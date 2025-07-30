【世界34か国シリーズ累計180万部突破】『変な絵』（コミック）（原作：雨穴　漫画：相羽紀行）第3巻が8月7日に発売！

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株式会社双葉社

世界34か国シリーズ累計180万部越えの雨穴氏メガヒット作品『変な絵』のコミックス第3巻が2025年8月7日(木)に株式会社双葉社から発売されます。





1.あらすじ

【『変な家』著者・雨穴の最高傑作を完全コミカライズ！】


高校の美術教師・三浦義春がK山の山中で殺害された。


現場には、三浦が最期に描いたと思われるが絵が遺されていた。それは、レシートの裏に描かれたK山8合目から望む山並みのスケッチ。なぜ三浦は死の間際に、絵を遺したのか――。


描かれた時代も場所も異なる9枚の絵。その謎に迫る戦慄のスケッチ・ミステリー！



2.コミックス情報

『変な絵３.』


原作：雨穴　漫画：相羽紀行


発売日：2025年8月7日(木)


定価：本体720円＋税


判型：B6判


ISBN：9784575440942


【作品ページURL】


https://www.futabasha.co.jp/book/97845754409420000000?type=1









　　　　　　　　　　　　　　　　(C)雨穴・相羽紀行/双葉社


3.連載先

「コミックシーモア」にて先行配信をしております（https://www.cmoa.jp/precede/）


また、双葉社「漫画アクション」、「webアクション（https://comic-action.com/）」でも連載中！



4.SNS

雨穴（原作）：https://twitter.com/uketsuHAKONIWA


相羽紀行（漫画）：https://twitter.com/aibakikou



5.原作情報

著：雨穴


発行：双葉社


https://www.futabasha.co.jp/book/97845755281380000000?type=1