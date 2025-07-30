¡È»à¤ËÌá¤ê¡É¥Àー¥¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëµðÊÔ¡Ø¥í¥¹¥È¥¨¥ó¥É¡Ù5´¬¤Ê¤É¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×7·î¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒÈ¯Çä¾ðÊó¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒCygames¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏî´¹Ì°ì¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎºîÉÊ¤«¤é¡Ø¥í¥¹¥È¥¨¥ó¥É¡Ù5´¬¤ò´Þ¤à16¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ò¡¢7·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤È7·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥í¥¹¥È¥¨¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢»¦¤µ¤ì¤ÆÌ½ÉÜ¤ËÍî¤Á¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¶å¾ò¿®°ìÏº¤¬¡¢À¸¤ÊÖ¤Ã¤ÆÌ¼¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢²½¤±Êª¤¬¤¦¤´¤á¤¯»³¤ÎÄº¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¡È»à¤ËÌá¤ê¡É¥Àー¥¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÌ¡²è¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×°Ê³°¤Î³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÆâÎß·×¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤Ï60Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¹ñÆâ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥«¥Æ¥´¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÂè1°Ì¡Ê¢¨¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¡Ë2025Ç¯3·î9Æü¡ÊÆü¡Ë½¸·×
7·î17Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¥¿¥¤¥È¥ë
¡ØTSUYOSHI Ã¯¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢¥¢¥¤¥Ä¤Ë¤Ï¡Ù27´¬
´Ý»³¶³±¦¡¡¸¶ºî¡§Zoo
¡ÖºÇ¶¯¡×¤òµá¤á¤ëÁ´¤Æ¤Î³ÊÆ®²È¡¦Æ®µ»¼Ô¤¬Ã©¤êÃå¤¯ÃË¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÏTSUYOSHI--¡£
Ìµ»ö¡¢Èà½÷¤È¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥¹¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¥Ä¥è¥·¡£
¤½¤ó¤Ê¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤Ë¤¤¤ëÈà¤ò¡¢ÀäË¾¤ËÃ¡¤Íî¤È¤¹½ÐÍè»ö¤¬¡Ä¡ª
±¿Ì¿¤Ï¥Ä¥è¥·¤Ë°Â¤é¤®¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡ª¡©
Á´¤Æ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ë¡¢¥Ä¥è¥·¡Äµ×¡¹¤ÎÂçÇúÈ¯¡ª
ÂÐÀïÁê¼ê¤¬Èà½÷¤ÎÄï¡ª¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Í¤§¡ª
¥Ä¥è¥·¤Î·ìº×¤ê¥·¥çー¥¿¥¤¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë--¡ª¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
7·î30Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷
¡Ø°ÛÀ¤³¦Ëâ¶ô～²¦¹ñ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿ËâÊª¶ô¤é¤¤¤ÎÈÀµÕëý～¡Ù1´¬
´îÂ¿ÀµÄ¾
¸É»ù¤Ç¥¤¥¸¥á¤é¤ì¤Ã»Ò¤Î¥Ê¥¾¥ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¸É»ù±¡¤Î²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ÈÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö°ÛÀ¤³¦¤Ç¤Ê¤é¥Ü¥¯¤âÊÑ¤ï¤ì¤ë¡×¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¥Ê¥¾¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¸½Âå°Ê¾å¤ÎÃÏ¹ö¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
Âº¸·¤â²ÈÂ²¤âÁ´¤Æ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥Ê¥¾¥ë¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Í£°ì¤ÎÉð´ï¤Ï¡ÖËâ¶ô¡×¡£
