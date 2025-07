『MUS（エムユーエス）』より「Disney SERIES CREATED by MUS」のDEBUT COLLECTIONを先行発売

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)は、この度、「MUS(エムユーエス)」(以下:MUS)の本格始動に伴い2025年8月6日(水)~8月17日(日)に開催される『Disney THE MARKET in 日本橋三越本店』にて「Disney SERIES CREATED by MUS」のDEBUT COLLECTIONを先行販売いたします。

また、MOUSSY ららぽーと横浜店、ららぽーとTOKYO-BAY店、ららぽーとEXPOCITY店、ラゾーナ川崎プラザ店でも「Disney SERIES CREATED by MUS」のDEBUT COLLECTIONの一部アイテムを先行販売いたします。

DEBUT COLLECTION : 4つの特別なシリーズ

【IDOL&FUN】/【MAGIC 4U】/【ALPHABET SERIES】/【GLITTER SERIES】

の4つのシリーズを中心に展開いたします。

Disney SERIES CREATED by MUSがオリジナルで描き起こしたアートや、貴重なアーカイブより厳選したレトロなアート、半立体になったキャラクターにラインストーンを贅沢にあしらうなど、これまで培ってきたアイデアとテクニックを惜しみなく注ぎ込みました。

デビューを飾るに相応しいボリューム感とこだわりが詰まったラインナップをお楽しみください。

■ 特設ページ ■ :https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOUDS/

【IDOL&FUN】

※日本橋三越本店 限定

70~80年代のレトロフューチャーな未来を舞台に繰り広げられる、特別な場面をイメージし描いたオリジナルアートです。

煌めくステージでアイドルのミニーマウスが歌やダンスの才能を披露。ミニーを目一杯応援しようと、とびきりのおしゃれをして駆けつけたミッキーマウスが誰よりも熱い声援を送ります。

ミニーはその想いに応えるように全身全霊でパフォーマンスを披露している。そんな2人の絆とエネルギーを躍動感あふれるオリジナルアートとして描き起こしました。

タイトル「IDOL&FUN」の「FUN」には、単なる「FAN(ファン)」を超えた深いメッセージを込めました。今回のデザインコンセプトにおけるミッキーのように、心から応援し、その場を「楽しむ」ことこそが最も純粋な「ファン」の姿であり、共に過ごす時間そのものを最高の「FUN」な体験へと昇華させるという想いを表現しました。

この熱量のあるアートを落とし込んだのは、Tシャツとメッシュのレイヤード風ロンT、前後どちらもフロントで着用可能なクルースウェット、トートバッグ、アクリルキーホルダー、ステッカー、そしてスパンコール生地がレトロでキュートな2WAYバッグなど全10型を展開。さらに、株式会社タカラトミーアーツへの製作依頼によるマスコットキーホルダーとぬいぐるみは、アートから飛び出してきたかのような、オリジナルアートの魅力を最大限に引き出したスペシャルアイテムに仕上がりました。

【株式会社タカラトミーアーツについて】

株式会社タカラトミーのグループ会社。主にガチャ(カプセル玩具)やアミューズメントゲーム、ぬいぐるみや雑貨系商品などを企画・製造・販売しているメーカーです。年齢・世代を問わず、幅広い消費者に驚きやワクワク感を届けられるような商品作りを目指しています。

株式会社タカラトミーアーツ<https://www.takaratomy-arts.co.jp/>

【MAGIC 4U】

ウォルト・ディズニー氏が世に送り出した多くの長編アニメーション映画の中でも特に高く評価され、名作として語り継がれている2025年に公開85周年を迎える傑作アニメーション映画『ファンタジア』(原題:Fantasia)をピックアップし、魔法使いの弟子のミッキーマウスを「Disney SERIES CREATED by MUS」オリジナルで描き起こし、まるで魔法を掛けられているような視点から捉えたミッキーマウスは、見た人みんなに魔法を掛けているような、愛くるしくもかわいいアートに仕上げました!



