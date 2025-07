お米のもみ殻由来・業界屈指の高水準 高濃度の植物性シリカ濃縮液サプリメント「RICE SILICA」が新発売

F.I.S.株式会社

F.I.S.株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:石川淳)は、植物性シリカを配合した商品を展開する「BEAUTIFUL SILICA」ブランドから、美容と健康を内側から支える高濃度植物性シリカ濃縮液配合サプリメント「RICE SILICA」を2025年8月6日(水)に新発売いたします。

現代人の90%に一番不足しているミネラルといわれるシリカ(ケイ素)は、人体の全身に存在する重要なミネラルとして知られ、皮膚、髪、爪などのエイジングケアや骨、血管などの構成をする上で重要な役割を持ちます。それ故に美肌づくりや骨密度の維持、関節のケア、さらに抗酸化作用による老化予防など、体の内側から美容と健康維持に寄与する成分として世界的に注目を集めています。本製品はお米のもみ殻をアップサイクルして抽出した植物由来シリカを配合しており、環境にも身体にも配慮した持続可能な“飲む美容”習慣を提案します。





なお、7月24日(木)に先行販売した植物性シリカ配合の化粧品シリーズ「KIRAKIRA」はヒト幹細胞培養液をはじめ美容成分との相乗効果で、コラーゲン・ヒアルロン酸合成促進や肌のハリ・潤いサポートに着目した設計となっており、本製品と併せ、内外両面からのケアが可能となります。

1.シリカとは

■美容業界のトレンドーインナービューティーとミネラル美容

美容業界では、外側からのケアだけでなく、内側から美しさを支える「インナービューティー」が大きな注目を集めています。特に現代では、ミネラルによる美容ケアが新しいトレンドとして確立されており、体の内側から健康的な美しさを追求する消費者が急増しています。従来の外用美容製品に加えて、体に必要とされるミネラルを効率的に摂取することで、根本的な美容・健康課題にアプローチするケアが求められています。その中心にあるのが「シリカ」です。

■現代人に一番不足しているミネラル「シリカ」とは

シリカは皮膚・髪・爪・骨・血管など身体の構造に関わる重要なミネラルですが、成人で一日に10mg~40mg消耗されるので、シリカの補充が十分でないとというものの、体内生成ができず、20歳をピークに減少、40歳になると約半分まで減少するとされ現代人に最も不足しているミネラルといわれています。そのため、食事や補助食品を通じて外部から継続的に摂取することが、健康と美容を維持するために不可欠となっています。

2.植物性シリカの働きと特徴

■美容・健康両面を支えるマルチパフォーマンスな働き

植物性シリカは、体の構造を形成し、守り、その機能を援助するという根本的な働きをもつため、美容と健康の様々な側面において効果が期待されます。

特にエイジングケアにおいては、植物性シリカは細胞レベルでの修復と再生を促進し、体内の組織構造を強化することで肌のハリ、弾力、透明感の向上に寄与します。

■美肌サポート:肌のうるおいやハリを保つ「コラーゲン」の形成に関わり、ふっくら弾むような素肌へ。細胞レベルから肌の修復をサポートし、内側からの美しさを引き出します。

(※2)

■健やかな髪へ:髪のハリやコシ、自然なツヤ感を保ち、すこやかな美髪を育みます。年齢とともに気になる髪の悩みにもアプローチします。(※2)

■骨と関節の健康維持に:骨と間接の主成分であるコラーゲンの形成に関わり、骨の強さや関節のしなやかさを守ります。年齢による骨密度の低下を予防し、動ける体を保ちます。(※3)

■年齢に負けないからだ作り(抗酸化ケア):老化や不調の原因となる“活性酸素”を除去し、細胞の若々しさをキープ。エネルギーの源・ミトコンドリアの働きもサポートし、内側から元気を引き出します。(※4)

■腸内環境を整えて、全身スッキリ:腸内フローラを整え、免疫力や代謝の働きをサポート。おなかの調子を整えることで、美容と健康の土台をしっかり支えます。(※4)