ËâÊª¤ò¶ô¤é¤¤Ç½ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤¤¤Ó¤Ä¤Ê°ÛÇ½¤ò¿È¤Ë½É¤·¡¢Âç»ö¤Ê²ÈÂ²¤ò¼è¤êÌá¤µ¤ó¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡ª
ÎÏ¤òµá¤á¤ë¼å¼Ô¤¬À¤³¦¤Ë²ç¤ò¤à¤¯¡¢°ÛÀ¤³¦ÈÀµÕëý³«Ëë¡ª¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ø¿ä¤·³è¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡Ù5´¬
º´ÁÒ¤¨¤Ó
¤Ä¤¤¤ËË¬¤ì¤¿ÊË¤ÎÂ´¶È¥é¥¤¥Ö¡£¤À¤¬¤½¤³¤Ë°Ç¶â¶È¼Ô¤¬Ë¡³°¤Ê¼Ú¶â¤ò¼è¤êÎ©¤Æ¤Ë¸½¤ì¤ë¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿ä¤·¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤µ¤¨¤¬¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡Ä¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼¤á¤¿ÊË¤È¤µ¤¨¤Î¿·¤¿¤Ê´Ø·¸¡¢ÊË¤òÃÏ¾å¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²èºö¤¹¤ë¤á¤£¤á¤£¤È¥ß¥Ê¥ß¡¢ÊË¤òËÝÏ®¤¹¤ë»à¤ËÊÌ¤ì¤¿·»¤È¾å³ÀÆâ--¿ä¤·¤ÎÂ´¶È¤òµ¡¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ø·¸¤Ï¸òºø¤·¡¢Êª¸ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡Ä¡ª¡ª
¿ä¤·¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤ë¸Â³¦¥ª¥¿¥¯¤ÎÄ¶±Û¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Âè5´¬¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ø¹õ±Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯～Âç·èÆ®²ñÊÔ～¡Ù23´¬
ÃæÈøÂóÌð
¤Ä¤¤¤Ë¥¯¥é¥¦¥¹¤Ï¥¢¥ô¥£¥¹¥¿¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð°ì²ÈÂ¦¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤½½ÆóÍ¦¾¤Ï¼¡¡¹¤ËÅÝ¤µ¤ì¡¢¥«¥ß¥ä¤â¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤À¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥¯¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ß¥ä¤ÎÂ×´§¼°¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Î¾ì¤Ç¡¢¡ÖÁ´¹ñÌ±¿À¤Î¼ê·×²è¡×¤ò¹â¤é¤«¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥¹¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£
º®ÆÙ¤Ë´Ù¤ë¥¢¥ô¥£¥¹¥¿¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¤¿¤Á¤Î¼è¤ë¤Ù¤Æ»¤Ï¡Ä¡©
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ø¤³¤ì¤Ã¤Æ°¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù2´¬
Îë²»¤³¤È¤é
Âçºê¤ÎÈø¹ÔÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÀÉ§¤ÎÉÔÎÑ¤Î·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤ò²¡¤µ¤¨¤¿Í£¡£
¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤Î¤³¤È¡¢Êì¿Æ¤Î¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬Æ¬¤ò½ä¤ëÍ£¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤Ï¡¢¡ÖÅ°ÄìÅª¤ËÀ©ºÛ¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£
¤Ê¤ó¤È¤«¤´¤Þ¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ëÌÀÉ§¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ëÍ£¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆÀ¤ë¤â¤Î¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤È¤Ï--¡©
ÃµÄå¶½¿®½ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃË½÷¤Î¡Ö°¦¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡¢Âè2´¬¡£
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ø¤¹¤¤À¤«¤é¡¢¤À¤è¡Ù9´¬
»³¸ý¤¨¤¤¤È
ÀÄÌÚ¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢ÀÄÌÚ¤È¤µ¤¯¤é¤¬²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤Ï¤Ê¡£
¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿ÀÄÌÚ¤â¤Þ¤¿Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤¬¡¢¸í²ò¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤Ëµ¯»à²óÀ¸¤Î°ì¼ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¤Ï¤Ê¤È¤µ¤¯¤é¤ò²ñ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ä¡©
