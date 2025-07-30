¼·Í¼¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Î¿·À±¡ÖOffshore¡×¤Î¡í½é¡í¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWavey¡Ù¤¬2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê!!

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by Vocal Arata
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ALBUM Wavey
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¡ÚLive Schedule¡Û
2025.8.17(Sun)¡¡Open/18:30 Start/19:00
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TICKET¡§ADV \3,000-(+1D\600-) /DOOR¡¦\3,500-(+1D\600-)¡¡
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