台湾の次世代テックが大阪・梅田に集結。AI・スマートシティ・ESG領域のスタートアップ30社による特別展示・ピッチイベント開催
2025年8月20日（水）・21日（木）に、大阪・梅田の「NORIBA 10 Umeda」にて、台湾発の注目スタートアップが一堂に会する特別イベントを開催いたします。
AI、スマートシティ、モビリティ、ヘルスケア、再生可能エネルギーなど、ESG視点に基づいた最先端の社会実装技術を紹介。都市課題解決に挑む台湾スタートアップによる展示・登壇・体験型ツアーを通じて、ビジネス・研究・自治体・学生など幅広い層との交流を促進します。
■イベント概要
【DAY 1｜8/20（水）】
AI Solutions Shaping the Future of Urban Innovation
- 都市の課題に挑む、台湾発のESG・スマートテックが集結
日時：2025年8月20日（水）13:00～17:00（開場12:30）
会場：NORIBA 10 Umeda（阪急大阪梅田駅直結）
参加費：無料（事前登録制）
主催：Startup Island TAIWAN
後援：2025年日本国際博覧会協会
プログラム内容（予定）：
基調講演｜テクノロジーが描く都市の未来
登壇者一覧：
稜研科技 TMY
聯齊科技 nextDrive
台灣智慧駕駛 Turing Drive
悠勢科技 USPACE
科淨能源 CarbonClean Energy
国際セッション｜日台韓・ASEAN・豪州との共創座談会
登壇者一覧：
Brian Lim（the COO of Encognize GK）(マレーシア)
David Bae（venture capitalist BIG Impact VC）(韓国)
Joshua Flannery（the co-founder and CEO of Innovation Dojo group）(オーストラリア)
モデレーター：Leo Wu（Director, Startup Island TAIWAN ）
台湾スタートアップによるピッチ（C-Level登壇）
登壇者一覧：
優豈 Yo-Kai Express
杰倫智能 Profet AI
適着三維科技 TG3D Studio
李連資源科技 leelink
奧暢雲 Allxon
凸版蓋特資訊 TOPPAN Security
桓蘐智聯 IHH
業安科技 Yallvend
優必達 Ubitus K.K.
展示エリアツアー・交流ネットワーキング
AI同時通訳（日本語・英語対応）
参加事前登録ページはこちら：https://lu.ma/q9rehg6p
【DAY 2｜8/21（木）】
Meet the Tech Founders in Osaka
- スタートアップ創業者と直接対話できる特別ピッチ＆ツアー
日時：2025年8月21日（木）14:00～15:30（受付13:30～）
会場：同上（NORIBA 10 Umeda）
参加費：無料（事前登録制）
プログラム内容（予定）：
ガイド付きスタートアップブース体験ツアー
創業者による日本語ピッチセッション（通訳あり）
台湾政府関係者・日本企業・学生とのネットワーキング
事前登録ページはこちら：https://lu.ma/5ucw2ekr
■本イベントの注目ポイント
・台湾発のAI・IoT・グリーンエネルギー等の社会実装例を大阪で体感
・創業者や政府関係者との直接対話を通じた国際ネットワーク形成
・ESG・スマートシティ・再生可能エネルギーなど最先端分野を横断
・大阪・関西万博に向けた台湾政府の先進的な取り組みを国内初公開
■こんな方におすすめ
・テック業界・スタートアップ業界に関わるビジネスパーソン
・自治体・行政関係者、都市政策・交通・環境分野のご担当者
・SDGs/ESG・スマートシティ領域に興味のある学生・研究者
・台湾との共創・投資・進出を検討中の企業・金融機関関係者
■主催者コメント
Leo Wu（Director, Startup Island TAIWAN）
台湾政府が推進する国家的スタートアップブランド「Startup Island TAIWAN」は、アジアと世界をつなぐグローバルハブとしての台湾の可能性を、日本・大阪から改めて発信してまいります。本イベントを通じて、都市や社会課題に向き合うテクノロジーとのリアルな接点を感じていただければ幸いです。
台湾と大阪のテクノロジー分野における連携はますます緊密になっています。
Startup Island TAIWANは、今回の万博を機に、テクノロジーがいかに社会の発展を促進できるかを発信してまいります。
■Startup Island TAIWAN について
「Startup Island TAIWAN」は、台湾国家発のスタートアップブランド。
国家発展委員会による支援のもと、次世代イノベーションの国際展開を推進中。2025年の大阪・関西万博に向けて、2023年から日本国内での活動を本格化させています。
公式サイト：https://startup.sme.gov.tw/
X（旧Twitter）：https://twitter.com/startupislandtw