ÀÄÌÚ¤Ï¸í²ò¤ò²ò¤±¤ë¤Î¤«¡£
¤µ¤¯¤é¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¤Ï¤Ê¤ÏÀÄÌÚ¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¤³¤ó¤Ê°¦¤µ¤ìÊý¡¢ÁÛÄê³°¡£
¿·´¶³Ð¡¦ÉÝ¡õ´Å¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢ÀÄÌÚ¤È¤Ï¤Ê¤Î´Ø·¸¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ëÂè9´¬¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡ØÄÉÊü¹Ä»Ò¤ÎÄë°ÌÃ¥´Ô¡Ù9´¬
¥Ü¥ÓーÂçß·/COMIC ROOM
¤«¤Ä¤Æ¸ò¤ï¤·¤¿±êÌ¿¤Î·À¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ª¤Ï°Îî¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¥¤¥ë¥Ï¤Îº²¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢´î¤Ó¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¼·À±·õ¡¦ÀéÁä¤Î¥Ð¥ë¥à¥ó¥¯¤¬½ýÉÕ¤¤¤¿¥¤¥ë¥Ï¤òÁÀ¤¤¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯½±¤¤¤«¤«¤ë¡£
¥Ð¥ë¥à¥ó¥¯¤Î°µÅÝÅª¤Ê´ñÀ×¤ÎÎÏ¤òÁ°¤Ë¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¤¥ë¥Ï¤¿¤Á¡£
¤À¤¬¡¢¥¤¥ë¥Ï¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¿®Íê¤òÇØ¤Ë¼õ¤±¡¢¶±¤à¤³¤È¤Ê¤¯Î©¤Á¸þ¤«¤¦¡ª
À¤³¦¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò·è¤á¤ëºÇ½ª·èÀï¡£
Á´¤Æ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼Ô¤¬±³¤òÁþ¤àÊª¸ì¡¢¤³¤³¤ËÆ²¡¹´°·ë--¡ª¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡ØÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù9´¬
¥¤¥é¥é¥â¥â¥¤
Æ´¤ì¤ÎÃË¼¯ÀèÇÚ¤È2¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¦»ÒÍÍ¥¥ã¥é¤Î¥«¥ä¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¥Çー¥ÈÉþ¤ò¹ØÆþ¡£
¿´Ìö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¿¿µÕ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÇTHE¡¦¤«¤ï¤¤¤¤·Ï½÷»Ò¤Î¿ÆÍ§¤«¤é¡ÖÄÁ¤·¤¤³Ê¹¥¤À¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤È¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¼«Ê¬--¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¡¢¿ÆÍ§¤Ø¤ÎËÜ²»¡£
Îø°¦¤¬Æñ¤·¤¤¤¢¤Ê¤¿¤ËÁ÷¤ë¡¢¶¦´¶ÅÙÇú¹â¡Ê¤Ð¤¯¤¿¤«¡Ë¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ª·è¿´¤ÎÂè9´¬¡ª¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡ØÅÔ»ÔÅÁÀâ¤¬»¦¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ù3´¬
ÊÆÅÄÃ¶¿Í
¼«²æ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¥¹¥Þ¥Û¡ÖSari¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈëÌ©·ë¼Ò¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÔ»ÔÅÁÀâÇÛ¿®¼Ô¡¦¤¸¤ç¤¦¤¿¡£
¡Ö¥·¥ß¥å¥é¥¯¥é¡×¤ÎÇ½ÎÏ¼Ô¤òÅÝ¤¹¤â¡¢¸ø°Â¢£¡Ê¥¹¥ß¡Ë²Ý¤Î¡ÉÎ¢ËÜÉô¡É¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
µ²±¼ê½Ñ¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤Ù¤¯Ã¦½Ð¤ò¿Þ¤ë¤¬¡¢²ø°Û¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¢£²Ý¤Îµ»½Ñ¡É²ø°ÛíÛÍÑ¡Ê¤«¤¤¤¤¤Æ¤ó¤è¤¦¡Ë¡É¤Ë¤è¤ê¡¢º£ÅÙ¤Ï¤¢¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¡Ö¥á¥êー¤µ¤ó¡×¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡ª
¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡¢¥È¥ó¥Ç¥â°ÛÇ½ÎÏ¥Ð¥È¥ëÂè3´¬¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡ØÆüÆüÀ§ºáÆü～µÁ·»¤È»ä¤ÎÉÔÎÑÆüµ～¡Ù2´¬
²ÄÀËÌëµ¨±û
µÁ·»¤Ç¤¢¤ë¿ÀÇÈ¡Ê¤³¤¦¤Ê¤ß¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤æ¤¯¼«Ê¬¤Î¿´¤Ëµ¤ÉÕ¤»Ï¤á¤ëÀéÆü¡Ê¤Á¤«¡Ë¡£
¡Öº£¤Ê¤éÌá¤ì¤ë¤Ï¤º¡¢Ã¶Æá¤Î¤Þー¤¯¤ó¤â»ö¾ð¤òÁ´ÉôÏÃ¤·¤¿¤é¤¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º--¡£¡×
