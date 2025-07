Tレックスが登場するスペシャルエピソード「バットウィール ～きょだいロボット ウルトラバット～」をカートゥーン ネットワークで8月2日(土)日本初放送！

ディスカバリー・ジャパン合同会社

アニメ専門チャンネル『カートゥーン ネットワーク』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、バットマンの愛車「バットモービル」などスーパーヒーローの乗り物たちが大活躍するTVシリーズ、「バットウィール」より、Tレックスが登場するスぺシャルエピソード「バットウィール ~きょだいロボット ウルトラバット~」を8月2日(土)に日本初放送いたします。また連動編成として、本作以外のTレックス登場エピソードが含まれる夏休みにあわせた特別セレクション「バットウィール〈なつやすみセレクション〉」も放送いたします。

「バットウィール ~きょだいロボット ウルトラバット~」

WBEI BATWHEELS and all related characters and elements are (TM) of (C) DC

バットウィールは、モーが作った巨大恐竜ロボット、Tレックスを操作して楽しんでいた。しかしリモコンをリージョン・オブ・ズームに奪われ、Tレックスを失ってしまう。ズームたちは恐竜ロボを使ってBCのマザーボードを奪おうとバットケイブに向かう。

<番組放送情報>

〇放送局:カートゥーン ネットワーク

〇番組名:「バットウィール ~きょだいロボット ウルトラバット~」

〇放送日時:8月2日(土)、8月17日(日)14:00~

「バットウィール <なつやすみセレクション>」

Tレックス登場エピソードのほか、夏休みにあわせた特別セレクションを放送!

<連動編成放送エピソード>

#47 Tレックスのぼうけん

#1 バットウィールのたんじょう

#2 ダッキーをとめろ!

#9 レッドバードのビーチのひ

#42 ビッグ・リグ・バム!

〇放送日時:8月2日(土)、8月17日(日)14:30~

●シリーズ概要

未就学児向け「バットマン」シリーズ最新作。

バットマンの愛車「バットモービル」などスーパーヒーローの乗り物たちが、悪いヤツらと戦うアクションアドベンチャー作品。バットマンたちスーパーヒーローと共にかっこいい乗り物チームがゴッサム・シティで大活躍!

「バットウィール」はバットマン、バットガール、ロビンと共にゴッサム・シティの平和を守る、スーパーヒーローが乗るかっこいい乗り物のチーム!

バットウィールのメンバーは、バットモービルの「バム」、バットガールのバイク「ビビ」、ロビンのスポーツカー「レッドバード」、バットトラックの「バフ」、バットプレーンの「バットウィング」。戦う相手は、ゴッサム・シティで悪さをするジョーカーやペンギンなどお馴染みの敵、そして彼らが操る乗り物チーム「リージョン・オブ・ズーム」だ。バットウィールは、おどろきのマシンやチームワークでゴッサム・シティを今日も守る!

■カートゥーン ネットワーク

世界192ヶ国以上、約4億世帯が視聴する世界最大級のアニメ専門チャンネル。

永遠の名作「トムとジェリー」をはじめ、「きかんしゃトーマス」など大人気のアニメからオリジルアニメ「パワーパフ ガールズ」や「おかしなガムボール」、「アドベンチャー・タイム」など世界中から厳選した良質な作品を24時間放送。国内では、スカパー!のほか、全国のケーブルテレビ、IPTVなどで好評放送中。視聴可能世帯は約700万世帯。

<カートゥーン ネットワーク公式Webサイト>

https://www.discoveryjapan.jp/cartoonnetwork/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。