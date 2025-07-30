駅スタンプアプリ「エキタグ」葛城山ロープウェイにエキタグがデビュー
株式会社ジェイアール東日本企画
（１）設置駅とスタンプデザイン
（２）スタンプの取得時間・取得場所
◎株式会社ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」では、2025年8月1日（金）より、大阪エリアの葛城山ロープウェイにエキタグがデビューします。ぜひこの機会に空中散歩で四季の絶景を満喫してください。
■デジタル駅スタンプ「エキタグ」の対応路線・対応駅拡大
（１）設置駅とスタンプデザイン
【設置駅：２駅】
葛城登山口駅、葛城山上駅
（２）スタンプの取得時間・取得場所
デジタルスタンプ設置駅には NFC タグのサインを掲出いたします。設置スタンプの取得時間、取得
場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の「i」マークをタップし、ご確認ください。
今後も、多くのお客さまに鉄道でのお出かけを楽しんでいただけるよう、鉄道事業者等との連携により対応路線の拡大に取り組んでまいります。
★エキタグの導入状況はこちら：https://www.ekitag.jp/trainmap.html
※「エキタグ」および「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。
※画像はすべてイメージです。
■デジタル駅スタンプアプリ「エキタグ」
公式HP ：https://www.ekitag.jp/
Instagram ：https://www.instagram.com/ekitag_stamp/
X（旧Twitter）：https://x.com/ekitag_stamp