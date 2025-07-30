【8/24(日)開催決定】アートディレクター・小川裕子によるスペシャルイベント！アポロのオリジナルパッケージをデザイン
Meltykiss(メルティーキッス)や紅茶花伝、果汁グミなど、さまざまな商品のパッケージデザインを担当し、アートディレクターとして活躍している小川裕子氏から、商業向けを意識したデザインのコツを学べるスペシャルイベントです。
実際にアポロを手にしながら、アポロのオリジナルパッケージをデザイン。アポロはプレゼントします。
デザインに興味がある方は必見のイベントです。オープンキャンパスにはじめて参加する方も、一から丁寧に教えますので安心してご参加ください。
【パッケージデザイン講座】現役クリエイターが教える！「仕事につながる」創作スキル
日程：2025年8月24日（日）
時間：13:45～15:45
場所：専門学校日本デザイナー学院
参加：無料・事前予約制
申込：https://ndg.ac.jp/opencampus/22145(https://ndg.ac.jp/opencampus/22145)
- 特別講師紹介
小川裕子（おがわひろこ）
有限会社小川裕子デザイン
代表取締役 アートディレクター
小川裕子（おがわひろこ）
主なクライアント、明治・サントリー・たらみなど
パッケージをメインに広告展開、雑誌へのコラム、講演会も行う。
桑沢デザイン研究所非常勤講師
PENTAWARDS SILVER、日本パッケージデザイン大賞 銀賞、銅賞、審査員特別賞、入選多数、JPC 経済産業大臣賞、経済産業商情報政策局長賞、洋食品部門賞、リニューアル賞
ほか。
HP：http://ogawa-design.com/
Instagram：https://www.instagram.com/ogawahirokodesign/
専門学校日本デザイナー学院
アクセス：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町4-16
最寄り駅：渋谷駅 徒歩5分
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