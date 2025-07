Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÄÞ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¡ª¡ÖÄÞ¿­¤Ó°é¤Æ～¤×¡×ÃÄÂÎÍÍ¸þ¤±ÂçÎÌ¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¤ò8·î18Æü³«»Ï¡£ÅÐ»³¤ÎÆü¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤ª»î¤·ÂÎ¸³¤â

新サービス開始のお知らせ

株式会社自由が丘ひばり整爪院販売だけではなく、スポーツ団体や施設などで爪のトラブルに使用したい方へのサービスです

株式会社自由が丘ひばり整爪院は、法人顧客向けの大量割引サービスをさらに拡充し、登山サークルやスポーツクラブなど、足のトラブルが多い団体様からの要望に応える新たな取り組みを開始しました。これにより、爪のトラブルの予防とケアの重要性を広く周知し、健康な足元を保つためのセルフケアを推進することを目指しています。

登山の日キャンペーン(お試し購入企画)

サービス開始に先立ち、2025年8月5日~15日の期間限定で「登山の日キャンペーン」を実施します。

キャンペーンコード「TOZAN-2025」を入力すると、総額から5%OFF。セット購入の場合はセットお値引き価格よりさらに追加5%OFFでご購入いただけます。

期間:2025年8月5日(10:00)~8月15日(23:59)

対象商品:「爪伸び育て~ぷ」(単品・セット)

キャンペーンコード:TOZAN-2025

商品紹介:「爪伸び育て~ぷ」

「爪伸び育て~ぷ」は、足の爪の痛みや変形を未然に防ぐセルフケア用品(一般医療機器)です。

爪切りの失敗や靴による圧迫や衝撃などで起こる、短くなった爪の問題に対して、貼るだけで簡単にケアが行えます。

・例えば、どのような爪のトラブルに対応可能かについてご紹介いたします

爪切りの失敗や爪への衝撃による割れ・剥がれのトラブル

・足の場合、爪周囲の皮膚が隆起して爪を食い込ませます。

足の爪は体重がかかることに加え、靴による圧迫を受けるため、手とは異なりトラブルが発生しやすいですトラブルを未然に防ぐためには早期の対処が重要です。

・爪伸び育て~ぷの使用例

拇趾(足の親指)の爪が内出血で真っ黒になった後に剥がれた、”爪が死んだ”状態への使用例です。第2趾(足の人差し指)の使用例です

大量購入サービスの詳細

※すでに変形が進んでいる”肥厚爪”や”爪甲鉤彎症”を改善させる効果はありません。未然に予防するためのケア用品です。

対象となるのは・・・?

・スポーツ団体・登山サークルなど

・高齢者施設・医療機関

・自社サイトや店舗で販売したい事業者

・従業員の健康サポートを行う法人

💡 大量購入のメリット

お悩み解決に貢献

スポーツや履物による爪トラブルなど、セルフケアの選択肢としてご提案いただけます。

新たな収益チャンス

自社サイトや店舗での販売により、追加の収益源として活用可能です。

顧客・利用者の満足度アップ

これまで見過ごされがちだった爪の悩みにアプローチ。安心感を提供できます。

導入はとっても簡単

特別な準備は不要。すぐに導入・販売をスタートできます。

💰 お得な割引制度(+送料無料)

100~499個: 15% OFF

500~999個: 20% OFF

1000個以上: 25% OFF

送料無料!

100個以上ならサイズの組み合わせも自由(例:大サイズ60個+小サイズ40個など)

・必要な手続きは?

1.弊社サイトにて「個人用」と「大量購入用」の2つのアカウントを作成

2.専用フォームに必要な情報を入力

3. 登録情報を確認し、承認プロセスを経て取引が開始

足爪セルフケアグッズ ひばり整爪店のコメント

足元の健康を守ることは、すべての世代にとって重要なテーマです。

靴を履く文化がまだ新しい日本では、足のケアへの意識が十分に浸透しておらず、問題が進行するケースが多いのが現状です。

子どもから高齢者まで、日々のケアを通じて健康を保つことが、自分の足で歩き続けるための鍵となります。

また、私たちはスポーツや合わない靴、抗がん剤の副作用などにより爪にトラブルが生じ悩んでいる方々の力になりたいと考えています。

そして、それらの問題を未然に防ぐことの重要性を、多くの方に知っていただけるよう努めています。

セルフケアの重要性を啓発しつつ、高品質のケア用品を通じて、すべての利用者様が安心して生活を楽しめるよう取り組んでいます。

足爪の健康を守るために、共に歩んでいきましょう!

株式会社自由が丘ひばり整爪院について

私たちは、2011年に「自由が丘ひばり整骨院」としてスタートし、地域の皆様の健康を支えてまいりました。

その後、足爪のトラブルに悩む方々の声に応えるため、治療院としての方向性を見直し、足の爪のケアに特化した「自由が丘ひばり整爪院(せいそういん)」として新たに生まれ変わりました。(商標登録済み)

2024年1月には、セルフケア用品専用のECショップをオープンし、自社開発した高品質な製品「爪伸び育て~ぷ」を販売することで、多くの方々が自宅でも安心してケアを行える環境づくりを進めています。

これからも皆様の足元の健康を支える存在であり続けます。