■体にも自然にも優しい植物性シリカの特徴

高濃度×吸収性に着目:シリカを効率的に摂取するには、「十分な濃度」と「吸収されやすい形」を保つことがポイントです。本製品は、籾もみ殻から高純度のシリカを抽出する特許技術に加え独自のノウハウにより高濃度のシリカを水に溶けやすい形で安定化することに成功しており、稲を由来とする植物性シリカは、粒子が小さく多孔質な構造を持つことからスムーズな吸収が期待できるのが特長です。そのため、少量でも、毎日続けることでしっかりと実感へつながります。毎日のライフスタイルに自然に取り入れられるので、美容と健康を無理なく内側からサポートします。

続けても安心の栄養素:植物性シリカは過剰摂取によるリスクがない栄養素であることも検証されています(※5)1日に必要な量だけシリカを摂取していては、体内の不足したシリカを十分に補うことができないため健康維持の観点からは、1日の推奨摂取量にこだわらず、やや多めの量を、長期間・継続的に摂取することが推奨されています。

高純度・国産のこだわり製法:国内産の“もみ殻”だけを使い、40年以上の研究に基づいた独自製法で精製。純度99%以上の高品質なシリカを実現し、不純物を極限まで取り除いています。



国際的にも認められた安全性:国連の食料農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)による、合同食品添加物専門会議(JECFA)での添加物の安全性評価において、Amorphous(非晶質)のケイ素と指定されています。(※6)



地球環境にも優しいサステナブル素材:本来は廃棄されるお米のもみ殻を高付加価値の健康食品原料として再生利用することで、環境負荷の低減と持続可能な循環型社会の実現に寄与しています。

3.植物性シリカ濃縮液サプリメント「RICE SILICA」特徴

▲植物性シリカの働きと特徴

業界屈指の高水準・吸収率の高さへの工夫:40年余りに渡り研究を続ける株式会社クレディーの製品開発をブランド化し、特許技術による高濃度19260ppmを配合(※1)した植物性シリカの溶液化を実現。水に溶けやすい形で安定化させることで、摂取しやすさと吸収性に配慮した設計にこだわりました。

従来の粉末状やカプセル状の製品と比較して、液体状にすることで吸収率を大幅に向上させ、効率的な摂取を可能にしています。

植物由来の安全性とトレーサビリティ:原料はお米のもみ殻由来。鉱物性原料を一切使用せず、無香料・人工添加物不使用というこだわりの設計で製造されており、人の身体との親和性が高く、優れた吸収性を誇ります。また、日本国内のHACCPに準拠した工場にて製造され、ロットごとの成分分析を徹底することで、常に高水準の品質を保持。原料の産地から製造・検査・出荷に至るまでのすべての工程において透明性とトレーサビリティを確保し、安心して選べる製品づくりを実現しています。

生活に取り入れやすいシンプルな“飲む”習慣:毎日の食事や飲み物に加えるだけで、無理なく体の内側から美と健康をサポート。忙しい現代人のライフスタイルにもなじみやすく、これからの新しい健康習慣として注目を集めています。

サステナブルなものづくり:100%リサイクル可能なパッケージを採用し、。自然の恩恵を受けて生まれた製品として、持続可能な社会の実現に貢献し、未来世代にも安心して受け継がれるブランドを目指しています。

4.商品概要

商品名:RICE SILICA

発売日:2025年8月6日(水)

・内容量:500ml(約90日分)

※成人が1日で必要とするケイ素摂取量40mg(本品5.5ml相当)を約90日間摂取できます。

・価格:19,980円(税込)

・販売チャネル:公式オンラインストア(近日オープン予定)

■RICE SILICAの使い方

本品をよく振ってから200~500ml程度のお好みのお飲み物などに混ぜ、十分に希釈してご使用いただくのがおすすめです。

1日あたり約5.5mlを目安に、数回に分けて取り入れることで、効率よくシリカ(ケイ素)を補給することができます。

■主な使用シーン

・いつものお味噌汁やスープに

・ご飯を炊く際のお水に

・お好みの飲み物(お茶やアルコールなど)に

・マイボトルのお水に加えて、外出先でも手軽に

毎日のお食事や生活リズムに"ちょい足し"スタイルで無理なく続けられるのが特長です。

5.医学的見地からの評価(植物性シリカ普及協会医学顧問コメント)

