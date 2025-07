HIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live」書店コラボキャンペーンを7月30日より全国524書店で開催！

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社(代表取締役社長:富樫 建、略称:日販)は、エイベックス・ピクチャーズ株式会社(代表取締役社長:勝股 英夫)とGCRESTUDIO(運営:株式会社サムザップ、代表取締役社長:日高 裕介)によるHIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live(パラドックスライブ)」との書店コラボキャンペーンを、2025年7月30日(水)より全国524書店にて開催します。

■「Paradox Live」書店コラボキャンペーン概要

「Paradox Live」との書店コラボキャンペーンは2023年以来、2回目の開催となります。今回のコラボでは、7月30日に開演するバトルイベントに合わせて発売するCD「Paradox Live -Battle of Unity- Round3 "FUTURE"」のジャケットビジュアルと「Battle of Unity」のイラストを使用したチケット風しおりのプレゼントや、前回好評だったキャストサイン入りノベルティが当たるXプレゼントキャンペーン、新発売CD「FUTURE」の新グッズと「Battle of Unity」関連のグッズを含むPOPUP SHOPを開催します。ヘッズ(「Paradox Live」ファン)の皆さまに、前回以上にパワーアップしたキャンペーンをお届けします。

<概要>

・開催期間 : 2025年7月30日(水)~2025年8月22日(金)

・開催店舗一覧 : https://hon-hikidashi.jp/event/66854/

・詳細情報 : https://hon-hikidashi.jp/event/65747/



<内容>

1.商品購入時に「Paradox Live」オリジナルしおりをプレゼント!

キャンペーン期間中、対象書店で商品のご購入時に所定の引換画像をご提示、もしくはレジにてお声掛けいただいた方へ、購入金額1,000円(税込)につき1枚、「Paradox Live」オリジナルしおりをランダムでプレゼントします。

オリジナルしおりはチケットをモチーフにしたデザインで、2025年7月30日(水)発売のCD「Paradox Live -Battle of Unity- Round3 "FUTURE"」のジャケットビジュアルおよび、バトルイベント「Battle of Unity」のキャラクターイラストを使用した全11種となります。



※配布対象となる商品は、本・文具・雑貨など店内のすべての商品です。

(図書カードを含む金券類等、一部対象外がございます。)

※1会計での配布枚数に上限はございません。

※オリジナルしおりがなくなり次第終了となります。

▼オリジナルしおりサンプル(全11種)

※オリジナルしおりは実際のデザインと異なる場合がございます。

▼ノベルティキャンペーン引換画像

※引換画像はキャンペーン詳細ページや「ほんのひきだし」公式Xにも掲載しています。

「ほんのひきだし」公式X:https://x.com/honhikidashi

2.「Paradox Live」POPUP SHOPを限定6店舗で開催!

キャンペーン期間中、新発売CD「Paradox Live -Battle of Unity- Round3 "FUTURE"」の新グッズをはじめ、バトルイベント「Battle of Unity」の関連グッズを取りそろえたPOPUP SHOPを、全国6店舗限定で開催します。



▼POPUP SHOP開催店舗

・コーチャンフォー 新川通り店(北海道)

・三省堂書店 アトレ秋葉原1(東京都)

・啓文堂書店 府中本店(東京都)

・星野書店 近鉄パッセ店(愛知県)

・ブックスタジオ 大阪店(大阪府)

・HMV&BOOKS HAKATA(福岡県)



▼POPUP SHOPグッズラインアップ

※「Paradox Live A4クリアファイル Battle of Unity・全29種」、「Paradox Live アクリルスタンド Battle of Unity・全29種」は三省堂アトレ 秋葉原1店、星野書店 近鉄パッセ店のみのお取り扱いとなります。

3.「Paradox Live」キャストのサイン入りノベルティなどが当たる!Xプレゼントキャンペーン

「#書店でパラライ」のハッシュタグをつけて、キャンペーン対象書店で入手したオリジナルしおりの写真をXに投稿いただいたお客様を対象に、「Paradox Live」キャストのサイン入りノベルティや、ノベルティコンプリートセットなど豪華賞品が抽選で当たります。

・応募受付期間:2025年7月30日(水)~2025年8月22日(金)

・応募方法

1.キャンペーン対象書店にてオリジナルしおりを手に入れ、写真を撮影する。

2.「#書店でパラライ」のハッシュタグをつけて、オリジナルしおりの写真と、欲しい賞品名をXで投稿する。

・キャンペーン詳細:https://hon-hikidashi.jp/event/65747/

※賞品の詳細や注意事項については、「ほんのひきだし」掲載の「Paradox Live」書店コラボキャンペーン概要記事をご覧ください。



■「Paradox Live(パラドックス ライブ)」とは

「Paradox Live」は、2019年に始動し、ボイスドラマと楽曲が収録されたCDシリーズやライブイベントを中心に展開するHIPHOPメディアミックスプロジェクト。近未来を舞台に、それぞれの音楽ジャンルでトップを走る各HIPHOPチームのキャラクター達が自らの音楽でNo.1を獲るためにステージバトルに挑む姿を描きます。

「Paradox Live」公式サイト:https://paradoxlive.jp/
「Paradox Live」公式X:https://x.com/paradoxlive_PR

「Paradox Live」公式X:https://x.com/paradoxlive_PR

「Paradox Live」公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/ParadoxLive

(C)Paradox Live2025

■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 マーケティング統括本部企画チーム 担当:片山、窪薗

TEL.03-3233-4854/E-mail: nippan_md@nippan.co.jp