魔法が放たれているようなデザインのTシャツは、古着屋から掘り出してきたような加工感やプリントにこだわりました。

編み立てで細部にまでこだわったニットベストやアクリルキーホルダーやアクリルスタンドなど全6型を展開。



そして、1918年からぬいぐるみを作り続けてきた老舗企業 株式会社セキグチへの製作依頼により、描き起こしたアートのポーズを再現し、生地の1つ1つを選定。試行錯誤を重ねながらオリジナリティを追求しながら共作で創り上げました。

お顔と手を今回の為に特別にソフビを製作し、骨組みとなる芯を入れることで自由なポーズが取れるスペシャルな仕様に。

レトロな雰囲気がかわいい『ファンタジア』85周年に相応しい特別仕様のぬいぐるみと、前回とは素材を変え光沢感のある生地にアップデートしかわいらしさが増した第2弾となるマスコットも登場します。



【株式会社セキグチについて】

人形やぬいぐるみなどのキャラクター商品を企画・製造・販売する日本の製造業。

1918年関口セルロイド加工所を設立しセルロイド人形の製造を始め、1974年には「モンチッチ」人形の発売を開始し50年以上続くロングセラーを生み出している。

株式会社セキグチ<https://www.sekiguchi.co.jp/>

【ALPHABET SERIES】

UNISEXサイズはロゴがフロントになりますKIDSサイズはキャラクターがフロントになります

貴重なアーカイブから厳選したレトロなアートをベースに、カラーごとにキャラクターを変えたデザインが特徴のシリーズです。

キッズサイズも展開し、ご家族でお揃いのコーディネートを楽しんでいただけます。

全2型を展開。

【GLITTER SERIES】

ミッキーとミニーを半立体で表現し、ラインストーンを散りばめて華やかに仕上げたリング、イヤリング、ブレスレット、ネックレス、ハートポーチなど、様々なアイテムに落とし込みました。日常に煌めきを与えてくれる、アクセサリーシリーズは全9型を展開。

※商品数には限りがございます。予めご了承下さい。

【Schedule】

8月6日(水)~

Disney THE MARKET in 日本橋三越本店

MOUSSY ららぽーと横浜店、ららぽーとTOKYO-BAY店、ららぽーとEXPOCITY店

ラゾーナ川崎プラザ店にて一部商品を先行販売開始

8月13日(水)~

SHEL’TTER WEBSTOREにて入荷連絡受付開始

8月20日(水)~

DEBUT COLLECTION 販売開始

The SHEL'TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店 B1F

SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWNにて販売開始

8月3週目~

株式会社タカラトミーアーツと共同開発したガチャ(R)が

全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

The SHEL'TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店 B1Fにて設置販売開始

ーーーーーーーーーーーーーー

【Disney著作権表記のお願い】

Disney商品画像をご使用の際は、下記コピーライトの記載をお願い申し上げます。

(C)Disney

ーーーーーーーーーーーーーー

■ ABOUT MUS

「MUS」とは

"Miracle Unique Smile"(ただ一つしかない奇跡の笑顔)

という頭文字から生まれました。

笑顔の連鎖を創造するブランド「MUS」は

手にした瞬間、心が躍り、思わず笑顔が溢れる

そんな小さな奇跡を日常にもたらし

いつもの風景を特別なものに変える

その笑顔が連鎖することで

世界をより優しく

幸せに満ち溢れた未来を創造します。

■ BRAND CONCEPT

Legacy of the Future

時を超えて愛される、未来への贈り物。

世代を超えて受け継がれる、想いを込めたモノ創り。

私たちが「今」作る服が、未来のヴィンテージになる。

時を経るごとに魅力を増し、次世代へと受け継がれる。

流行に左右されない時代を超えた価値の追求は

真の豊かさの証です。

世代を超えて愛される

未来のスタンダードを創造します。

【 Disney SERIES CREATED by MUS / CONCEPT 】

Disneyを愛するすべての人へ。

日常が笑顔とときめきで溢れるように

一点一点に愛情を込めて

着る人、使う人のことを想い 心ときめく物創り

デザインへの遊び心

素材選びの追及

加工へのこだわり

いつまでも いくつになっても

時を超えて あなたの物語と共に。

世界中で

ここでしか出会えない

特別なDisneyアイテムをあなたのそばに。

<会社概要>

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・ 創業: 2000年3月

・ 代表者: 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地: 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net(https://www.ec-store.net/)