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ã¶Æá¤Ø¤Î±³¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¿ÀÇÈ¤È¤ÎÌóÂ«¡Ä¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÅ¤«¤ÊÇ®¤Ç°Ç¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ëÉÔÎÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢³ëÆ£¤ÎÂè2´¬¡ª¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥°¥ê¥Ã¥¿ー¡Ù2½¸
¤ò¤Î ¤Ò¤Ê¤ª
Âç¹¥¤¤ÊÂç¹¥¤¤ÊÂç¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ë¡¢
»ä¤ÏÈà½÷¤ÎËÜÌ¾¤âÇ¯Îð¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä
¤ï¤º¤«¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤òÍê¤ê¤Ë¥â¥â¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢
¥â¥â¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¤¥Á¥«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤Î½÷¡¢¥ä¥Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥ä¥Ê¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿
¡Ö¤¢¤¿¤·¤Ï¥¤¥Á¥«¤Ï°Ëâ¤À¤È»×¤¦¡×
¾Ã¤¨¤¿¥¤¥Á¥«¤òÁÜ¤¹¥â¥â¤Î´í¤¦¤¤Î¹Ï©¡£
¤½¤ì¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡¢¤À¤¬³Î¼Â¤ËÈà½÷¤ò´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡ØÆü±¢¼Ô¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù2´¬
¤æ¤¦¤ÁÌ¦¤¯¤ß
¡ÈÆü±¢¼Ô¡É¤È¼«¤é¤ò¾Î¤·°ú¤¤³¤â¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¿ÀÄí¾®À²¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç²áµî¤ËÌá¤ê¹â¹»À¸³è¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë--¡ª¡©
Éã¿Æ¤Î»Ä¤·¤¿¼Ú¶â¡¢·»Ëå¤ÎÌÌÅÝ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î°Í§--ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤ëÉÔÎÉ¾¯Ç¯¤òµß¤¦¤Ù¤¯¡¢¾®À²¤Ï¹»Äí¤Ç°¦¤ò¶«¤Ö¡ª¡ª¡ª¡ª
Í¦µ¤¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ØÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£¥¹¥¯ー¥ë¥é¥¤¥Õ¤ä¤êÄ¾¤·¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ª¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù1´¬
¸¶ºî¡§º¬ËÜÂç¡¡ºî²è¡§ÉðÅÄ¸Þ»°
ÀéÅ·Æ²¥ë¥Ê¡£Èà½÷¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥Ý¥ó¥µー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦Åª´ë¶È¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¡×¤Î¼ÒÄ¹Îá¾î¡£
À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¡×¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÂ²¤È¤Î°¦¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¡×¤Î°ÕµÁ¤òÃµ¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬Íí¤à¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿--¡£
ÀÄ½ÕÌîµåÌ¡²è¡ÖÀÄÍò¤Î¥¨ー¥¹¡×¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬Â£¤ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡ß¥Ó¥¸¥Í¥¹Ì¡²è¡¢»ÏÆ°¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥·¥çー¡Ù2´¬
¾¾Èø¤¢¤
¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¥¡ ¥³¥é¥Ü¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¥¡ー¤¹¡×
ºÆÀ¸¿ô¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥·¥çー¡£¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¡¢Êì¤À¤±¤¬ÇÛ¿®³èÆ°¤Ë¸å¤í¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡£
²¡¤·´ó¤»¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¡¢Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤Æü¾ï--¤½¤ó¤ÊÊì¤¬Æ¨ÈòÀè¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤ê¤Ë¤â¤è¤Ã¤ÆÈþ¸À¤ÎÃ´Ç¤¶µ»Õ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶¸¤ï¤»¤ë¡£
