02 Reunion Sponsored by MTT SPORTS」が開催されました。

本トーナメントは、誰もが気軽に参加できるフリーロール(参加無料)形式で開催されましたが、プライズ総額は0.1 Bitcoin(現在のレートで約180万円)に加え、10,000 MTTトークンと、フリーロールとは思えない豪華な内容となりました。

エントリー数は350を突破し、マインドスポーツであるポーカーの魅力を広く発信することができ、競技の普及と発展に繋がる機会となりました。

なお本トーナメントでは、俳優の平田雄也さんが見事なプレーを見せ、準優勝(第2位)という好成績を収めました。

JOPT × MTT SPORTS 協賛詳細はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2025tokyo02_mtt-sports_sponsored/)

平田雄也さんのXはこちら(https://x.com/yyua1993)

WSOP Ladies Championship 二連覇達成の祝勝セレモニーを開催

多くの著名人に囲まれ、岡本詩菜さんが祝福される特別なひととき

世界最大級のポーカーイベント「WSOP」のLadies Championshipで2年連続優勝という歴史的快挙を成し遂げたJOPT公式パートナーの岡本詩菜さんの祝勝セレモニーが、2025年7月19日、JOPT 2025 Tokyo #02 にて開催されました。

セレモニーではインタビューも行われ、WSOPファイナルテーブルでの心境や今後の展望、日本ポーカー界への熱い思いが語られました。続くJOPT STARS TABLEでは見事優勝を飾り、まさに「伝説の一日」となりました。

セレモニーでは、協賛企業各社から花束と豪華なプレゼントが贈られ、会場はさらなる祝福ムードに包まれました。

岡本詩菜さん祝勝セレモニーの詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000076570.html)

【協賛企業】

株式会社スリーピース(VITAS)

株式会社シトラム(クライナー)

エステプロ・ラボ

株式会社Qvou(のむシリカ)

TAクリニック

株式会社バルクオム(BULK HOMME)

株式会社CHILLERS

伊良コーラ株式会社(イヨシコーラ)

株式会社Kiranah Resort(キラナガーデン豊洲)

株式会社オリーブスパ(OLIVESPA)

鰻次郎 神楽坂

株式会社トゥーゲート(TwoGate)

新たなる栄誉・ステンドグラストロフィー

JOPT 2025 Tokyo #02 では、限られたトーナメントでステンドグラストロフィーが贈呈されました。

TAGAMIグラス工房の職人が丹精込めて作り上げた、まさに美術品のような特別なデザインとなっており、勝利を物語るシンボルであると同時に、幾多の熱戦を乗り越えた証として、見るたびにあの日の興奮と感動を思い起こさせる存在となっています。

NLH Platinum -研ぎ澄まされた技術がぶつかる、極限のステージ-

NLH Platinum優勝者 OneQ選手

JOPTの代名詞の一つであるPlatinumが開催され、本トーナメントはJOPTにおける最高額トーナメントとして国内外からトッププレイヤーが集結しました。

世界の舞台で実力を証明した精鋭たちによる緊張感あふれる戦いは、海外のイベントをも凌駕する熱狂とプロフェッショナリズムに満ちた特別な体験を会場にもたらしました。

技術と精神を極限まで研ぎ澄ませた戦いの模様は、多くのファンの記憶に刻まれる一戦となりました。

NLH Platinum優勝者 OneQ選手のインタビューはこちら(https://pokerguild.jp/interview/jopt2025-tokyo02-platinum-oneq/)

26社の協力──JOPTはポーカー以外の体験もできるイベントへ

JOPT 2025 Tokyo #02では、多くの企業協賛と店舗の協力によって、ポーカーイベントの“楽しみ方”がさらに多彩に広がりました。協賛トーナメントは全部で9つ開催され、各トーナメントは、協賛企業や店舗のサポートにより、会場全体が一体となって盛り上がる内容となりました。

・のむシリカ

のむシリカ協賛トーナメント(NLH Mystery Bounty Sponsored by のむシリカ)優勝者 yossi選手

【選んだ水が未来のあなたを作ります。】をコンセプトに、天然のシリカ(ケイ素)を豊富に含んだミネラルウォーターを提供する、霧島天然水のブランド「のむシリカ」協賛の下、「Mystery Bounty Sponsored by のむシリカ」が開催されました。

