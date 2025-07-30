＜経営者・人事労務担当者向け＞９月２５日開催「ぎふ健康経営セミナー２０２５」（岐阜市）のご案内

株式会社岐阜新聞社

株式会社岐阜新聞社は、従業員らの健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に実践する「健康経営」について学ぶ、「ぎふ健康経営セミナー２０２５」を９月２５日（木）午後１時３０分から、岐阜市宇佐の岐阜県図書館で開催します。

岐阜新聞社主催、岐阜県商工会議所連合会共催、アクサ生命保険特別協賛、岐阜県、岐阜労働局、全国健康保険協会（協会けんぽ）岐阜支部後援。

同セミナーでは、食と栄養のコンサルティング業ＦＲＥＣ（瑞穂市）の馬淵恵社長が「健康経営で仕事のパフォーマンスを上げる～食で変わる！お米が支える社員のメンタルと脳機能～」と題して講演します。また、「健康経営優良法人２０２５」で、全国の中小規模法人部門上位５００法人に対して付与される「ブライト５００」に認定された大野ナイフ製作所（関市）や、上位１０００法人「ネクストブライト１０００」に認定された都築産業（羽島市）による事例発表もあります。

聴講は無料で、事前申込が必要。定員は５０人で先着順。問い合わせは岐阜新聞社営業局、電話０５８（２６４）１１５８。

ぎふ健康経営セミナー２０２５

https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/571069