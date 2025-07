Philosopher&Rapper&Dancer”Ensen”(18)率いる、３ピースバンド【ALMONDot GAIN】が、ダンスチューン『see-through ∀』 をリリース

The Orchard Japan

ALMONDot GAIN (アーモンドット ゲイン)

※左から➤ 「Chrome」「Ensen」「UI」

ALMONDot GAINの頭脳「Ensen(18)」の哲学とは?

【PHILOSOPHY】

Japanese people are easygoing (in a good way).

They can trust others right away, take in new things, but they can also distance themselves, give up, or let go just as easily.

It’s like there’s no such thing as “absolute,” and they don’t get too attached to what they believe in.

日本人は軽い(良い意味で)すぐに誰かを信じる事もできるし、何でも取り入れるし、でも、すぐに離れたり、見放せるし、手放せたりもできる。「絶対」があるようでなくて、信じたものに依存しすぎない。

ALMONDot GAINの2nd デジタルシングル「see-through ∀」はこの夏にぴったりのダンスチューン!歌詞のテーマはEnsen曰く、「滝行」との事!?

すべてを受け入れ、日々日本人らしく手を合わせて感謝して生きていく。本当の意味での自由を自分で見つける決意を歌った、みんなの背中を楽しく押してくれる、そんな1曲に仕上がっている。ダンスミュージックとヘビーなメタルサウンドが融合したこの曲は、Porter Robinson、Metal、Dance Music好きには刺さるはず!

幼少期をロンドンで過ごした、哲学者&ダンサー&ラッパー18歳のアーティスト「Ensen」と、覆面女性ベーシスト「Chrome」、ラウドロックバンド「魔法少女になり隊」のギタリスト「UI」からなる3ピースバンド「ALMONDot GAIN」が、本日、2nd デジタルシングル「see-through ∀」「see-through ∞」のアレンジ違いの2曲を同時リリース。

アレンジは“AKASAKI”「Bunny Girl / バニーガール」のアレンジャーとしても有名な“DAIKI(AWSM.)” さらに、この作品は「魔法少女になり隊」のギタリスト“UI”の別バージョンバンドアレンジも同時にリリースされている。

MVは、7/18に渋谷FOWSにて行われたExWARP(VR LIVE イベント)での生ライブの様子を、再構成して映像化!ネットの混沌を片手に、現実のネオン街に溶け込み、そして疾走する!

「see-through ∀」official video

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vAxxjKMZM8g ]

「see-through ∀」

配信リンク:https://orcd.co/see-through_a

「see-through ∞」

配信リンク:https://orcd.co/see-through_b