エントリーは800を超え、各地から集まった精鋭たちによる“のむシリカ”をかけた清く熱い決戦が繰り広げられました。

ポーカーの頂点を目指す戦いに、「のむシリカ」が健康という視点から新たな価値を添え、プレイヤーと観客の心と体に“潤い”を届ける、唯一無二のトーナメントとなりました。

JOPT × のむシリカ 協賛詳細はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2025tokyo02_nomu-silica_sponsored/)

・AMINO4 for VITAS

AMINO4 for VITAS協賛トーナメント(NLH Superstack Sponsored AMINO4 for VITAS)優勝者 RINDEN選手

【全ての人に、バイタリティをプラス。】をコンセプトに、革新的なフィットネスサプリメントと日々の健康を支えるプロダクトを提供するブランドの「VITAS」協賛の下、「Superstack Sponsored AMINO4 for VITAS」が開催されました。

エントリー数は920を超え、活力に満ちた頭脳プレイヤーたちが心身ともに最高のコンディションで繰り広げる熱戦が会場を包み込みました。

「ポーカー×健康」という新たな価値観を提示し、多くの注目を集めた注目度MAXのトーナメントとなりました。

JOPT × AMINO4 for VITAS 協賛詳細はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2025tokyo02_vitas_sponsored/)

・chillers

cillers協賛トーナメント(NLH Builder Sponsored by CHILLERS)優勝者 フジ選手

【いつでもどこでも、自分だけのCHILL空間を。】をコンセプトに、革新的な電子シーシャ製品を提供するブランド「CHILLERS」協賛の下、「NLH Builder Sponsored by CHILLERS」が開催されました。

優勝者は、YouTubeチャンネル「えびすじゃっぷ」のリーダー・藤本皓太さん(通称:フジ)。

YouTuberとして幅広く活動する一方で、ポーカーにも真剣に取り組む姿勢が話題を集めており、本トーナメントで見事その頂点に立ちました。“チル”な特典をかけた熱いバトルに、会場は異様な盛り上がりを見せ、笑顔と興奮に包まれた本トーナメントは、まさにCHILLERSの世界観が体現された一戦となりました。

JOPT × CHILLERS 協賛詳細はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2025tokyo02_chillers_sponsored/)

藤本皓太さんの優勝ツイートはこちら(https://x.com/Fuji_EVJ/status/1946799741679116456)

・BURGER KING

BURGER KING協賛トーナメント(NLH Whopper(R)Stack Sponsored by BURGER KING)優勝者 和田まんじゅう選手

【TASTE IS KING】をコンセプトに、1954年にアメリカ・マイアミで創業し、現在では世界100カ国以上・19,500店舗超を展開するバーガーブランド「BURGER KING(R)」協賛の下、「NLH Whopper(R) Stack Sponsored by BURGER KING(R)」が開催されました。

優勝者は、見た目の愛嬌と実力派コントで人気急上昇中のお笑い芸人・和田まんじゅうさん。鋭い読みと冷静な判断力でテーブルを制圧しました。 ユーモアあふれるキャラクターとは裏腹に、ポーカーではまさに“勝負師”の顔を見せ、会場を大いに沸かせました。

会場には、世界最大のポーカートーナメント「WSOP」で数々の実績を持つプロポーカープレイヤー・みさわさん、パチンコ・パチスロYouTuberとして莫大な人気を誇る寺井一択さん、吉本興業所属の芸人として活動する一方、ポーカーでも結果を残すレインボー池田さんも駆けつけ、和田まんじゅうさんの劇的な勝利の瞬間をともに見届け、喜びを分かち合いました。

JOPT × BURGER KING 協賛紹介はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2025tokyo02_burgerking_sponsored/)

和田まんじゅうさんの優勝ツイートはこちら(https://x.com/wada0920kkk/status/1946524982877761910)

みさわさんのXはこちら(https://x.com/128i256)

寺井一択さんのXはこちら(https://x.com/terai_ScooP)

レインボー池田さんのXはこちら(https://x.com/ikenao0919)

・Esthe Pro Labo(R)

Esthe Pro Labo(R)協賛トーナメント(NLH Builder Sponsored by Esthe Pro Labo(R))優勝者 kacchan選手