「いつまでも元気で過ごし続けるためには正しい未病予防の対策が必要です。その為には体内のケイ素濃度を標準値に保つ必要があります。ケイ素は必要量を食事だけで補うことが難しいので、食事以外の方法で摂取し続けなければいけません。健康で活力ある人生を過ごし続けるために、人との親和性が高く安全な植物由来のライスシリカを摂取し続けることをお勧めします。体内のシリカは年齢とともに減少しますが、植物性は吸収性が高く、安心して日常的に摂取できる素材です。美容から健康、エイジングケアまで支える可能性があると強く感じています。」



獨協医科大学 名誉教授

医学博士 森 吉臣

6.今後の展開

美容・健康業界向けメディア勉強会(2025年9月予定)の開催や、美容専門家・インフルエンサーとの共同企画等を通じ、植物性シリカの価値を社会に発信してまいります。「BEAUTIFUL SILICA」ではスキンケア化粧品や濃縮液に続き、今後もヘルスケア・ビューティー商品ラインアップを拡充予定です。

なお、本製品に先行して植物性シリカ配合の化粧品シリーズも販売中です。ヒト幹細胞培養液をはじめ美容成分との相乗効果で、コラーゲン・ヒアルロン酸合成促進や肌のハリ・潤いサポートに着目した設計となっており、内外両面からのシリカケアが可能です。

の想い

長年にわたる植物由来シリカの研究と質の高い開発が行われた商品を、この度、皆様にBEAUTIFUL SILICAとしてをお届けできることを嬉しく思います。私たちは「本当にいいものだけをお届けしたい」という想いから、当ブランドをスタートいたしました。皆様に安心して手にとっていただけるよう、一つひとつ心をこめてお届けすることを通じて、お客様が穏やかな気持ちで健やかな毎日をお過ごしいただくためのお手伝いをいたします。

【BEAUTIFUL SILICA 製品についてのお問合せ先】

TEL:050-1724-4503

【公式ブランドWebサイト】

https://beautifulsilica.com

【公式LINE】

https://line.me/ti/p/%40741ncqch(https://line.me/ti/p/%40741ncqch)

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/beautiful_silica/

本製品は、次のような実験結果に基づき、開発を行っております。

■参考研究一覧

[※1]シリカ濃度19260ppmは、植物性シリカ商品として国内でも屈指の高水準を誇ります。

この高濃度抽出は開発元であるクレディー社の特許技術によって実現されたもので、国内トップクラスの品質として高く評価されています。

[※2]Lidiane Advincula de Araújo, Flavia Addor, Patricia Maria Berardo Gonçalves Maia Campos, "Use of silicon for skin and hair care: an approach of chemical forms available and efficacy", Anais Brasileiros de Dermatologia, 2016 May-Jun;91(3):331-335, PMCID: PMC4938278 PMID: 27438201, URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4938278/

[※3] Charles T. Price, Kenneth J. Koval, Joshua R. Langford, "Silicon: A Review of Its Potential Role in the Prevention and Treatment of Postmenopausal Osteoporosis", International Journal of EndocrinologyVolume 2013, Issue 1,URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2013/316783

[※4] Wei-Yi Wu, Pei-Li Chou, Jyh-Chin Yang,Chiang-Ting Chien, “Silicon-containing water intake confers antioxidant effect, gastrointestinal protection, and gut microbiota modulation in the rodents”,PLoS One. 2021 Mar 31;16(3):e0248508. doi: 10.1371,URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8011764/(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8011764/)

[※5] Ravin Jugdaohsingh , Simon HC Anderson , Katherine L Tucker , Hazel Elliott , Douglas P Kiel , Richard PH Thompson , Jonathan J Powell, Dietary silicon intake and absorption, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 75, Issue 5, May 2002, Pages 887-893, URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000291652306210X

[※6] 二酸化ケイ素の食品添加物の評価ページ:https://www.ffcr.or.jp/tenka/secure/jecfa.html

リンク先の279番目(二酸化ケイ素)をご参照ください。