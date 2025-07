株式会社 エービー・サイエックス

日時:

大阪会場 2025年9月16日(火)| 13:00 - 19:00(17:00~ ポスターセッション) 千里ライフサイエンスセンター サイエンスホール



東京会場 2025年9月18日(木)| 13:00 - 19:00(17:00~ ポスターセッション) 富士ソフトアキバプラザ 6F セミナールーム

2025年6月に米国ボルチモアで開催されたASMSにおいて、SCIEX ZenoTOF 8600 システムを発表いたしました。



招待講演者の先生方には、ZenoTOF 7600 システムを活用した最新のアプリケーションについてご講演頂ける予定となっております。



なお、ASMSで発表した最新技術のポスターについて発表およびディスカッションの場をご用意させていただきますので、奮ってご参加をお願い致します。

プログラム

ZT Scan DIA with Two-Dimensional Deconvolutions for Untargeted Metabolomics

東京農工大学工学研究院 生命機能科学部門

教授 津川 裕司 先生

Antibody Drug Conjugateのバイオアナリシスとバイオトランスフォーメーション

第一三共株式会社 研究開発本部 薬物動態研究所

第4グループ グループ長 浦崎 葉子 先生

DIAプロテオミクスの進化:SWATHからZT scan DIAへ

熊本大学大学院生命科学研究部

教授 大槻 純男 先生

リポクオリティからリピド―ムアトラスへ ~脂質生物学のブレークスルー

慶應義塾大学薬学部 代謝生理化学講座

教授 有田 誠 先生

※弊社アプリケーションサポートから新製品 ZenoTOF 8600 最新情報の講演も予定しております

※本セミナーは無料でご参加いただけます

詳細については、https://sciex.li/cflgsgをご覧ください。

SCIEXについて

SCIEXは、定量および特性評価における最もインパクトのある課題を解決することを支援します。SCIEXは50年以上にわたり、画期的な革新と優れた信頼性、サポートを兼ね備え、この分野の最前線に立っています。

1981年に世界で初めて市販化に成功したトリプル四重極装置を発売して以来、生命に影響を与えるような研究と成果を支える、画期的な技術とソリューションの開発を続けています。それが、世界中の数千人のライフサイエンスの専門家が信頼できる答えを得るためにSCIEXを選ぶ理由です。

人間の健康の進歩は、精密な科学の力に依存しています。

サイエックスはダナハーの一員であることを誇りに思います。

サイエンス・テクノロジーによるダナハーのリーダーシップにより、業界の第一線に位置付けられたサイエックスのソリューションは、より多くの人々に届けることができています。 ダナハーの一員であるということは、比類なき広範囲の専門知識とソリューションを顧客に提供することを可能にします。 私たちはバイオテクノロジー、臨床検査、ライフサイエンスの各分野で活動するダナハーグループの全事業会社と協力し、日々何十億もの人々の生活を改善する最先端のサイエンス・テクノロジーにおいて変革の可能性を切り開き続けていきます。

詳しくはsciex.jp(https://sciex.jp/)をご覧下さい。

弊社Twitter(https://twitter.com/SCIEX_JAPAN), LinkedIn(https://protect-eu.mimecast.com/s/kZJ1C9gxZUrLD9c3E9n8?domain=linkedin.com), Facebook(https://www.facebook.com/SciexJapan/), Instagram(https://protect-eu.mimecast.com/s/ikR0Cg2Boh4ODphEH2aM?domain=instagram.com)にもご参加ください。

本件に関するお問合わせ先

株式会社エービー・サイエックス

事業戦略推進本部:jp_sales@sciex.com