【The Professionalism of Inner Beauty】をコンセプトに、革新的なインナービューティプロダクツを提供するブランド「Esthe Pro Labo(R)」協賛の下、「NLH Builder Sponsored by Esthe Pro Labo(R) 」が開催されました。

エントリー数は380を超え、本トーナメントに参加したプレイヤーは、ゲームの合間にハーブザイムウォーターを取り入れながら、Esthe Pro Labo(R)ならではの“インナービューティ”を体感。会場全体が美と健康をテーマにした世界観に包まれ、ブランドの魅力が存分に感じられる空間となっていました。

JOPT × Esthe Pro Labo(R) 協賛詳細はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2025tokyo02_esthe_pro_labo_sponsored/)

・BULK HOMME

BULK HOMME協賛トーナメント(NLH Tag Team -BULK HOMME-)優勝者 1202選手

【世界のメンズビューティをアップデートし、グローバルシェアNo.1になる】というメッセージを掲げ、現代を生きる世界中の男性たちに、”なりたい自分”に進化できる自信を与えるスキンケアブランドの「BULK HOMME」協賛の下、「NLH Tag Team -BULK HOMME-」が開催されました。

本トーナメントには、980名がエントリーし、タッグチーム戦はその斬新なフォーマットとチームワークの醍醐味で多くのプレイヤーの注目を集め、会場の人気企画となりました。

会場には、“スキンケアの常識を変える”BULK HOMMEの世界観が広がり、性別を問わず、自分自身をアップグレードする時間を参加者それぞれが楽しみました。

また、「BULK HOMME」のブースでは、製品を実際に手に取り、その使用感を試せる体験型展示が展開され、参加者はスキンケアの新たな魅力に触れる機会となりました。洗練されたデザインと高機能なプロダクトに、多くのプレイヤーが関心を寄せていました。

JOPT × BULK HOMME 協賛詳細はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2025tokyo02_bulkhomme_sponsored/)

・クライナー

クライナー協賛トーナメント(NLH Tag Team Turbo Sponsored by クライナー)優勝者 Teru選手 & あか選手

キャッチーでかわいらしい見た目とフルーティーで飲みやすい9種の魅力的なフレーバーが話題となり、現在日本で最も売れている小瓶のお酒「クライナー」協賛の下、「NLH Tag Team Turbo Sponsored by クライナー」が開催されました。

エントリー数は540を超え、会場はにぎやかで華やかなパーティー空間に様変わり。熱戦を終えたプレイヤーたちは、クライナーでグラスを交わしながら、笑顔と歓声に包まれた特別な乾杯の時間を楽しみました。

イベント中はクライナーが振る舞われ仲間やライバルとの距離が一気に縮まる、クライナーならではの陽気でフレンドリーな雰囲気が広がっていました。

JOPT × クライナー 協賛詳細はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2025tokyo02_kleiner_sponsored/)

・TAクリニック

TAクリニック協賛トーナメント(NLH Megastack Sponsored by TAクリニック)優勝者 テケ選手

美しさの、その先へ。患者に寄り添う「Total Assist」でお馴染みの「TAクリニック」協賛の下、「NLH Megastack Sponsored by TAクリニック」が開催されました。

エントリー数は600を超え、ハイレベルな戦いが繰り広げられる中、美容医療への関心も自然と高まる空間に。

近年では、男性の間でも“見た目を整えること”が自己投資として注目されており、会場でも「今回のイベントで敷居がぐっと下がった」といった声が。

勝負に挑む真剣なまなざしと、自分をアップグレードしたいという意識が重なり合い、ポーカーと美容が共鳴するユニークなイベントとなりました。

JOPT × TAクリニック 協賛詳細はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2025tokyo02_taclinic_sponsored/)

協賛いただいた企業様一覧

協賛企業 26社

MTTsports

エステプロ・ラボ

バーガーキング

バルクオム

クライナー

chillers

のむシリカ

AMINO4 VITAS

TAクリニック

イヨシコーラ

ChargeSPOT

ポーカーチェイス

刺繍おしぼり.com

YAMAN

キラナガーデン豊洲

BBO Poker Tables

on | off(スイッチ)

LogicLinks

DMCI Homes

鰻次郎 神楽坂

iCureテクノロジー

新宿クリニック

Aithra/あいとら

TwoGate

Timee, Inc.

