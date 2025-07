Prime Video¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡ØÌë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿～¿ÍÏµ¥òÃµ¥»～¡Ù¤¬WEB¾®Àâ²½¡ªËÜÆü¤è¤ê³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¥¹¥¿ー¥È¡ª

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX、本社:東京都品川区、代表取締役社長:孫一亨)は、「未知のソウル」イ・ジェイン×「不可殺―永遠を生きる者―」キム・ウソク共演で話題となりPrime Videoの配信で大ヒットを記録したミステリー・スリラー『夜になりました~人狼ヲ探セ~』のWEB小説を、本日7月30日(水)よりブックライブ、楽天kobo、コミックシーモアなど各電子書店にて連載開始いたします。

(C)2023. STUDIO X+UㅣEO CONTENTS GROUP ALL RIGHTS RESERVED/ (C) STUDIO X+U All rights reserved.

『夜になりました~人狼ヲ探セ~』は、“市民”か“人狼”を全滅させるまで終了不可能な“リアル”人狼ゲームに突如として参加させられることになってしまった高校生たちの攻防を描いた、学園ミステリースリラーです。

本作は、2023年にPrime Videoで日韓同時配信されたドラマ「夜になりました~人狼ヲ探セ~」のWEB小説版。ドラマ配信当時は、Prime Video内の“韓国のTVドラマ”ランキングで常に上位に位置するほどの人気を博しました。

さらに、「未知のソウル」(2025年)でパク・ボヨン演じる双子の主人公の幼少期役を演じたことが記憶に新しいイ・ジェイン、X1出身でグローバルな人気を誇るキム・ウソクや、「弱いヒーローclass1」で怪演を見せたチャ・ウミンら、大注目の俳優陣が出演することでも話題です。

そんな『夜になりました~人狼ヲ探セ~』のWEB小説版では、ドラマの中では描かれなかった登場人物たちの過去やアナザーストーリーが描かれることで、ドラマを視聴したことがある方は一味違ったより深い魅力を二重に味わうことができ、小説からという方はより内容に没頭してお楽しみいただける作品となっております。

WEB小説『夜になりました~人狼ヲ探セ~』は、7月30日(水)より電子書店サイトにて分冊版3巻までを公開、その後毎週水曜日に1巻ずつ配信予定です。なんと、1巻は誰でも無料で読むことができます。楽しかったはずの修学旅行が、生死をかけたデスゲームの舞台へと一変する恐怖のスリラー作品を、ぜひご一読ください。

■WEB小説『夜になりました~人狼ヲ探セ~』連載中

・「コミックシーモア(https://www.cmoa.jp/title/1101459819/)」

・「ブックライブ(https://booklive.jp/product/index/title_id/1950481/)」

・「楽天kobo(https://books.rakuten.co.jp/rk/86d706f4643a3e9898f9355a0a0120c9/?scid=we_x_item_share)」

・「auブックパス(https://bookpass.auone.jp/collections/01950481)」

・「紀伊国屋書店 kinoppy(https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-08-EK-2192720)」

・「アニメイトブックストア(https://www.animatebookstore.com/products/detail.php?product_id=1721269)」

・「Amebaマンガ(https://dokusho-ojikan.jp/series_list/series_id=889522?srsltid=AfmBOopc3WWNlaIVjBPypACVerfGutAOiJnJD0a-TO_98iNfyjxxoJ4X)」

・「Reader Store(https://ebookstore.sony.jp/title/01950481/)」

・「music.jp(book)(https://music-book.jp/book/store/item?id=1904172)」

・「COCORO BOOKS(https://galapagosstore.com/web/book/detail/sstb-B511-15111104-BT000195048100100101900209)」

・「いつでも書店(http://itsudoco.com/sd/page/title/2z049lc1/)」

・「モビぶっく(https://s.mobi-book.com/sd/page/title/2z049lc1/)」

■作品紹介

『夜になりました~人狼ヲ探セ~』

(C)2023. STUDIO X+UㅣEO CONTENTS GROUP ALL RIGHTS RESERVED

楽しいはずの校外学習が一変!生徒たちを待ち受けていた恐ろしすぎる運命とは?

Prime Videoの大ヒットドラマがWEB小説化!

校外学習で宿泊所に向かっていたユイル高校の生徒たち。しかし実際に到着したのは2年3組の生徒たちだけで、担任の教師は彼らを残したまま他のクラスを捜しに出て行ってしまう。

そんな中、生徒たちの携帯に突然、謎のアプリ“人狼ゲーム”がダウンロードされ、生徒たちは強制的にゲームに参加させられることになってしまい……。

※ロゴ・ビジュアルをご使用の際は、コピーライト表記をご記載いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。

■ショートドラマも展開中!

「夜になりました~人狼ヲ探セ~」

(C) STUDIO X+U All rights reserved.

▼配信プラットフォーム

Prime Video(https://amzn.to/4f7NA4q) / U-NEXT(https://video.unext.jp/title/SID0208990?google_home_ingest_series=true&utm_campaign=watchaction_title&utm_source=google&utm_medium=organic&rid=WA00001) / Watca(https://watcha.com/ja-JP/contents/tR2eG36?utm_campaign=metadata&utm_source=google&utm_medium=search)

▼ショートドラマ配信プラットフォーム

・Million(ミリオン)iOSアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3-%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E8%A6%8B%E6%94%BE%E9%A1%8C%E4%BA%BA%E6%B0%97%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAmillion/id6723876042) / Androidアプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flash.flashdramaApp&hl=ja&pli=1)

・タテドラ:iOSアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%BF%E3%83%86%E3%83%89%E3%83%A9-%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E7%B8%A6%E5%9E%8B%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E/id6737220814) / Androidアプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.tated&hl=ja)

※ロゴ・ビジュアルをご使用の際は、コピーライト表記をご記載いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。

■IMXについて

2001年より日本で韓国エンタメビジネスをスタートし、韓国ドラマを日本で初めて動画配信市場に提供したほか、ペ・ヨンジュンの初来日を手掛け、K-POPコンサートを初めて劇場上映するなど、日本における“韓流”ビジネスのパイオニアとして良質な韓国コンテンツを20年超の長きにわたり日本市場にご提供しています。正式社名は株式会社インタラクティブメディアミックス。