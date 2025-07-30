¥®¥Ö¥êー¡¢¥Þ¥ë¥ÁLLM¤ÎÂÐÏÃ·¿À¸À®AI¡ÖMANA Studio¡×¤Ë¤Æ¡ÖGemini 2.5 Flash-Lite¡×¤ËÂÐ±þ³«»Ï
À¸À®AI¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎË¡¿Í¸þ¤±Æ³Æþ¡¦³èÍÑ¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¦É¾²Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ö¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æ¼ê¹â»Ö¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î30Æü¡¢Äó¶¡¤¹¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMANA Studio¡Ê¥Þ¥Ê ¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢ÊÆGoogle¤¬7·î22Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡ÖGemini 2.5 Flash-Lite¡×¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂÐ±þ¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖGemini 2.5 Flash-Lite¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Gemini 2.5 Flash-Lite¤Ï¡¢Gemini 2.5¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ®¤«¤ÄºÇ¤âÄã²Á³Ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ÀÇ½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Gemini 2.5 Pro¤äFlash¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë»×¹Í¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¡¢100Ëü¥Èー¥¯¥ó¤â¤ÎÆþÎÏ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³Ø½¬¥«¥Ã¥È¥ª¥Õ¤âÆ±¤¸¤¯2025Ç¯1·î¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±Åù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±þÅúÂ®ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤ÏÌÀ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥êー¥ººÇÂ®¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³ÊÌÌ¤Ç¤Ï¡¢MANA StudioÆâ¤Ç¤ÎÄó¶¡²Á³Ê¤ÇÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½¾ÍèºÇ¤â°Â²Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿Gemini 2.5 Flash¤Î5Ê¬¤Î1¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÄã²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Gemini 2.5 Flash-Lite¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://deepmind.google/models/gemini/flash-lite/
¢£¡ÖMANA Studio¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MANA Studio¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëLLM¤Ë¡ÖGemini 2.5 Flash-Lite (Preview)¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½¹Ô¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Î¤Þ¤Þ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¶áÆüÃæ¤Ë¡ÖGemini 2.5 Flash-Lite¡×¡ÊGA¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Ë¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À¸À®AI¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMANA Studio¡Ê¥Þ¥Ê ¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×
¡ÖMANA Studio¡×¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿ÁàºîÀ¤È¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¤¿À¸À®AI¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ë¥ÁLLMµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎºÇ¿·LLM¤ÎÃæ¤«¤é¶ÈÌ³¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÁªÂò²ÄÇ½¡£LLM¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿ºÝ¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÉ¸½à¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ðÈ×¤Ë¤è¤ê¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥æー¥¶ー¥Çー¥¿ÊÝ¸î¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó»Ö¸þ·¿¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖMANA Buddy¡Ê¥Þ¥Ê ¥Ð¥Ç¥£¡Ë¡×
ÆÃÄê¤Î¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÁêËÀ¤Î¤è¤¦¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖBuddy¡×¤ò¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËºîÀ®¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ê£»¨¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³«È¯¥Äー¥ë¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢¡ÖMANA Buddy¡×¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤äÊ£»¨¤ÊÀßÄê¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢Ã¯¤â¤¬Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ç¹âÀÇ½¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òºîÀ®‧³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊUI/UX¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMANA Studio¡×Web¥Úー¥¸¡§https://gomana.ai/product/mana-studio/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ö¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆîÊ¿ÂæÄ®15-13 ÄëÅÔ½ÂÃ«¥Ó¥ë7¡¦8F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§°æ¼ê ¹â»Ö
Àß¡¡Î©¡¡¡§2009Ç¯4·î28Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§5000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
HR¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡ÊTrack¡Ë
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX»ö¶È¡ÊDECA¡¦¥Þー¥±GAI¡Ë
¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óDX»ö¶È¡ÊMANA¡¦Ë¡¿ÍGAI¡Ë
AI³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡ÊGivery AI Lab¡Ë
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶È
URL¡¡¡§https://givery.co.jp/
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£