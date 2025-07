『タワー オブ アイオン』期間限定で新クラス「ルミネス ウイング」のコラボアバターがもらえる人気の小説投稿サイト「ノベルアップ＋」とのコラボイベントがスタート！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『The Tower of AION(以下、タワー オブ アイオン)』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、人気の小説投稿サイト「ノベルアップ+」とのコラボイベントの開始、および事前登録開始記念フォロー&リポストキャンペーン第3弾など公式Xでのキャンペーンの開催をお知らせします。

■『タワー オブ アイオン』×『ノベルアップ+』コラボイベント開催

【概要】

先日発表した『タワー オブ アイオン』最大のリニューアルを記念して、人気の小説投稿サイト「ノベルアップ+」とのコラボイベントを開始しました。

≪イベント1.:「ノベルアップ+」にて『タワー オブ アイオン』コラボアバター配布開始!≫

【開催期間】

2025年7月30日(水) 12時00分 ~ 2025年8月27日(水) 11時59分まで

【概要】

8月20日(水)に予定している、『タワー オブ アイオン』最大のリニューアルを記念して、「ノベルアップ+」にて、新クラス「ルミネス ウイング」のスペシャルアバターを、期間限定で会員全員に配布します。

スペシャルアバターは「ノベルアップ+」サイト上でのみ、会員限定にて使用可能です。

スペシャルアバター「ルミネス ウイング」

【配布方法】

配布期間中、「ノベルアップ+」に会員登録をしているユーザー、および配布期間中に「ノベルアップ+」の会員登録を行ったユーザーへ自動配布します。

≪『タワー オブ アイオン』コラボアバター配布開始の詳細はこちら≫

https://novelup.plus/info/detail/aion_special

≪イベント2.:『タワー オブ アイオン』×『ノベルアップ+』公式XをWフォロー&リポストキャンペーン≫

【開催期間】

2025年7月30日(水) ~ 2025年8月5日(火) 23時59分まで

【賞品】

タワー オブ アイオンゲーム内アイテム「新学期の制服コスチューム」 20名様(抽選)

Amazonギフトカード(デジタルタイプ)5,000円分 1名様(抽選)

【概要】

『ノベルアップ+』と『タワー オブ アイオン』、それぞれの公式XをWフォローして、タワー オブ アイオン公式Xのキャンペーン対象ポストをリポストされた方の中から抽選で、読書を楽しむ学生をイメージした「新学期の制服コスチューム」を20名様に、Amazonギフトカード(デジタルタイプ)5,000円分を1名様にプレゼントします。

【参加方法】

1. ノベルアップ+公式X(旧Twitter)アカウント( https://x.com/Novel_Up_Plus )と、タワー オブ アイオン公式Xアカウント( https://x.com/aion_pr )をフォロー

2. タワー オブ アイオン公式Xアカウントの対象投稿をリポスト

対象投稿:https://x.com/Aion_PR/status/1950394729880858640

≪『タワー オブ アイオン』×『ノベルアップ+』公式XをWフォロー&リポストキャンペーンの詳細はこちら≫

https://aion.ncsoft.jp/news/news/aion/news/f25/20250725novelup-plus-collaborationcp

■事前登録開始記念フォロー&リポストキャンペーン第3弾

【開催期間】

2025年7月30日(水) ~ 2025年8月5日(火) 23時59分まで

【報酬】

Amazonギフトカード 1,000円分 10名様(抽選)

【概要】

8月20日に予定している『タワー オブ アイオン』最大のリニューアルアップデートの事前登録開始を記念して、フォロー&リポストキャンペーン第3弾を開催中です。

事前登録完了画面のスクリーンショット添えてを引用リポストすると当選率がアップするので、ぜひ事前登録後にキャンペーンにご参加ください。

≪参加方法≫

1.「タワー オブ アイオンXアカウント( https://x.com/Aion_PR )」をフォロー

2.キャンペーン対象ポスト( https://x.com/Aion_PR/status/1950383345587933211 )をリポスト

≪「タワー オブ アイオン 事前登録開始記念フォロー&リポストキャンペーン第3弾」の詳細はこちら≫

https://terms.ncsoft.jp/aion/cp-20250730followrepost

8月20日の『タワー オブ アイオン』史上最大のリニューアルアップデートの事前登録を実施中です。

新規サーバー「X」で役立つアイテムが受け取れるのでぜひ事前登録をしてリニューアルアップデートを楽しみにおまちください。

≪事前登録はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/aion_renewal/#preregist

【ゲーム概要】

2009年7月に正式サービスの始まったMMORPG(※)でアジア、北米、ヨーロッパなど全世界60カ国で楽しまれています。

天族と魔族そして龍族、3つの種族が「飛行」によって、「縦×横」だけでなく、「高さ」の要素が加わった、360°の空間で飛翔を体感できます。醍醐味の一つである「要塞戦」は、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争であり、地上だけではなく空中でも繰り広げられます。プレイヤーが空を飛行しながら敵と戦う光景は、他のオンラインゲームでは決して体験することができません。

※Massively Multiplayer Online Role-Playing Gameの略称で大勢の人が同時に参加できる。

タイトル The Tower of AION(タワー オブ アイオン)

ジャンル MMORPG

タワー オブ アイオン ライブ公式サイト https://www.ncsoft.jp/aion/

タワー オブ アイオン クラシック公式サイト https://aion.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter) https://x.com/Aion_PR

NCJapan公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年7月30日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます