CRAFTの2025秋冬最新モデルとしてゼブラ柄が特徴的な〈Pacer 2 Black Multi〉が登場！

株式会社エスキュービズム

株式会社エスキュービズムは、スウェーデン発の高機能ランニングシューズ「CRAFT(クラフト)」について、秋冬の最新モデルとして「Pacer2 Black Multi(ペーサーツー ブラック マルチ)」と「Pacer2 White(ペーサーツー ホワイト)」を、2025年8月6日(水)より発売いたします。

Pacer2 Black Multiは、Pacerシリーズの最新モデルであり、印象的な“360°ゼブラデザイン”を採用。フィット感、通気性、そして耐久性を従来よりも向上させています。この特徴的なゼブラデザインは、CRAFTアンバサダーであり、肺の疾患の治療のために肺機能の75%を失いながらも今なお走り続ける不屈のランナー“トミー・リブズ”が、かつて愛用した「CRAFT CTM ウルトラカーボン」から着想を得たものです。最新の技術とフォルムにより、かつての象徴的なモデルを、Pacerとしてさらに進化させた一足となります。

・Pacer2 Black Multi(ペーサーツー ブラック マルチ):

(Men) https://www.craftsports.jp/product/0000000000000035#detail

(Women) https://www.craftsports.jp/product/0000000000000036#detail

・Pacer2 White(ペーサーツー ホワイト):

(Men) https://www.craftsports.jp/product/0000000000000033#detail

(Women) https://www.craftsports.jp/product/0000000000000034#detail

【製品特徴 - 機能美と感性が融合した次世代モデル】

Point 1:視線を奪う、唯一無二のゼブラデザイン

トミー・リブズの哲学が込められた360°ゼブラデザインは、街でもトレイルでも視線を集める大胆なスタイル。日々のランニングに“特別感”をもたらします。

Point 2:進化したフィット感、通気性、耐久性

新たに採用した2層構造のエンジニアードメッシュアッパーが、抜群のフィット感と通気性を実現。スマートヒールカップとミッドフットロックにより足元をしっかりとホールドし、自然なフットシェイプ設計で前足部の自由な動きをサポートします。

Point 3: 軽量かつ耐久性の優れたNew PxFoam(TM)

クッション性を強化した超臨界発泡技術「New PxFoam(TM)」をミッドソールに搭載。従来のフォームに比べて軽さと耐久性が向上し、日々のランニングに最適な履き心地を提供します。

CRAFTランナー、トミー・リブズ(Tommy Rivs)

【製品スペック】- 製品名:Pacer2 Black Multi、Pacer2 White- 発売日:2025年8月6日- 価格:19,000円(税抜)- カテゴリ:ロード・デイリーラン向け- 重量:MEN 250g(27cm)/WOMEN 200g(24cm)- ソール厚:前足部33mm/後足部39mm- ドロップ:6mm- 特徴:New PxFoam(TM)搭載、エンジニアードメッシュアッパー、六角形ラグによる高い耐久性とグリップPacer2 Black MultiPacer2 White

トミー・リブズ(本名:トミー・リバース・プゼイ)は、フルマラソンベストタイム2時間18分20秒で、数々の大会で活躍してきたプロランナーです。2020年に肺の難病を発症し、治療の過程で肺機能のおよそ75%を失ったと本人が語っています。しかし、走り続ける挑戦を諦めず、2023年にはボストンマラソンを4時間53分で完走。走る事を生きがいとし、今なおランニングとトレイルランニングの大会に出場し続ける現役ランナーなのです。CRAFTでは「RIGHT FOOT, LEFT FOOT, RIGHT FOOT, LEFT FOOT, RIGHT FOOT, LEFT FOOT, RIGHT FOOT, LEFT FOOT,・・・」(右足、左足、右足・・・と一歩ずつ進んでいけばゴールに辿り着けるという思い)をブランドとしては非常に大事にしており、記録ではなく、諦めずに挑戦し続けるトミー・リブズをリスペクトしています。