ÏÄ¤ß¤òÓÌ¤®ÉÕ¤±¡¢Êì¤¹¤é¤âÃÇºá¤¹¤ëÈþ¸À¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡ÖºÛ¤¡×¤È¤Ï¡©
ÉÔ²º¤ò¶Ë¤á¤ë¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¡¢Âè2´¬¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡ØÊü²Ý¸åH¸¦µæ²ñ¡Ù5´¬
¥Ê¥«¥·¥Þ
¤¨¤Ã¤Á¤Ê¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿È¿Æ°¤«¡¢¡Ö¥à¥¹¥³¡×¤Ø¤ÎÃµµá¿´¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ü§¡£
¡ÖÂ¼°æ¤Î¸Ô´Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÜ§¤Ïµ×²æ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤â¡¢Ü§¤¬Â¼°æ¤ò¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤Èµ×²æ¤Ï¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤¨¤Ã¤Á¤ÊTRPG¡ÚHTRPG¡Û¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÆ±¡£
Â¼°æ¤Î¸Ô´Ö¤òÇÒ¤â¤¦¤ÈË½Áö¤¹¤ëÜ§¤«¤éÂ¼°æ¤òÉ¬»à¤Ë¼é¤ëµ×²æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¼°æ¤ÎÉþ¤¬ÍÏ¤±¤¿¤ê¡¢Ü§¤Èµ×²æ¤Ë¤Ï¡Ö°üÌæ¡×¤¬È¯¸½¤·¤¿¤ê¤È°Æ¤ÎÄê¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡Ä¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ø¥í¥¹¥È¥¨¥ó¥É¡Ù5´¬
¸¶ºî¡§²¬Æ£À¿¡¡ºî²è¡§½ÕÀî¤ä¤Þ¤á
À¸¤ÊÖ¤ë¤Þ¤Ç¡¢»à¤Í¤Ê¤¤¡£
²¿ÅÙ¤Ç¤â»à¤ËÌá¤Ã¤Æ»³¤ÎÄº¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢²á¹ó¤ÊÌ½ÉÜ¤ËÂÄ¤Á¤¿40ÃË¡¦¿®°ìÏº¡£
¿ÍÂÎ²þÂ¤¼ê½Ñ¤Ç¼«¿È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¶¸µ¤¤Î¸µ³°²Ê°å¡¦Åì¤ËÊá¤é¤ï¤ì¤¿¿®°ìÏº¡£
¡Ö¤ªÁ°¤â¶¯²½¤·¤Æ¶¦¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦Åì¤Î´Å¸À¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂ¾¤Ê¤¯¡¢
¡ÖÈéÉæ¤òÇí¤¬¤·½ª¿Í¤Î¶ÚÆù¤òËä¤á¹þ¤à¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤ê¤Ë²á¹ó¤Ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ï--
°µÅÝÅª¤ÊÉ®ÎÏ¤ÇÉÁ¤¯¡¢¡È»à¤ËÌá¤ê¡É¥Àー¥¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëµðÊÔ¡£
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×¤È¤Ï
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥ó¥¬¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÆÉ¤á¤ë¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢Îß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Ï2,000Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜºîÉÊ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òËè·î30Æüº¢¤Ë½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥µ¥¤¥³¥ß
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2016Ç¯5·î8Æü
³«È¯¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒCygames
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cygames.cycomi
App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1099688273
¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡§ https://cycomi.com
¸ø¼°X¡§ https://x.com/cycomi
¸ø¼°TikTok¡§ https://www.tiktok.com/@cycomi_official
¸ø¼°TikTok¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡§https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama
¢¨¿ä¾©´Ä¶¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê https://cycomi.com/requirements ¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-----------------------------------------------------------------------------------------
*(C) Cygames, Inc.
-----------------------------------------------------------------------------------------