OLIVESPA

全力ストレッチ

SOMUCHPOKER

ドリンクチケットで地域と連携

JOPT 2025 Tokyo #02 では、参加者に配布された「ドリンクチケット」が、会場内だけでなく高田馬場周辺の提携店12店舗でも使用可能に。 提携店舗には、「バーガーキング 高田馬場店」や「串カツ田中 高田馬場店」、「はんばーぐ ますお」等、誰もが知るお店から地域に根付いたお店まで、幅広いジャンルのお店で使用することができました。

【ドリンクチケット使用可能店舗一覧】

A5黒毛和牛専門店 はんばーぐ ますお

クッチーナカフェ オリーヴァ (Cucina Caffe OLIVA)

神戸焼肉 金虎 高田馬場

肉汁餃子のダンダダン 高田馬場店

手作り大衆居酒屋 二十八萬石

バーガーキング 高田馬場店

焼肉 サムギョプサル専門店 海雲台コギチプ 高田馬場店

リンクストレッチ 高田馬場店

串カツ田中 高田馬場店

HUB 高田馬場店

ナマステ 高田馬場戸山口店

HERE! Tokyo

ポーカー界に吹く、新風──著名人たちが今、続々参戦中。

JOPT 2025 Tokyo #02には、海外ポーカープロプレイヤー・俳優・アスリート・声優・タレント・YouTuber・ラッパー・格闘家・麻雀プロなど、ジャンルを超えた方々が来場。その豪華な顔ぶれは、いまポーカーが単なる競技を超えて、カルチャーとして広がりを見せていることを象徴しています。

ミッションチャレンジの開催

ポーカープロ Daniel Cates元乃木坂46 中田花奈お笑い芸人 小籔千豊タレント 深田えいみ俳優 本郷奏多と平田雄也モデル 岩瀬唯奈元日本チャンピオンのプロボクサー 太田忍元AKB48 込山春香

JOPT 2025 Tokyo #02ではミッションチャレンジを開催しました。

会期中には「ミッションチャレンジ」企画も実施されました。全8種類のミッションに挑戦し、達成数に応じてオリジナルステッカーや限定グッズが配布される本企画には、多くの参加者が挑戦。中には全ミッションクリアを達成する来場者も見られるなど、JOPTならではの遊び心ある企画として、会場を盛り上げました。

ミッションチャレンジの詳細はこちら(https://x.com/japanopenpoker/status/1947144505700004294)

田口淳之介さん、JOPT公式パートナーを退任 ~2年間の活動に感謝と敬意を~

JOPT 2025 Tokyo #02の最終日となる7月21日(日)、JOPT公式パートナーである田口淳之介さんの退任セレモニーを開催しました。

田口淳之介さんは2023年より2年間にわたり、公式パートナーとしてイベントを支え続けてきました。プレイヤーとしての挑戦、そしてパートナーとしての存在感の集大成となる退任式には、多くの関係者やファンが駆けつけ、その歩みへ温かい拍手が送られました。

セレモニーでは「退任するのは正直寂しい気持ちもある。この2年間、ポーカー界とJOPTは激動の進化を遂げた。その中で自分が少しでも花を添えることができたなら嬉しい」と胸の内を語りました。

「すべてのポーカーに、白熱を。」

このスローガンを自身の誇りとして胸に刻み、これからの挑戦にも前向きな姿勢を見せた田口さん。

今後もプレイヤーとしてJOPTに参加予定の田口さんのさらなる活躍に期待が寄せられています。

次回は10月9日開幕!

次回「JOPT 2025 Tokyo #03」は、2025年10月9日(水)~13日(日)の5日間、引き続きベルサール高田馬場にて開催予定です。

さらなる規模拡大と熱戦の連続が予想され、多くのプレイヤーとファンが集う注目のイベントとなります。ぜひご期待ください。

ジャパンオープンポーカーツアー株式会社

HPはこちら(https://japanopenpoker.com/)

公式Xはこちら(https://x.com/japanopenpoker)

公式Instagramはこちら(https://www.instagram.com/japanopen/)

公式LINEはこちら(https://s.lmes.jp/landing-qr/2007530696-Kp3dvzGO?uLand=EfjvHU)