《Craftについて》

Craft(クラフト)は、創設者であるアンダシュ・ベングトソンがスウェーデン軍との仕事を通じてベースレイヤーを発明した1977年に設立されました。ランニング、サイクリング、クロスカントリースキーなど、北欧ならではの厳しい自然と向き合うアクティビティ向けの高性能なウェアやシューズなどを提供し、その技術を高めてきたのです。そしてその機能性の高さからあらゆる国々で受け入れられ、フランス・ドイツ・イタリアなどのヨーロッパ、アメリカ・カナダなどの北米、台湾・シンガポールなどのアジアなど世界32か国※で展開を行なっています。

そしてついに2025年、エスキュービズムにより日本にCRAFTが登場することになりました。

※2025年7月現在

[独自の技術]

クラフトはスウェーデンの過酷な環境でも、ランナーが高いパフォーマンスを発揮できるように、機能性と耐久性を極限まで高め、常に技術革新を重ねながら開発を続けてきました。

そのため、トレイルやロードにおいて独自の技術、素材、そして世界最高峰のノウハウを持つパートナーとの連携を深化させ続け、常に最新・最高の製品を生み出し続けています。たとえば、超軽量・超強度のカーボンプレート、イタリアの老舗タイヤメーカーVittoriaとのコラボでのアウトソール、注目のPebaxを用いたミッドソールなどの素材、最高峰のロード用シューズ「Kype pro」で採用しているスプリットヒールデザインなど、各シューズのモデルに合わせて工夫を施し、あらゆる箇所においてランナーが今まで体験したことがない自分の走りと出会えるための設計がなされているのです。

Vittoria(TM) outsole

ロードにもトレイルにも対応した、耐久性・グリップ性に優れたアウトソール。 イタリアの老舗タイヤメーカーVittoriaとコラボレーション。

Arris Carbon Plate

超軽量・超強度のカーボンプレート。かかと着地時のパフォーマンスを大幅に向上させるスプリットヒールデザイン。

Aeromesh Upper, Cr Foam Pro(TM) midsole

軽量で強度のあるオープンウィーブ素材で作られており、通気性と快適さを提供するアッパー。また超臨界技術と注目素材Pebaxを用いた、高性能なミッドソール。

[洗練されたデザイン]

アディダスのフットウェアデザイナーだったEric Sarin(エリック サリン)が率いる、新たなデザインチームがCRAFT開発に加わりました。2025年SSモデルより、CRAFTの独自の機能や哲学を新たなデザインにて表現したシューズとなります。

機能とデザインを両立させた、新生CRAFTのシューズをぜひ体験してみてください。

Eric Sarin プロフィール

1995年~2001年ドイツadidasにて、adidasOriginalsブランド立ち上げ、プロダクトマネージャーを経験後、執行役員としてadidasのフットウェアデザイナー。2001年~アメリカK-Swissにて、グローバル製品担当副社長。フランスle coq sportifルコックスポルティフにて、グローバルマーケティングディレクター。アメリカPumaにて、フットウエア部門シニアプロダクトマネージャーを歴任後、自身のブランドAlmaMaterをカリフォルニア州マリブにて戦艦店を出店し、スウェーデンCRAFT Sportswearと独占的パートナーシップを結ぶ

CRAFTに関する情報は下記にて随時ご案内しております。

《エスキュービズム プロフィール》

エスキュービズムは、2006年の会社設立以後、リテールテックのリーディングカンパニーとして、小売業界を中心に、DXコンサルティングや、EC-ORANGE、ORANGE POSを主軸としたリテールソリューションプロダクトを提供し、顧客のDX推進のサポートを実施してまいりました。

リアルとネット双方における業務知識が豊富である強みを活かし、 魅力的なプロダクトを創り出し提供するブランド運営と、 それを支えるシステム開発・ソリューション構築にフルコミットするアパレルソリューション事業を展開しています。

エスキュービズムアパレルソリューション事業ページ

URL:https://s-cubism.jp/apparel/

