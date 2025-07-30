【世界34か国シリーズ累計180万部突破】『変な絵』（コミック）（原作：雨穴 漫画：相羽紀行）第3巻が8月7日に発売！
株式会社双葉社
1.あらすじ
2.コミックス情報
(C)雨穴・相羽紀行/双葉社
3.連載先
4.SNS
5.原作情報
世界34か国シリーズ累計180万部越えの雨穴氏メガヒット作品『変な絵』のコミックス第3巻が2025年8月7日(木)に株式会社双葉社から発売されます。
1.あらすじ
【『変な家』著者・雨穴の最高傑作を完全コミカライズ！】
高校の美術教師・三浦義春がK山の山中で殺害された。
現場には、三浦が最期に描いたと思われるが絵が遺されていた。それは、レシートの裏に描かれたK山8合目から望む山並みのスケッチ。なぜ三浦は死の間際に、絵を遺したのか――。
描かれた時代も場所も異なる9枚の絵。その謎に迫る戦慄のスケッチ・ミステリー！
2.コミックス情報
『変な絵３.』
原作：雨穴 漫画：相羽紀行
発売日：2025年8月7日(木)
定価：本体720円＋税
判型：B6判
ISBN：9784575440942
【作品ページURL】
https://www.futabasha.co.jp/book/97845754409420000000?type=1
(C)雨穴・相羽紀行/双葉社
3.連載先
「コミックシーモア」にて先行配信をしております（https://www.cmoa.jp/precede/）
また、双葉社「漫画アクション」、「webアクション（https://comic-action.com/）」でも連載中！
4.SNS
雨穴（原作）：https://twitter.com/uketsuHAKONIWA
相羽紀行（漫画）：https://twitter.com/aibakikou
5.原作情報
著：雨穴
発行：双葉社
https://www.futabasha.co.jp/book/97845755281380000000?type=1