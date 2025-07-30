見たかったディテールがここにある。部位別・シーン別の52項目！　『部位別　住宅納まり図集』8月発売

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『部位別 住宅納まり図集』を、2025年8月に発売いたします。

『部位別 住宅納まり図集』書影建築家12組の住宅を通して、暮らしのワンシーンに込められた「納まり」を解説した詳細図集！

設計における「納まり」とは、単に部材と部材をどう接続するかという技術的な問題ではない。むしろそこには、設計者の思想、美意識、空間に対する態度が如実に現れるという。本書は、建築家12組の住宅を通して1シーンに織り込まれた「納まり」を収録した詳細図集である。住宅の部位別に章分けし、1シーンにつき写真と図面を対応させることで、技術的な問題だけではなく、空間に対する態度＝「建築の言葉」を明らかにする。

＜目次＞

◆玄関・アプローチ竪の家：佐々木勝敏（佐々木勝敏建築設計事務所）竪の家／解説家と庭と代：村山徹＋加藤亜矢子（ムトカ建築事務所）家と庭と代／解説◆リビング・ダイニングPHASE DANCE：廣部剛司（廣部剛司建築研究所）◆階段2700：五十嵐理人（IGArchitects）◆開口部・枠廻りにおの浜の家：伊礼 智（伊礼智設計室）◆コラムも充実！

玄関・アプローチ／キッチン・水廻り／リビング・ダイニング／階段／開口部・枠廻り／屋根・外構

＜著者プロフィール＞

早草睦惠（ハヤサカムツエ）

1963年 東京生まれ、1991年 セルスペース設立、2015年～23年 お茶の水大学生活科学部 非常勤講師

彦根アンドレア（ヒコネアンドレア）

1962年 ドイツ・コンスタンツ生まれ、1990年 彦根建築設計事務所設立、2022年 合同会社ANDREA.H.ARCHITECTS設立

伊礼智（イレイサトシ）

1959年 沖縄生まれ、1996年 伊礼智設計室開設、現在、日本大学芸術学部デザイン学科、東京芸術大学美術学部建築科 非常勤講師

納谷 学（ナヤマナブ）

1961年 秋田生まれ、1989年 納谷学建築設計事務所設立（現・納谷建築設計事務所）、現在、芝浦工業大学大学院、関東学院大学 非常勤講師

廣部剛司（ヒロベタケシ）

1968 神奈川生まれ年、1999年 廣部剛司建築設計室設立（現・廣部剛司建築研究所）、現在、日本大学理工学部建築学科 非常勤講師

関本竜太（セキモトリョウタ）

1971年 埼玉生まれ、2002年 リオタデザイン設立、2008年～14年,16年～20年 日本大学理工学部 非常勤講師

丸山 弾（マルヤマダン）

1975年 東京生まれ、2007年 丸山弾建築設計事務所設立（現・丸山弾-スタジオ）、現在、日本大学芸術学部 非常勤講師

村山徹（ムラヤマトオル）＋加藤亜矢子（カトウアヤコ）

村山徹：1978年 大阪生まれ、2010年 ムトカ建築事務所設立、現在、関東学院大学 研究助手

加藤亜矢子：1977年 神奈川生まれ、2010年 ムトカ建築事務所設立、現在、奈良女子大学 准教授

森田悠紀（モリタユウキ）

1984年 静岡生まれ、2015年 森田悠紀建築設計事務所設立、現在、愛知産業大学、共立女子短期大学 非常勤講師

富永大毅（トミナガヒロキ）＋藤間弥恵（フジマヤエ）

富永大毅：1978年 千葉生まれ、2012年 富永大毅建築都市計画事務所設立、現在、日本大学、日本工業大学、工学院大学 非常勤講師

藤間弥恵：1980年 東京生まれ、2019年 株式会社TATTA 取締役/管理建築士

佐々木勝敏（ササキカツトシ）

1976年 愛知生まれ、2008年 佐々木勝敏建築設計事務所設立、現在、名古屋工業大学、大同大学 非常勤講師

五十嵐理人（イガラシマサト）

1983年 東京生まれ、2020年 IGArchitects設立

＜書籍情報＞

『部位別 住宅納まり図集』書影

書名：部位別 住宅納まり図集

著者： 早草睦惠、彦根アンドレア、伊礼智、納谷学、廣部剛司、関本竜太、丸山弾、村山徹＋加藤亜矢子、森田悠紀、富永大毅＋藤間弥恵、佐々木勝敏、五十嵐理人

発売日：2025年8月

仕様：B5 オープンバック製 総256頁

定価：3,960円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-3971-6

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766139712/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18310363/

＜好評関連書籍＞

『建築断面 矩計図集』書影

書名：建築断面 矩計図集

著者：内藤 廣、アトリエ・ワン（塚本由晴＋貝島桃代＋玉井洋一）、新居千秋、古谷誠章、手塚貴晴＋手塚由比＋矢部啓嗣、中村拓志、小堀哲夫、乾久美子、藤原徹平、前田圭介、武田清明、伊藤博之、川口通正、八島正年＋八島夕子、森清敏＋川村奈津子、五十嵐敏恭

発売日：2025年2月

仕様：A4 オープンバック製 総160頁

定価：3,850円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-3970-9

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766139704/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18127108/

プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000505.000084584.html

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