Stray Kids、IVE、LE SSERAFIMら出演！『2025 K-WORLD DREAM AWARDS』8月21日にU-NEXTが日本独占で見放題ライブ配信
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年8月21日（木）にソウル・蚕室室内体育館で開催される『2025 K-WORLD DREAM AWARDS』を日本独占で見放題ライブ配信いたします。
世界中のK-POPファンが注目する韓国最大級の音楽授賞式「K-WORLD DREAM AWARDS」は、2017年に「SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS」として開催されて以来、今年で9年目の開催となります。
2025年度にはStray Kids、IVE、LE SSERAFIM、TOMORROW X TOGETHER、ILLIT、NCT WISHらを筆頭に、グローバルで多大な人気を誇る豪華K-POPアーティストの出演が決定しています。この日のために準備された特別なステージはもちろん、ファン投票で決まる賞の行方にも期待が高まっています。
授賞式の模様は見放題で配信いたしますので、U-NEXTの月額会員の方ならどなたでもご覧いただけます。また、後日アーカイブ配信（日本語字幕つき）を行います。ぜひお楽しみください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hi7ihisrrhM ]
2025 K-WORLD DREAM AWARDS
ライブ配信：2025年8月21日（木）18:30 開演
見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信
視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000009859
【出演】
AHOF, BTOB, CRAVITY, Dragon Pony, FIFTY FIFTY, Hearts2Hearts, ILLIT, IVE, KANG DANIEL, KickFlip, KiiiKiii, LE SSERAFIM, LUCY, NCT WISH, NEWBEAT, Paul Kim, QWER, Stray Kids, TOMORROW X TOGETHER, tripleS, Xdinary Heroes, YOUNG POSSE, パク・ソジン, パク・ジヒョン （予定）
※ライブ配信／見逃し配信では字幕・吹替はございません。
※出演者・配信時間は予告なく変更になる場合がございます。
※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。
(C)TVdaily
U-NEXT
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